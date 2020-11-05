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    Сможет ли «Сиэтл» разгромить «Гэлакси»?

    «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сиэтл Саундерз». Прогноз и ставки на МЛС 5 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сиэтл Саундерз»
    «Лос-Анджелес Гэлакси» проиграл восемь из десяти последних матчей
    «Лос-Анджелес Гэлакси» сыграет на своем поле против «Сиэтл Саундерз» в рамках очередного матча регулярного сезона МЛС. Встреча состоится 5 ноября в Лос-Анджелесе, начало — в 07:00 мск. Прогноз на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сиэтл Саундерз».
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    Футбол. США. MLS 05 Ноября 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.25
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.08
  • Ставка!
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    «Лос-Анджелес Гэлакси»

    «Гэлакси» неудачно проводит текущий сезон, все идет к тому, что калифорнийцы уйдут в отпуск уже после регулярного чемпионата.

    На данный момент клуб из Лос-Анджелеса занимает предпоследнее место в Западной конкуренции. До зоны плей-офф не так уж и далеко, все команда находятся рядом друг с другом, но проблема в том, что «Гэлакси» слишком часто теряет очки.

    Восемь поражений в десяти последних матчах — с такими результатами, в общем-то, может, и не стоит слишком рваться в плей-офф.

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    Правда, во второй половине октября настроение болельщиков «Гэлакси» чуть-чуть улучшилась. Команда выиграла два матчах из четырех — у «Ванкувера» и «Реал Солт-Лейк». Но о серьезном прогрессе не может быть и речи.

    «Сиэтл Саундерз»

    Тем временем «Сиэтл» по-прежнему входит в тройку лучших команд Западной конференции. На данный момент «Саундерз» занимают третью строчку, но при этом у них еще есть игра в запасе.

    При этом по результатам видно, что у «Сиэтла» сейчас небольшой спад. Команда гостей выиграла только один из пяти последних матчей.

    В предыдущем матче «Сиэтл» уступил на выезде «Колорадо» со счетом 1:3. И это уже второй случай за последнее время, когда «Саундерз» пропустили больше двух мячей.

    Прогноз и ставка

    На «Гэлакси» можно поставить за 3.28, ничью букмекеры предлагают за 3.85, а победу «Сиэтла» — за 2.06.

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    Пять предыдущих матчей между этими командами получились очень результативными. В четырех случаях было забито больше трех мячей.

    Скорее всего, что-то подобное будет и в ближайшей игре. У «Гэлакси» одна из худших оборон в лиге, у «Сиэтла» — один из лучших по количеству забитых мячей. Так что вполне вероятно, что соперники снова устроят перестрелку.

    Ставка — тотал матча больше 3,5 за 2.45.

    А также ставка на тотал второго тайма больше 2,0 за 2.65. 0

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    «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сиэтл Саундерз». Прогноз и ставки на МЛС 5 ноября 2020 года. Прогноз на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сиэтл Саундерз». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.45
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