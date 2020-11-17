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    Швейцария одержит первую победу?

    Швейцария — Украина. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Лиги наций 17 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Швейцария — Украина
    Джердан Шакири
    В 6 туре Лиги наций УЕФА сборная Швейцария примет команду Украины на стадионе «Свисспорарена» в Люцерне. Начало поединка в 22:45 по мск. Прогноз на Швейцария — Украина.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A4 17 Ноября 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 3.90
  • 2
  • 5.00
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    Швейцария

    В прошлом туре сборная Швейцарии упустила победу над Испанией. Это могла быть первая победа команды в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Сейчас хозяева идут последними в группе с 3 очками.

    Если швейцарцы выиграют в этот раз, то смогут избежать вылета. Украина имеет худшую разницу голов.

    «Красные» дважды подряд играли вничью. Перед матчем с Испанией Швейцария провела ничейный поединок с Германией (3:3). При этом уже 7 матчей команда остается без побед.

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    В домашних стенах коллектив не смог выиграть в трех последних выступлениях — 2 ничьи и одно поражение.

    Украина

    Проблемы сборной Украины становятся все сильнее. Команда Андрея Шевченко лишилась сразу семи футболистов из-за коронавируса. В списке отсутствующих есть Андрей Ярмоленко, Виктор Коваленко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Эдуард Соболь.

    Украинцы проиграли 3 из 4 матчей Лиги наций. В прошлый раз «желто-синие» уступили Германии 1:3. В первой встрече было фиаско со счетом 1:2. Также отметим разгром от испанцев со счетом 0:4.

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    • Единственный положительный результат за этот период был в ответной игре с «красной фурией». Там Украине удалось одержать минимальную победу.

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    • Если взять контрольный матч с Польшей (0:2), то получится, что украинцы проиграли 5 из 6 поединков.

    Прогноз и ставка

    Швейцарию букмекеры оценивают коэффициентом 1.71. За 5.10 они дают победу Украины и за 3.90 предлагают ничью.

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    У хозяев есть огромная мотивация победить. Они старались в игре с Испанией, но не смогли довести дело до победного конца. В этот раз должно быть легче. Все-таки Украина потеряла много ключевых футболистов.

    Считаем, что Швейцарии под силу выиграть предстоящий матч. Украина забила только 2 гола в трех играх, тогда как швейцарцы отличились пятью мячами. 0

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    Швейцария — Украина. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Лиги наций 17 ноября 2020 года. Прогноз на Швейцария — Украина. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.71
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