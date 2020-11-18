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    Выйдет ли Шотландия в элитный дивизион Лиги наций?

    Израиль — Шотландия. Прогноз (к. 2.80) и ставки на Лиги наций УЕФА 18 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Израиль — Шотландия
    Шотландия лидирует в группе
    18 ноября в заключительном туре Лиги B группы 2 сборная Израиля в Нетанье на «Нетанья Стэдиум» сыграет с национальной командой Шотландии. Игра начнется в 22:45 по мск. Прогноз на Израиль — Шотландия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B2 18 Ноября 2020 года
    Израиль
  • Иерусалим
    •  Израиль 22:45 Шотландия Шотландия
  • Лига наций УЕФА. B2
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.65
  • X
  • 3.20
  • 2
  • 2.75
  • Ставка!
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    Израиль

    Футболисты сборной Израиля провалили отбор на Евро-2020, заняв лишь пятое место в отборочной группе G, где пропустили вперед Словению, Северную Македонию, Австрию и Польшу.

    В сентябрьских матчах Лиги наций Израиль разошелся миром с той же Шотландией (1:1) в гостях и Словакией (1:1) дома, в обоих случаях уходя от поражения в конце встречи.

    В последних матчах Израиль в рамках Лиги наций дома проиграла Чехии (1:2), на выезде победила Словакию со счетом 3:2. В прошлом туре сборная проиграла Чехии (0:1).

    Все прогнозы на Лигу наций

    После пяти туров команда уже потеряла шансы на повышение в классе. Вместе с тем, она может вылететь в третий дивизион, поскольку Словакия отстает лишь на один балл.

    Шотландия

    Сборная Шотландии сыграет на Евро-2020. Скотты попали на крупный турнир впервые с 1998 года, когда они приезжали чемпионат мира во Франции.

    В решающем раунде квалификации «Тартановая армия» выиграла в серии пенальти у сборной Сербии.

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  • 16/11/2020

    • Шотландцы вообще идеально проводят этот непростой осенний отрезок. В Лиге наций сборной достаточно набрать в оставшихся матчах два очка.

    В семи предыдущих матчах Шотландия одержала пять побед, один раз сыграла вничью и один раз проиграла. Перед последним туром Лиги наций она на один пункт опережает Чехию.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры никому не отдают предпочтение, ведь коэффициент на каждую из команд составляет 2,62.

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    Ничья оцениватся коэффициентом в 3,10.

    Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80. 0

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    Израиль — Шотландия. Прогноз (к. 2.80) и ставки на Лиги наций УЕФА 18 ноября 2020 года. Прогноз на Израиль — Шотландия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.80
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