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    Устроят ли голевую рубку забивные команды в Бергамо?

    «Аталанта» — «Интер». Прогноз (к. 1.85) на тоталы в матче Серии А 8 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Аталанта» — «Интер»
    Артуро Видаль
    В седьмом туре чемпионата Италии «Аталанта» будет принимать «Интер». Игра пройдет на стадионе «Атлети Адзурри д’Италия» 8 ноября. Начало встречи — в 17:00 мск. Прогноз на «Аталанта» — «Интер».
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    Футбол. Италия. Серия А 08 Ноября 2020 года
    Аталанта
  • Бергамо
    •  Аталанта 17:00 Интер Интер
  • Милан
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.80
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.40
  • Ставка!
    •

    «Аталанта»

    Футбольная команда из Бергамо находится в четверке сильнейших клубов чемпионата Италии на данный момент. С 12 очками в активе она опережает «Интер» на 1 балл.

    В шести играх Серии А «Аталанта» забила 17 голов, а пропустила 13. На старте сезона «провинциалы» добыли три победы, раскатав «Торино» (4:2), «Лацио» (4:1) и «Кальяри» (5:2).

    А в четвертом туре подопечные Джана Пьеро Гасперини были разгромлены «Наполи» (1:4). Затем в Серии А клуб из Бергамо потерпел поражение от «Сампдории» (1:3) и обыграл «Кротоне» (2:1).

    Все прогнозы на Серию А

    В Лиге чемпионов «Аталанта» находится на третьем месте в квартете D. В трех турах группового раунда она победила «Мидтьюлланн» (2:0), расписала мировую с «Аяксом» (2:2) и крупно проиграла «Ливерпулю» (0:5).

    «Интер»

    В шести турах Серии А миланская команда набрала 11 очков. С разницей голов — 15:10 она находится на шестой строчке. От лидеров первенства «нерадзурри» отстают на 5 пунктов.

    В двух стартовых играх чемпионата «Интер» победил «Фиорентину» (4:3), а затем разгромил «Беневенто» (5:2). В третьем туре «змеи» на «Олимпико» расписали мировую с «Лацио» (1:1).

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    • Далее команда Антонио Конте и вовсе осталась без набранных очков, уступив «Милану» (1:2). Позже в Серии А «интеристы» переиграли «Дженоа» (2:0) и заработали 1 балл в матче с «Пармой» (2:2).

    В Лиге чемпионов «Интер» застрял на последнем месте с двумя очками в копилке. В первой еврокубковой игре была ничья с «Боруссией» М (2:2). Затем миланский клуб разошелся миром с «Шахтером» Д (0:0) и уступил «Реалу» (2:3).

    Прогноз и ставка

    Победа «Аталанты» в игре седьмого тура Серии А оценивается в 2.70, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.06, а на победу «Интера» — 2.44.

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    Между собой две атакующие команды далеко не всегда играют результативно. Более того, лишь в трех очных встречах из десяти последних эти соперники забивали 3+ гола.

    А сейчас оба клуба штормит в разных турнирах, из-за чего они теряют очки. Цена ошибки в чемпионате пока не так высока, но после напряженных еврокубков подуставшие команды проведут спокойный матч. Наши прогноз и ставка — тотал меньше 3.5 с коэффициентом 1.85. 0

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    «Аталанта» — «Интер». Прогноз (к. 1.85) на тоталы в матче Серии А 8 ноября 2020 года. Прогноз на «Аталанта» — «Интер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.85
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