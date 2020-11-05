«Лех» — «Стандард». Прогноз (к. 1.77) и ставки на матч Лиги Европы 5 ноября 2020 года

В третьем туре группового этапа Лиги Европы «Лех» будет принимать «Стандард». Игра пройдет на «Городском стадионе» 5 ноября. Начало встречи — в 20:55 мск. Прогноз на «Лех» — «Стандард».

«Лех»

Польская команда из Познани после двух туров идет без набранных очков. В квартете D она с разницей голов — 2:5 находится на третьем месте, отставая от первых двух клубов на 6 баллов.

В стартовом туре группового раунда «Лех» в родных стенах потерпел поражение от «Бенфики» (2:4), а в выездном матче на «Айброкс» гости не сумели справиться с «Рейнджерс» (0:1).

В чемпионате Польши у команды Дариуша Журава также имеются проблемы. После семи сыгранных матчей «железнодорожники» находятся на десятом месте с девятью очками.

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В двух недавних встречах национального первенства «Лех» проиграл «Ягеллонии» (1:2) и расписал мировую с «Краковией» (1:1). А в недавнем матче Кубка Польши подопечные Журава прошли «Злич» (3:2).

«Стандард»

Бельгийская команда из Льежа также пока не набрала ни единого балла. Кроме того, она и не забила ни разу за два поединка. В группе D этот клуб идет последним.

В стартовом матче Лиги Европы «Стандард» на своем поле был обыгран «Рейнджерс» (0:2). А в гостевой встрече с «Бенфикой» бельгийцы уступили с более крупным счетом (0:3).

В Высшей лиге Бельгии команда Филиппа Монтанье находится пока на третьем месте. В 11 турах она заработала 21 очко, а от «Шарлеруа», идущего первым, клуб из Льежа отстает на 1 пункт.

В конце октября «Стандард» потерпел поражение от клуба «Синт-Трейден» (0:2), а 1 ноября красные дома переиграли «Остенде» (1:0).

Прогноз и ставка

На победу «Леха» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.23, на ничью — 3.56, а на победу «Стандарда» — 3.34.

В сражении явных андердогов группы D обе команды постараются проявить себя во всей красе, чтобы заработать первые очки в ЛЕ.

Равные по силе соперники могут воспользоваться не лучшей игрой своих оппонентов в обороне и подарить зрителям результативный матч. Наши прогноз и ставка — обе забьют с коэффициентом 1.77. 0