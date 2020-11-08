ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Урал» — «Спартак»Пробуксовка на Урале. Дубль Соболева не помог «Спартаку» вернуть лидерство Футболисты «Саутгемптона»Неожиданный лидер АПЛ. «Саутгемптон» взлетел на вершину турнирной таблицы «Барселона»Примера. «Барселона» разгромила «Бетис», «Валенсия» в гостях у «Реала»
  • 22:33
    • «Бавария» единолично возглавила таблицу Бундеслиги
  • 20:12
    • Дубль Месси помог «Барселоне» обыграть «Бетис»
  • 23:34
    • Ансу Фати получил разрыв мениска в матче с «Бетисом»
  • 22:25
    • «Челси» разгромил «Шеффилд Юнайтед»
  • 21:37
    • Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч с «Интером»
  • 21:09
    • «Монпелье» одержал вторую победу подряд
  • 20:57
    • «Ахмат» вырвал победу у «Тамбова»
    Все новости спорта

    «Интер» продолжит серию матчей против «Аталанты»?

    «Аталанта» — «Интер». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Серии А 8 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Серию А Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Аталанту Прогнозы на Интер Календарь Серии А
    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Интер»
    Артуро Видаль
    В седьмом туре итальянской Серии А «Аталанта» у себя дома примет «Интер». Встреча состоится на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. Начало матча в 17:00 по мск. Прогноз на «Аталанта» — «Интер».
    ×
    Футбол. Италия. Серия А 08 Ноября 2020 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 17:00 Интер Интер
  • Милан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
    •

    «Аталанта»

    В прошлом туре «Аталанта» смогла победить «Кротоне» (2:1), благодаря чему прервала неудачную серию из двух матчей. Подопечные Гасперини проиграли «Сампдории» 1:3 и «Наполи» 1:4.

    В нынешнем сезоне Серии А хозяева 4 раза победили и дважды проиграли, но ни разу не играли вничью. Сейчас они занимают 4 место, имея 12 очков в своем активе.

    У «Аталанты» есть кадровые проблемы, но небольшие. Из-за травмы выбыли Мартин де Рон, Маттиа Кальдара и Робин Госенс.

    Календарь и таблица Серии А

    Уже три домашних матча подряд «черно-синие» пропускают не менее двух голов. Да и вообще, если вспомнить игры с «Аяксом» (2:2) и «Ливерпулем» (0:5) в Лиге чемпионов, то получится серия из четырех встреч подряд, в которых коллектив пропускал не менее двух мячей.

    «Интер»

    У подопечных Антони Конте 11 очков после шести туров. Они занимают шестое место. В Серии А у команды нестабильные результаты — всего лишь одна победа в четырех последних матчах.

  • Языджи разгромил «Милан», «Селтик» на грани провала. Интересные события Лиги Европы
  • Во втором по значимости клубном турнире Европы прошел третий тур группового этапа
  • 06/11/2020

    • Если взять во внимание три матча Лиги чемпионов, в которых «нерадзурри» не выиграли, то получится неприятная картина — одна победа в семи матчах. Миланская команда проиграла в миланском дерби 1:2, а после этого взяла три очка в игре с «Дженоа» (2:0). В прошлом туре гости довольствовались ничьей с «Пармой» (2:2).

    В последних играх ЛЧ у «Интера» была нулевая ничья с «Шахтером» и поражение от мадридского «Реала» со счетом 2:3.

    20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru 15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru

    «Интер» может выступить без своего основного центрфорварда Ромелу Лукаку, у которого есть повреждение. Матиас Весино и Стефано Сенси получили травмы и не помогут гостям в предстоящей игре.

    Прогноз и ставка

    Чуть больше букмекеры дают на победу «Аталанты» — 2.85, тогда как на победу «Интера» они предлагают 2.33. Ничья оценивается цифрой 3.85.

    «Интер» не проигрывает «Аталанте» уже три матча — две ничьи и одна победа. Предлагаем поставить на исход «Ф2 (0)» с коэффициентом 1.75.

    «Аталанта» пропускала в первом тайме четыре матча подряд. Это может послужить хорошей возможностью для «Интера». Ставим на то, что «нерадзурри» выиграют хотя бы один тайм за 1.61. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.70
  • Прогноз на матч Химки — Рубин
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Чехия — Россия
  • Хоккей
  • Сегодня в 14:30
    •  1.96
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Вест Бромвич — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 15:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лестер — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Северсталь — Барыс
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.78
  • Прогноз на матч Вольфсбург — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Сегодня в 17:30
    •  1.99
  • Прогноз на матч Реал Сосьедад — Гранада
  • Футбол
  • Сегодня в 18:15
    •  1.81
  • Прогноз на матч Финляндия — Швеция
  • Хоккей
  • Сегодня в 18:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Зенит — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.60
  • Прогноз на матч Динамо — Локомотив
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.36
  • Прогноз на матч Хельсингборг — Гетеборг
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • Обалдеть! Российская молодежка вынесла взрослую сборную Финляндии
    • 00:22 06/11/2020     Шапи открывает счет со штрафного
  • Безумный матч «Краснодара». Вели 2:0, но посыпались и проиграли
    • 02:24 05/11/2020     Антуан Гризманн
  • Трансферный дайджест. 27 октября — 2 ноября
    • 21:58 02/11/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Аталанта» — «Интер». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Серии А 8 ноября 2020 года. Прогноз на «Аталанта» — «Интер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.75
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 20 000
  • рублей
    бонус
    • получить
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры