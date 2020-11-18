Израиль — Шотландия. Прогноз (к. 2.80) и ставки на Лиги наций УЕФА 18 ноября 2020 года

18 ноября в заключительном туре Лиги B группы 2 сборная Израиля в Нетанье на «Нетанья Стэдиум» сыграет с национальной командой Шотландии. Игра начнется в 22:45 по мск. Прогноз на Израиль — Шотландия.

Израиль

Футболисты сборной Израиля провалили отбор на Евро-2020, заняв лишь пятое место в отборочной группе G, где пропустили вперед Словению, Северную Македонию, Австрию и Польшу.

В сентябрьских матчах Лиги наций Израиль разошелся миром с той же Шотландией (1:1) в гостях и Словакией (1:1) дома, в обоих случаях уходя от поражения в конце встречи.

В последних матчах Израиль в рамках Лиги наций дома проиграла Чехии (1:2), на выезде победила Словакию со счетом 3:2. В прошлом туре сборная проиграла Чехии (0:1).

Все прогнозы на Лигу наций

После пяти туров команда уже потеряла шансы на повышение в классе. Вместе с тем, она может вылететь в третий дивизион, поскольку Словакия отстает лишь на один балл.

Шотландия

Сборная Шотландии сыграет на Евро-2020. Скотты попали на крупный турнир впервые с 1998 года, когда они приезжали чемпионат мира во Франции.

В решающем раунде квалификации «Тартановая армия» выиграла в серии пенальти у сборной Сербии.

Шотландцы вообще идеально проводят этот непростой осенний отрезок. В Лиге наций сборной достаточно набрать в оставшихся матчах два очка.

В семи предыдущих матчах Шотландия одержала пять побед, один раз сыграла вничью и один раз проиграла. Перед последним туром Лиги наций она на один пункт опережает Чехию.

Прогноз и ставка

Букмекеры никому не отдают предпочтение, ведь коэффициент на каждую из команд составляет 2,62.

Ничья оцениватся коэффициентом в 3,10.

Наши прогноз и ставка — обе команды забьют без ничьей за 2,80. 0