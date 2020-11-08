«Аталанта» — «Интер». Прогноз (к. 1.75) и ставки на матч Серии А 8 ноября 2020 года

В седьмом туре итальянской Серии А «Аталанта» у себя дома примет «Интер». Встреча состоится на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» в Бергамо. Начало матча в 17:00 по мск. Прогноз на «Аталанта» — «Интер».

«Аталанта»

В прошлом туре «Аталанта» смогла победить «Кротоне» (2:1), благодаря чему прервала неудачную серию из двух матчей. Подопечные Гасперини проиграли «Сампдории» 1:3 и «Наполи» 1:4.

В нынешнем сезоне Серии А хозяева 4 раза победили и дважды проиграли, но ни разу не играли вничью. Сейчас они занимают 4 место, имея 12 очков в своем активе.

У «Аталанты» есть кадровые проблемы, но небольшие. Из-за травмы выбыли Мартин де Рон, Маттиа Кальдара и Робин Госенс.

Календарь и таблица Серии А

Уже три домашних матча подряд «черно-синие» пропускают не менее двух голов. Да и вообще, если вспомнить игры с «Аяксом» (2:2) и «Ливерпулем» (0:5) в Лиге чемпионов, то получится серия из четырех встреч подряд, в которых коллектив пропускал не менее двух мячей.

«Интер»

У подопечных Антони Конте 11 очков после шести туров. Они занимают шестое место. В Серии А у команды нестабильные результаты — всего лишь одна победа в четырех последних матчах.

Если взять во внимание три матча Лиги чемпионов, в которых «нерадзурри» не выиграли, то получится неприятная картина — одна победа в семи матчах. Миланская команда проиграла в миланском дерби 1:2, а после этого взяла три очка в игре с «Дженоа» (2:0). В прошлом туре гости довольствовались ничьей с «Пармой» (2:2).

В последних играх ЛЧ у «Интера» была нулевая ничья с «Шахтером» и поражение от мадридского «Реала» со счетом 2:3.

«Интер» может выступить без своего основного центрфорварда Ромелу Лукаку, у которого есть повреждение. Матиас Весино и Стефано Сенси получили травмы и не помогут гостям в предстоящей игре.

Прогноз и ставка

Чуть больше букмекеры дают на победу «Аталанты» — 2.85, тогда как на победу «Интера» они предлагают 2.33. Ничья оценивается цифрой 3.85.

«Интер» не проигрывает «Аталанте» уже три матча — две ничьи и одна победа. Предлагаем поставить на исход «Ф2 (0)» с коэффициентом 1.75.

«Аталанта» пропускала в первом тайме четыре матча подряд. Это может послужить хорошей возможностью для «Интера». Ставим на то, что «нерадзурри» выиграют хотя бы один тайм за 1.61. 0