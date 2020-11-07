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    «Барселона» — «Бетис». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Ла Лиги 7 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Барселона» — «Бетис»
    Жерар Пике
    В девятом туре чемпионата Испании «Барселона» будет принимать «Бетис». Игра пройдет на стадионе «Камп Ноу» 7 ноября. Начало встречи — в 18:15 мск. Прогноз на «Барселона» — «Бетис».
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    Футбол. Испания. Примера 07 Ноября 2020 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 18:15 Бетис Бетис
  • Севилья
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.40
  • X
  • 5.10
  • 2
  • 7.20
  • Ставка!
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    «Барселона»

    За шесть сыгранных матчей в Примере каталонский клуб набрал всего 8 и забил 10 голов. В таблице чемпионата сине-гранатовые сейчас находятся на 12-м месте.

    На старте Ла Лиги «Барса» сыграла мощно. В двух первых турах каталонцы раскатали «Вильярреал» (4:0) и «Сельту» (3:0). А затем в Примере начались проблемы.

    Сперва была потеря очков в противостоянии с «Севильей» (1:1). В следующих встречах команда Рональда Кумана влетела «Хетафе» (0:1) и «Реалу» (1:3). А в восьмом туре «блауграна» расписала мировую с «Алавесом» (1:1).

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    В Лиге чемпионов дела у «Барселоны» идут чуть получше. В трех играх группового раунда каталонцы победили «Ференцварош» (5:1), «Ювентус» (2:0) и «Динамо» Киев (2:1).

    «Бетис»

    Севильский клуб в восьми сыгранных матчах в чемпионате страны набрал 12 очков. В таблице Примеры он находится на седьмом месте и имеет столько же забитых голов, сколько и у «Барсы» — 10.

    В ходе восьми поединков чемпионата «Бетис» четырежды выиграл и столько же раз остался без набранных баллов. На старте сезона зелено-белые победили «Алавес» (1:0).

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    • Во втором туре команда Мануэля Пеллегрини переиграла «Вальядолид» (2:0). А в следующих двух матчах «Бетикос» потерпел поражения от «Реала» (2:3) и «Хетафе» (0:3).

    В четырех октябрьских поединках «Бетис» в Примере одержал верх над «Валенсией» (2:0), оказался слабее «Реала Сосьедад» (0:3) и «Атлетико» (0:2), а также добыл 3 очка в домашнем матче с «Эльче» (3:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Барселоны» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.40, на ничью — 5.25, а победа «Бетиса» оценивается в 8.20.

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    На «Камп Ноу» «Барса» начнет диктовать гостям свои правила. Однако проблемы, которые команда испытывает в обороне, могут быть на руку севильскому клубу.

    В новом сезоне «Бетис» под руководством Пеллегрини играет смело и открыто. В выездном матче он найдет свой момент для взятия чужих ворот. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют с коэффициентом 1.67. 0

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    «Барселона» — «Бетис». Прогноз (к. 1.67) и ставки на матч Ла Лиги 7 ноября 2020 года. Прогноз на «Барселона» — «Бетис». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.67
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