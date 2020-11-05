«Заря» — АЕК Афины. Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Лиги Европы 5 ноября 2020 года

В четверг, 5 ноября, в третьем туре группового этапа Лиги Европы квартета G украинская «Заря» в домашнем матче сыграет с греческим АЕКом из Афин. Начало — в 23:00 по мск. Прогноз на «Заря» — АЕК Афины.

«Заря»

«Заря», как бронзовый призер прошедшего чемпионата Украины, избежала нервотрепки с квалификацией и начала своей еврокубковый путь сразу с группового этапа Лиги Европы.

Стартовые поединки второго по значимости еврокубка не принесли луганскому коллективу набранных очков. В первом туре он был без шансов разгромлен в Англии «Лестером» — 0:3.

А в следующем поединке «мужики» были биты на своей территории, уступив со счетом 1:2 португальской «Браге», пропустив оба гола еще в самом начале игры, а забив только в концовке.

Все прогнозы на Лигу Европы

В чемпионате Украины после восьми туров «Заря» идет в середине турнирной таблицы, выиграв две игры при двух фиаско и четырех ничьих. На прошедших выходных дружина Скрипника расписала выездную мировую с «Ингульцом» — 1:1.

АЕК Афины

АЕК по итогам прошлого чемпионата Греции стал бронзовым призером, но в отличает от предстоящего противника, команде предстояло играть в квалификации, где она прошла «Сенкт-Галлен» (1:0) и «Вольфсбург» (2:1).

Афинский коллектив демонстрирует пока аналогичные результаты с луганчанами во втором по значимости еврокубке на групповом этапе, проиграв обе встречи с общим счетом 1:5.

Сперва «желто-черные» были разгромлены в Португалии «Брагой» (0:3), после чего в родных стенах потерпели фиаско от «Лестера» (1:2), проигрывая по ходу встречи 0:2.

Во внутреннем первенстве АЕК после шести туров идет третьим, выиграв четыре игры при одной мировой и фиаско. Накануне афиняне в родных стенах переиграли ОФИ — 2:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу АЕКа предлагают — 2.62.

На викторию «Зари» дают — 3.00, ничья оценена — в 3.40.

Обе команды пока ничем не примечательны в Лиге Европы и наверняка не попадут в плей-офф, но так как встреча пройдет в Украине, рискнем поставить на непроигрыш хозяев. 0