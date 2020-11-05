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    Луганчане добудут первые очки в ЛЕ?

    «Заря» — АЕК Афины. Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Лиги Европы 5 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Заря» — АЕК Афины
    «Заря»
    В четверг, 5 ноября, в третьем туре группового этапа Лиги Европы квартета G украинская «Заря» в домашнем матче сыграет с греческим АЕКом из Афин. Начало — в 23:00 по мск. Прогноз на «Заря» — АЕК Афины.
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    Футбол. Лига Европы. Группа G 05 Ноября 2020 года
    Заря
  • Луганск
    •  Заря 23:00 АЕК Афины АЕК Афины
  • Афины
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    Коэффициенты на матч
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  • 2.55
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    «Заря»

    «Заря», как бронзовый призер прошедшего чемпионата Украины, избежала нервотрепки с квалификацией и начала своей еврокубковый путь сразу с группового этапа Лиги Европы.

    Стартовые поединки второго по значимости еврокубка не принесли луганскому коллективу набранных очков. В первом туре он был без шансов разгромлен в Англии «Лестером» — 0:3.

    А в следующем поединке «мужики» были биты на своей территории, уступив со счетом 1:2 португальской «Браге», пропустив оба гола еще в самом начале игры, а забив только в концовке.

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    В чемпионате Украины после восьми туров «Заря» идет в середине турнирной таблицы, выиграв две игры при двух фиаско и четырех ничьих. На прошедших выходных дружина Скрипника расписала выездную мировую с «Ингульцом» — 1:1.

    АЕК Афины

    АЕК по итогам прошлого чемпионата Греции стал бронзовым призером, но в отличает от предстоящего противника, команде предстояло играть в квалификации, где она прошла «Сенкт-Галлен» (1:0) и «Вольфсбург» (2:1).

    Афинский коллектив демонстрирует пока аналогичные результаты с луганчанами во втором по значимости еврокубке на групповом этапе, проиграв обе встречи с общим счетом 1:5.

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    • Сперва «желто-черные» были разгромлены в Португалии «Брагой» (0:3), после чего в родных стенах потерпели фиаско от «Лестера» (1:2), проигрывая по ходу встречи 0:2.

    Во внутреннем первенстве АЕК после шести туров идет третьим, выиграв четыре игры при одной мировой и фиаско. Накануне афиняне в родных стенах переиграли ОФИ — 2:1.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу АЕКа предлагают — 2.62.

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    На викторию «Зари» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.40.

    Обе команды пока ничем не примечательны в Лиге Европы и наверняка не попадут в плей-офф, но так как встреча пройдет в Украине, рискнем поставить на непроигрыш хозяев. 0

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    «Заря» — АЕК Афины. Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Лиги Европы 5 ноября 2020 года. Прогноз на «Заря» — АЕК Афины. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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