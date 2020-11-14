Германия — Украина. Прогноз (к. 1.73) на тоталы в матче Лиги наций 14 ноября 2020 года

В пятом туре Лиги наций сборная Германии будет принимать сборную Украины в матче Лиги A. Игра пройдет на «Ред Булл Арене» 14 ноября. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на Германия — Украина.

Германия

После четырех туров Лиги наций «немецкая машина» имеет в своем активе шесть очков. В таблице группы 4 она занимает второе место и опережает Украину лишь по лучшей разнице голов.

Новая кампания в Лиге наций началась для Германии неудачно. В стартовом туре команда Йоахима Лева вела в поединке с испанцами до 96-й минуты, а на финише пропустила гол, который отнял два очка (1:1).

В следующей игре со Швейцарией «бундестим» также сыграла вничью (1:1). Затем была товарищеская встреча, в которой «немецкая машина» устроила голевую перестрелку с Турцией (3:3).

Все прогнозы на футбол

В октябрьских матчах Лиги наций сборная Германии сумела победить Украину (2:1), а позже была еще одна ничья со Швейцарией (3:3). В ноябрьском товарняке немцы переиграли Чехию (1:0).

Украина

После четырех матчей в новом розыгрыше Лиги наций украинская команда имеет 6 очков в копилке и занимает третье место в группе 4. От Испании она отстает на 1 балл, а от Германии — по дополнительным показателям.

В первой игре Лиги наций сборная Украины дома принимала Швейцарию. Во Львове подопечные Андрея Шевченко добыли победу (2:1). А во втором туре его команда крупно влетела Испании (0:4).

В октябре в составе желто-синих были серьезные потери из-за вспышки коронавируса. В товарищеской встрече с Францией украинцев раскатали — 1:7.

Затем эта команда проиграла Германии в Лиге наций (1:2), но дома смогла сенсационно победить Испанию (1:0). А в ноябрьском контрольном поединке Украина уступила Польше (2:0).

Прогноз и ставка

Победа Германии в пятом туре Лиги наций оценивается в 1.33, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.85, а на победу Украины — 8.50.

В предстоящем матче одна из команд может единолично занять второе место, а если повезет и испанцы потеряют очки, то и вовсе стать лидером группы.

В грядущем поединке немцы будут дома играть первым номером, но подопечные Шевченко уже доказывали, что могут надежно обороняться против топов. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1.73. 0