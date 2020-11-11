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    «Крылышки» удачно съездят в Краснодар?

    «Краснодар-2» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.89) и ставки на матч ФНЛ 11 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Краснодар-2» — «Крылья Советов»
    Иван Сергеев
    11 ноября в 21-м туре первого российского дивизиона дубль «Краснодара» на своем поле примет самарские «Крылья Советов». Стартовый свисток будет дан в 13:00 по мск. Прогноз на «Краснодар-2» — «Крылья Советов».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 11 Ноября 2020 года
    Краснодар-2
  • Россия. ФНЛ
    •  Краснодар-2 13:00 Крылья Советов Крылья Советов
  • Самара
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    Коэффициенты на матч
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  • 8.90
  • X
  • 5.00
  • 2
  • 1.35
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    «Краснодар-2»

    Вторая команда «Краснодара» после 20 туров находится на 14 месте в турнирной таблице ФНЛ, имея в своей копилке 24 балла, что на пять больше, чем у команды из зоны вылета.

    После того как месяц тому назад «быки» дома одолели 2:0 «Томь», затем они не могут выиграть на протяжении пяти матчей подряд, дважды проиграв за этот период при трех мировых исходах.

    В минувшем игровом дне «черно-зеленые» в Иваново с местным «Текстильщиком» расписали мировую со счетом 0:0, а перед эти они поочередно разгромно уступили на выезде 0:5 «Нефтехимику» и дома 0:4 «Алании».

    Прогнозы на ФНЛ

    В родных стенах «Краснодар-2» выступает в целом неплохо, выиграв четыре встречи, дважды сыграв вничью и потерпев три фиаско, разница забитых и пропущенных составляет 15:15.

    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» с 42 набранными очками расположились на третьем месте в турнирной таблице, находясь на расстоянии одного балла от второй позиции, а лидеру уступает три пункта.

    В отрезке пяти последних проведенных матчей в рамках ФНЛ, «волжане» чередуют домашние победы с выездными неудачами, где один поединок они свели вничью и раз проиграли.

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    • Мировая состоялась с «Факелом» (1:1), фиаско было от «Торпедо» со счетом 1:3. Одолеть удалось по 3:0 «Волгарь» и «Акрон», а также ярославский «Шинник» — 4:1.

    На выезде «Крылышки» выступают не совсем уверенно, трижды проиграв при двух мировых и четырех выигрышах, разница забитых и пропущенных — 16:11.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 1.33.

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    На викторию «Краснодара-2» дают — 9.40, ничья оценена — в 5.35.

    Так как «Краснодар-2» отдал своих лидеров в главную команду, у «Крылышек» вряд ли будут проблемы с завоеванием трех очков. Ставим в этой игре на викторию гостей с форой (-1,5). 0

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