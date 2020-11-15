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    Продлит ли Северная Македония свою серию без поражений?

    Северная Македония — Эстония. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Лиги наций 15 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Северная Македония — Эстония
    Элиф Элмас
    В пятом туре Лиги наций сборная Северной Македонии будет принимать сборную Эстонии в матче Лиги C. Игра пройдет на «Национальной Арене Тоше Проески» 15 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на Северная Македония — Эстония.

    Северная Македония

    В четырех матчах Лиги наций эта команда смогла заработать 6 баллов. В турнирной таблице группы 2 она находится на первом месте, опережая ближайших преследователей по дополнительным данным.

    Первую победу в новом розыгрыше Лиги наций сборная Северной Македонии добыла в дебютной игре против Армении (2:1). А затем была гостевая ничья с Грузией (1:1).

    В октябре команда Игора Ангеловского успела провести товарищескую встречу с Косово, в которой «красные львы» победили. А в Лиге наций эта сборная расписала мировую с Эстонией (3:3).

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    В четвертом туре Северная Македония снова заработала 1 очко в дуэли с грузинами (1:1). А 12 ноября подопечные Ангеловского выбили Грузию из квалификации на Евро (0:1).

    Эстония

    В своих четырех встречах текущего сезона в Лиге наций эстонская команда заработала всего 2 очка. В группе 2 она занимает последнее место и отстает от лидеров на 4 пункта.

    В 2020 году сборная Эстонии не побеждала. На старте Лиги наций «синие футболки» остались без набранных баллов в двух турах кряду. В первой встрече команда уступила Грузии (0:1).

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    • Затем подопечные Карела Воолайда потерпели поражение от Армении (0:2). А октябрьский сбор эстонцы начали с товарняка против Литвы, в котором они также проиграли (1:3).

    Первые баллы в Лиге наций Эстония набрала в матчах с Северной Македонией (3:3) и Арменией (1:1). А в контрольной встрече с Италией 11 ноября синие уступили крупно (0:4).

    Прогноз и ставка

    На победу Северной Македонии в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.63, на ничью — 4.04, а на победу Эстонии — 5.40.

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    В прошлой игре эти команды забили друг другу по 3 гола. Кроме того, в трех матчах из пяти последних на своей территории «красные львы» забивали 2 гола.

    В предстоящем поединке македонцам нужны очки, поскольку любая потеря может отодвинуть их от первой позиции в таблице. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал Северной Македонии больше 1.5 за 1.73. 0

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    Северная Македония — Эстония. Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Лиги наций 15 ноября 2020 года. Прогноз на Северная Македония — Эстония. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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