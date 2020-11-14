Португалия — Франция. Прогноз (к. 1.72) на тоталы в матче Лиги наций 14 ноября 2020 года

В пятом туре Лиги наций сборная Португалии будет принимать сборную Франции в матче Лиги A. Игра пройдет на «Эштадиу да Луш» 14 ноября. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на Португалия — Франция.

Португалия

На данный момент действующие победители Лиги наций находятся на первом месте в группе 3 с десятью очками на счету. «Команда избранных» опережает французов по лучшей разнице мячей.

В четырех поединках Лиги наций Португалия забила 9 голов, а пропустила всего 1. На старте турнира эта сборная раскатала Хорватию (4:1) и переиграла Швецию (2:0).

В октябре подопечные Фернанду Сантуша расписали мировую с Испанией в товарняке (0:0), а позже в Лиге наций скатали ничейку с французами (0:0).

Календарь и таблица Лиги наций

В четвертом туре сборная Португалии снова без особых трудностей справилась со шведами (3:0), а в ноябрьском товарняке она катком прошлась по скромной Андорре (7:0).

Франция

После четырех поединков Лиги наций «трехцветные» имеют на своем счету 10 очков. В группе 3 они идут вторыми, но от первой строчки их разделяют лишь дополнительные показатели, которые пока лучше у португальцев.

В сентябрьских поединках сборная Франции добыла две победы. Сперва в гостях она минимально обыграла Швецию (1:0), а во втором туре — прихлопнула Хорватию (4:2).

В октябре подопечные Дидье Дешама покуражились в товарищеском поединке с ослабленной Украиной (7:1), а затем они разошлись миром с Португалией (0:0).

В четвертом туре Лиги наций сборная Франции победила Хорватию (2:1), а контрольный поединок 11 ноября «трехцветные» проиграли Финляндии (0:2).

Прогноз и ставка

На победу Португалии в игре пятого тура Лиги наций букмекеры дают коэффициент 2.51, на ничью — 3.24, а на победу Франции — 3.13.

Противостояние победителей Евро и Лиги наций с чемпионами мира, безусловно, будет самым ярким зрелищем субботнего игрового дня.

Вот только с голами в очных встречах у команд туговато. В матчах против атакующих соперников португальцы умело обороняются и не позволяют оппонентам разгуляться впереди. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 2.5 с коэффициентом 1.72. 0