«Эспаньол» — «Жирона». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч чемпионата Испании 20 ноября 2020 года

В пятницу, 20 ноября, в 13-м туре испанской Сегунды «Эспаньол» в Барселоне на стадионе РДЦЕ сыграет с «Жироной». Встреча начнется в 23:00 по мск. Прогноз на «Эспаньол» — «Жирона».

«Эспаньол»

«Эспаньол», который по итогам прошлого сезона покинул Примеру, после 12 туров Сегунды находится на первом месте, имея в своей копилке 27 очков, что на два больше, чем у ближайшего преследователя.

Пока за всю турнирную дистанцию «попугаи» проиграли лишь раз, уступив в шестом туре на выезде «Райо Вальекано» со счетом 0:1. В 11 других встречах они добыли восемь викторий и три раза сыграли вничью.

Так в минувшем игровом дне клуб из Барселоны в гостях поделил очки с «Фуэнлабрадой» сыграв 1:1, а ранее вышел победителем из трех игр подряд с общим счетом 7:1.

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В родных стенах «Эспаньол» в этом сезоне выступает блестяще, выиграв пять поединков при одном ничейном исходе, забив десять мячей, а пропустив только один гол.

«Жирона»

«Жирона», покинувшая элиту испанского футбола несколько сезонов тому назад, в текущем розыгрыше Сегунды идет лишь 16, имея на своем счету 15 набранных баллов, опережая зону вылета на пять очков.

За 12 проведенных матчей текущего первенства каталонский коллектив четыре раза праздновал победу, трижды сыграл вничью и четыре раза уходил с поля поверженным, разница мячей 8:11.

Отметим, что «бело-красные» не могут выиграть в последних четырех проведенных встречах. Так в минувшем туре «жирондинцы» проиграли дома 0:1 «Мальорке», а перед этим трижды сыграли вничью.

На выезде в текущем первенстве «Жирона» дважды выиграла, дважды сыграла вничью и потерпела столько же поражений, забить удалось четыре мяча, пропустили в свои ворота аж семь.

В сезоне 2018/19 в Ла Лиге эти коллективы обменялись гостевыми викториями — 1:3 и 2:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Эспаньола» предлагают — 1.51.

На викторию «Жироны» дают — 7.70, ничья оценена — в 3.92.

Зачастую очные встречи этиз команд проходят более-менее результативно. Вполне возможно, что и данная встреча принесет пару забитых голов. Наш прогноз и ставка — ТБ 2,0. 0