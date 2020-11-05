«Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сиэтл Саундерз». Прогноз и ставки на МЛС 5 ноября 2020 года

«Лос-Анджелес Гэлакси» сыграет на своем поле против «Сиэтл Саундерз» в рамках очередного матча регулярного сезона МЛС. Встреча состоится 5 ноября в Лос-Анджелесе, начало — в 07:00 мск. Прогноз на «Лос-Анджелес Гэлакси» — «Сиэтл Саундерз».

«Лос-Анджелес Гэлакси»

«Гэлакси» неудачно проводит текущий сезон, все идет к тому, что калифорнийцы уйдут в отпуск уже после регулярного чемпионата.

На данный момент клуб из Лос-Анджелеса занимает предпоследнее место в Западной конкуренции. До зоны плей-офф не так уж и далеко, все команда находятся рядом друг с другом, но проблема в том, что «Гэлакси» слишком часто теряет очки.

Восемь поражений в десяти последних матчах — с такими результатами, в общем-то, может, и не стоит слишком рваться в плей-офф.

Все прогнозы на футбол

Правда, во второй половине октября настроение болельщиков «Гэлакси» чуть-чуть улучшилась. Команда выиграла два матчах из четырех — у «Ванкувера» и «Реал Солт-Лейк». Но о серьезном прогрессе не может быть и речи.

«Сиэтл Саундерз»

Тем временем «Сиэтл» по-прежнему входит в тройку лучших команд Западной конференции. На данный момент «Саундерз» занимают третью строчку, но при этом у них еще есть игра в запасе.

При этом по результатам видно, что у «Сиэтла» сейчас небольшой спад. Команда гостей выиграла только один из пяти последних матчей.

В предыдущем матче «Сиэтл» уступил на выезде «Колорадо» со счетом 1:3. И это уже второй случай за последнее время, когда «Саундерз» пропустили больше двух мячей.

Прогноз и ставка

На «Гэлакси» можно поставить за 3.28, ничью букмекеры предлагают за 3.85, а победу «Сиэтла» — за 2.06.

Пять предыдущих матчей между этими командами получились очень результативными. В четырех случаях было забито больше трех мячей.

Скорее всего, что-то подобное будет и в ближайшей игре. У «Гэлакси» одна из худших оборон в лиге, у «Сиэтла» — один из лучших по количеству забитых мячей. Так что вполне вероятно, что соперники снова устроят перестрелку.

Ставка — тотал матча больше 3,5 за 2.45.

А также ставка на тотал второго тайма больше 2,0 за 2.65. 0