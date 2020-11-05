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    «Сивасспор» и «Карабах» обменяются забитыми голами?

    «Сивасспор» — «Карабах». Прогноз (к. 2.04) и ставки на матч Лиги Европы 5 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сивасспор» — «Карабах»
    Футболисты «Сивасспора»
    5 ноября состоится один из матчей 3 тура групповой стадии Лиги Европы, в котором «Сивасспор» примет у себя дома «Карабах». Игра должна начаться в 20:55 по мск. Прогноз на «Сивасспор» — «Карабах».
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    Футбол. Лига Европы. Группа I 05 Ноября 2020 года
    Сивасспор
  • Сивас
    •  Сивасспор 20:55 Карабах Карабах
  • Лига чемпионов. Квалификация
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.25
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 3.35
  • Ставка!
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    «Сивасспор»

    «Храбрые» потерпели два поражения подряд в своей группе. Да и в целом сейчас они показывают не лучшие результаты. Команда не выигрывает уже четыре поединка подряд.

    «Сивасспор» первом туре проиграл «Вильярреалу» со счетом 3:5. После этого было домашнее поражение от «Маккаби» Тель-Авив со счетом 1:2. Таким образом, клуб является одним из самых пропускающих в Лиге Европы на данный момент. По 7 голов пропустили хозяева и пражская «Спарта».

    В чемпионате Турции у коллектива тоже безвыигрышная серия. Они уступили «Ризеспору», пропустив два безответных гола, и сыграли вничью с «Хатаяспором» (1:1).

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    «Сивасспор» не выиграл ни одного домашнего матча в этом сезоне. Команда проиграла три из четырех встреч, забив только в одном случае.

    «Карабах»

    Гости тоже еще не смогли набрать очки на групповой стадии. При этом коллектив пропустил только 4 гола за эти два тура. Из-за одного забитого мяча команда занимает последнее место.

    «Карабах» проиграл «Маккаби» с минимальным результатом, а после этого потерпел поражение от «желтой субмарины» со счетом 1:3.

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    • Вместе с ничьей против клуба «Зиря» (0:0) «скакуны» собрали серию из трех безвыигрышных матчей, однако 1 ноября она была прервана разгромной победой над командой «Кешля» (6:1).

    В последнее время у «Карабаха» проблемы с выездными встречами. Команда одержала только одну победу в пяти поединках. В последних двух играх у нее не было забитых голов.

    Прогноз и ставка

    В преддверии этого матча букмекеры выставили коэффициенты и согласно этим показателям «Сивасспор» является фаворитом за 2.31. Цифру 3.35 они дают на «Карабах», а 3.25 предлагают на ничью.

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    У «Сивасспора» есть отличная возможность прервать неудачную серию. Но для этого нужно надежнее сыграть в обороне. «Карабах» хоть и забил один мяч, но в ворота «Вильярреала».

    Турецкий коллектив должен забить, но мы должны учитывать плохое качество футбола хозяев в домашних стенах. Прогнозируем, что обе команды забьют. Коэффициент составляет 2.04. 0

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    «Сивасспор» — «Карабах». Прогноз (к. 2.04) и ставки на матч Лиги Европы 5 ноября 2020 года. Прогноз на «Сивасспор» — «Карабах». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.04
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