Хорватия — Португалия. Прогноз (к. 2.02) на тоталы в матче Лиги наций 17 ноября 2020 года

В шестом туре Лиги наций сборная Хорватии будет принимать сборную Португалии в матче Лиги А. Игра пройдет на стадионе «Полюд» 17 ноября. Начало встречи — в 21:45 мск. Прогноз на Хорватия — Португалия.

Хорватия

Хорватская сборная за 5 туров Лиги наций заработала всего 3 балла. В пяти играх она забила 7 голов, а пропустила 13 мячей. В таблице группы 3 команда находится на третьем месте.

Новый сезон Лиги наций Хорватия начала с двух подряд потерь. В первом матче «пламенные» в городе Порту проиграли Португалии (1:4), а затем было поражение от французов (2:4).

В октябре подопечные Златко Далича сумели победить Швейцарию в контрольном поединке (2:1), после чего его команда одержала верх над Швецией в Лиге наций (2:1).

Все прогнозы на Лигу наций

В четвертом туре «шашечные» снова проиграли Франции (1:2), а в ноябре сборная Хорватии разошлась миром с Турцией в товарняке (3:3) и влетела шведами в пятом туре Лиги наций (1:2).

Португалия

После пяти туров Лиги наций «команда избранных» имеет 10 баллов на счету. В таблице группы 3 она теперь находится на втором месте и отстает от сборной Франции на 3 пункта.

На старте Лиги наций Португалия провела два ярких матчах, в которых добыла 6 баллов. Сперва на своем поле она обыграла Хорватию (4:1), после чего одержала верх над Швецией (2:0).

Октябрьские выступления подопечные Фернанду Сантуша начали с ничьей в товарищеской встрече с Испанией (0:0). Нулями на табло завершилась и игра с Францией в Лиге наций (0:0).

А в четвертом туре Португалия раскатала шведов (3:0). В контрольном поединке 11 ноября команда Сантуша разбила Андорру (7:0), а 14 числа она уступила в решающем матче Франции (0:1).

Прогноз и ставка

Победа Хорватии в игре шестого тура Лиги наций оценивается в 3.50, на ничью букмекеры предлагают поставить за 3.52, а на победу Португалии — за 2.10.

Прошлый матч двух сборных завершился разгромной победой португальцев. Тогда Лига наций только начиналась, а сейчас у команды Сантуша нет турнирной мотивации.

Хорватам же нужно брать очки, чтобы не попасть в зону вылета. От их противостояния стоит ждать несколько забитых мячей. Наши прогноз и ставка — тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.02. 0