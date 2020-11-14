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    Оставит ли шансы немецкая сборная команде Шевченко?

    Германия — Украина. Прогноз (к. 1.73) на тоталы в матче Лиги наций 14 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на Германия — Украина
    Серж Гнабри
    В пятом туре Лиги наций сборная Германии будет принимать сборную Украины в матче Лиги A. Игра пройдет на «Ред Булл Арене» 14 ноября. Начало встречи — в 22:45 мск. Прогноз на Германия — Украина.
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    Футбол. Лига наций УЕФА. A4 14 Ноября 2020 года
    Германия
  • Берлин
    •  Германия 22:45 Украина Украина
  • Киев
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    Коэффициенты на матч
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  • 8.50
  • 2
  • 14.00
  • Ставка!
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    Германия

    После четырех туров Лиги наций «немецкая машина» имеет в своем активе шесть очков. В таблице группы 4 она занимает второе место и опережает Украину лишь по лучшей разнице голов.

    Новая кампания в Лиге наций началась для Германии неудачно. В стартовом туре команда Йоахима Лева вела в поединке с испанцами до 96-й минуты, а на финише пропустила гол, который отнял два очка (1:1).

    В следующей игре со Швейцарией «бундестим» также сыграла вничью (1:1). Затем была товарищеская встреча, в которой «немецкая машина» устроила голевую перестрелку с Турцией (3:3).

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    В октябрьских матчах Лиги наций сборная Германии сумела победить Украину (2:1), а позже была еще одна ничья со Швейцарией (3:3). В ноябрьском товарняке немцы переиграли Чехию (1:0).

    Украина

    После четырех матчей в новом розыгрыше Лиги наций украинская команда имеет 6 очков в копилке и занимает третье место в группе 4. От Испании она отстает на 1 балл, а от Германии — по дополнительным показателям.

    В первой игре Лиги наций сборная Украины дома принимала Швейцарию. Во Львове подопечные Андрея Шевченко добыли победу (2:1). А во втором туре его команда крупно влетела Испании (0:4).

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    • Затем эта команда проиграла Германии в Лиге наций (1:2), но дома смогла сенсационно победить Испанию (1:0). А в ноябрьском контрольном поединке Украина уступила Польше (2:0).

    Прогноз и ставка

    Победа Германии в пятом туре Лиги наций оценивается в 1.33, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.85, а на победу Украины — 8.50.

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    В предстоящем матче одна из команд может единолично занять второе место, а если повезет и испанцы потеряют очки, то и вовсе стать лидером группы.

    В грядущем поединке немцы будут дома играть первым номером, но подопечные Шевченко уже доказывали, что могут надежно обороняться против топов. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1.73. 0

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    Германия — Украина. Прогноз (к. 1.73) на тоталы в матче Лиги наций 14 ноября 2020 года. Прогноз на Германия — Украина. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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