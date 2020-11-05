ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зидан заставил приутихнуть слухи об отставке«Реал» возрождается, достигнув дна в матче с «Шахтером» Диогу ЖотаЖота заставил забыть о Фирмино. Португалец трижды забил «Аталанте» «Локомотив» — «Атлетико»Заслуженная ничья. ВАР и Гильерме помогли «Локо» добыть важное очко
  • 21:57
    • Шапи выйдет в старте «Краснодара» против «Севильи»
  • 19:54
    • Дзюба сыграет на острие атаки «Зенита» против «Лацио»
  • 19:09
    • УЕФА опроверг информацию о проведении Евро-2020 только в России
  • 17:34
    • «Локомотив» продлил контракт с Миранчуком
  • 22:19
    • «Челси» и «Ренн» назвали стартовые составы
  • 22:11
    • Холанд сыграет в атаке «Боруссии» против «Брюгге»
  • 22:04
    • «Барселона» — «Динамо»: Месси и Гризманн выйдут с первых минут
    Все новости спорта

    Чего ожидать от очной встречи аутсайдеров группы D?

    «Лех» — «Стандард». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Лиги Европы 5 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Стандард Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Лех» — «Стандард»
    Ноэ Дюссенн
    В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Лех» будет принимать «Стандард». Игра пройдет на «Городском стадионе» 5 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Лех» — «Стандард».
    ×
    Футбол. Лига Европы. Группа D 05 Ноября 2020 года
    Лех П
  • Познань
    •  Лех П 20:55 Стандард Стандард
  • Льеж
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.30
  • X
  • 3.40
  • 2
  • 3.10
  • Ставка!
    •

    «Лех»

    Польская команда из Познани после двух туров идет без набранных очков. В квартете D она с разницей голов — 2:5 находится на третьем месте, отставая от первых двух клубов на 6 баллов.

    В стартовом туре группового раунда «Лех» в родных стенах потерпел поражение от «Бенфики» (2:4), а в выездном матче на «Айброкс» гости не сумели справиться с «Рейнджерс» (0:1).

    В чемпионате Польши у команды Дариуша Журава также имеются проблемы. После семи сыгранных матчей «железнодорожники» находятся на десятом месте с девятью очками.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В двух недавних встречах национального первенства «Лех» проиграл «Ягеллонии» (1:2) и расписал мировую с «Краковией» (1:1). А в недавнем матче Кубка Польши подопечные Журава прошли «Злич» (3:2).

    «Стандард»

    Бельгийская команда из Льежа также пока не набрала ни единого балла. Кроме того, она и не забила ни разу за два поединка. В группе D этот клуб идет последним.

    В стартовом матче Лиги Европы «Стандард» на своем поле был обыгран «Рейнджерс» (0:2). А в гостевой встрече с «Бенфикой» бельгийцы уступили с более крупным счетом (0:3).

  • Трансферный дайджест. 27 октября — 2 ноября
  • Кто зовет Гризманна на родину, где «Барселона» нашла альтернативу Депаю, кем усилится «Атлетико» и другие трансферные новости последних дней
  • 02/11/2020

    • В Высшей лиге Бельгии команда Филиппа Монтанье находится пока на третьем месте. В 11 турах она заработала 21 очко, а от «Шарлеруа», идущего первым, клуб из Льежа отстает на 1 пункт.

    В конце октября «Стандард» потерпел поражение от клуба «Синт-Трейден» (0:2), а 1 ноября красные дома переиграли «Остенде» (1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Леха» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.23, на ничью — 3.56, а на победу «Стандарда» — 3.34.

    5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru 20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru

    В сражении явных андердогов группы D обе команды постараются проявить себя во всей красе, чтобы заработать первые очки в ЛЕ.

    Равные по силе соперники могут воспользоваться не лучшей игрой своих оппонентов в обороне и подарить зрителям результативный матч. Наши прогноз и ставка — обе забьют с коэффициентом 1.77. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.68
  • Прогноз на матч Рединг — Престон Норт Энд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Севилья — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ференцварош — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Челси — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Барселона — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Севилья — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Барселона — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.49
  • Экспресс дня 4 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Брюгге — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Даллас
  • Футбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Сиэтл Саундерз
  • Футбол
  • Завтра в 07:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • К проблемам в обороне добавились ляпы Сафонова. «Краснодар» уступил «Челси»
    • 00:26 29/10/2020     Смена президента может не убедить Месси остаться
  • В новой эре «Барселоны» может не оказаться Месси
    • 17:52 29/10/2020     ЦСКА — «Динамо» Загреб
  • Били-били, не забили. Расточительность Эджуке стоила ЦСКА очков
    • 02:15 30/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Лех» — «Стандард». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Лиги Европы 5 ноября 2020 года. Прогноз на «Лех» — «Стандард». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.77
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры