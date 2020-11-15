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    Сможет ли Словакия прервать серию Шотландии?

    Словакия — Шотландия. Прогноз (к. 1.81) и ставки на Лигу наций 15 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Словакия — Шотландия
    Сборная Шотландии впервые с 1998 года сыграет на крупном турнире
    Сборная Словакии встретится на своем поле с командой Шотландии в рамках группового этапа Лиги наций. Матч пройдет 15 ноября в Трнаве, начало — в 17:00 мск. Прогноз на Словакия — Шотландия.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. B2 15 Ноября 2020 года
    Словакия
  • Братислава
    •  Словакия 17:00 Шотландия Шотландия
  • Лига наций УЕФА. B2
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.60
  • X
  • 3.50
  • 2
  • 2.60
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    Словакия

    Для сборной Словакии ближайшие матчи в Лиге нацию станут ключевыми. На данный момент словаки занимают последнее место в своей группе. Все идет к тому, что в следующем розыгрыше команда Стефана Тарковича будет выступать в дивизионе C.

    В четырех турах Словакия набрала всего лишь одно очко, сыграв вничью с Израилем. К слову, если Израиль выиграет хотя бы один из двух оставшихся матчей, Словакию уже ничего не спасет от вылета из дивизиона B.

    Но сейчас в Словакии вряд ли об этом думают. Более того, там сейчас готовы простить сборной абсолютно любой результат в предстоящем матче. В четверг Словакия вышла в финальную часть чемпионата Европы. В решающем раунде квалификации словаки выиграли у Северной Ирландии. Решающий гол был забит в овертайме.

    Все прогнозы на Лигу наций

    Очевидно, что осенью сборная Словакии была сконцентрирована, прежде всего, на матчах квалификации Евро, и, как оказалось, не зря.

    Шотландия

    Сборная Шотландии тоже сыграет на Евро-2020. Шотландцы попали на крупный турнир впервые с 1998 года, когда они приезжали чемпионат мира во Франции.

    В решающем раунде квалификации Шотландия выиграла в серии пенальти у сборной Сербии.

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    • Шотландцы вообще идеально проводят этот непростой осенний отрезок. В Лиге наций команда Стива Кларка уже практически гарантировала себе выход в элитный дивизион. Для этого сборной Шотландии достаточно набрать в оставшихся матчах два очка.

    В шести предыдущих матчах Шотландия одержала пять побед и один раз сыграла вничью.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают, что шансы на победу в предстоящем матче равны. На Шотландию можно поставить за 2.62, на Словакию — за 2.68. Ничью предлагают за 3.40.

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    Обе сборные только что провели изнурительные матчи в отборе на Евро, но и шотландцы, и словаки сейчас в приподнятом настроении, поэтому тема с усталостью может отойти на второй план.

    Хотя зная, как футболисты сборной Шотландии умеют праздновать победы, можно предположить, что их состояние в ближайшей игре будет не самым оптимальным. Но то же самое можно сказать и про сборную Словакии, которая чудом прорвалась на Евро.

    Ставка — обе команды забьют за 1.81. Голы — пожалуй, оптимальный выбор для такого матча. Словакам, конечно, больше нужна победа, но вряд ли шотландцы захотят отдавать очки. 0

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    Словакия — Шотландия. Прогноз (к. 1.81) и ставки на Лигу наций 15 ноября 2020 года. Прогноз на Словакия — Шотландия. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.81
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