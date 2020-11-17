Швейцария — Украина. Прогноз (к. 1.71) и ставки на матч Лиги наций 17 ноября 2020 года

В 6 туре Лиги наций УЕФА сборная Швейцария примет команду Украины на стадионе «Свисспорарена» в Люцерне. Начало поединка в 22:45 по мск. Прогноз на Швейцария — Украина.

Швейцария

В прошлом туре сборная Швейцарии упустила победу над Испанией. Это могла быть первая победа команды в нынешнем розыгрыше Лиги наций. Сейчас хозяева идут последними в группе с 3 очками.

Если швейцарцы выиграют в этот раз, то смогут избежать вылета. Украина имеет худшую разницу голов.

«Красные» дважды подряд играли вничью. Перед матчем с Испанией Швейцария провела ничейный поединок с Германией (3:3). При этом уже 7 матчей команда остается без побед.

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В домашних стенах коллектив не смог выиграть в трех последних выступлениях — 2 ничьи и одно поражение.

Украина

Проблемы сборной Украины становятся все сильнее. Команда Андрея Шевченко лишилась сразу семи футболистов из-за коронавируса. В списке отсутствующих есть Андрей Ярмоленко, Виктор Коваленко, Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Эдуард Соболь.

Украинцы проиграли 3 из 4 матчей Лиги наций. В прошлый раз «желто-синие» уступили Германии 1:3. В первой встрече было фиаско со счетом 1:2. Также отметим разгром от испанцев со счетом 0:4.

Единственный положительный результат за этот период был в ответной игре с «красной фурией». Там Украине удалось одержать минимальную победу.

Если взять контрольный матч с Польшей (0:2), то получится, что украинцы проиграли 5 из 6 поединков.

Прогноз и ставка

Швейцарию букмекеры оценивают коэффициентом 1.71. За 5.10 они дают победу Украины и за 3.90 предлагают ничью.

У хозяев есть огромная мотивация победить. Они старались в игре с Испанией, но не смогли довести дело до победного конца. В этот раз должно быть легче. Все-таки Украина потеряла много ключевых футболистов.

Считаем, что Швейцарии под силу выиграть предстоящий матч. Украина забила только 2 гола в трех играх, тогда как швейцарцы отличились пятью мячами. 0