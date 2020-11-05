ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зидан заставил приутихнуть слухи об отставке«Реал» возрождается, достигнув дна в матче с «Шахтером» Диогу ЖотаЖота заставил забыть о Фирмино. Португалец трижды забил «Аталанте» «Локомотив» — «Атлетико»Заслуженная ничья. ВАР и Гильерме помогли «Локо» добыть важное очко
  • 22:45
    • «Зенит» упустил победу над «Лацио»
  • 22:47
    • «МЮ» на выезде проиграл «Башакшехиру»
  • 21:57
    • Шапи выйдет в старте «Краснодара» против «Севильи»
  • 19:09
    • УЕФА опроверг информацию о проведении Евро-2020 только в России
  • 22:19
    • «Челси» и «Ренн» назвали стартовые составы
  • 22:11
    • Холанд сыграет в атаке «Боруссии» против «Брюгге»
  • 22:04
    • «Барселона» — «Динамо»: Месси и Гризманн выйдут с первых минут
    Все новости спорта

    Продолжит ли «Хоффенхайм» побеждать в Лиге Европы?

    «Хоффенхайм» — «Слован» Либерец. Прогноз (к. 1.60) и ставки на Лигу Европы 5 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Хоффенхайм 1899 Прогнозы на футбол Германии Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Хоффенхайм» — «Слован» Либерец
    «Хоффенхайм»
    Немецкий «Хоффенхайм» встретится на своем поле с либерецким «Слованом» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 5 ноября, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Слован» Либерец.

    «Хоффенхайм»

    Сине-белые завершили сентябрь неожиданной победой над «Баварией» (4:1), зато октябрь начали поражениями от «Айнтрахта» (1:2) на выезде и дортмундской «Боруссии» (0:1) дома.

    В групповом этапе Лиги Европы «Хоффенхайм» стартовал с домашней победы над «Црвеной Звездой» (2:0), после чего в Бундеслиге поделил очки с «Вердером» (1:1).

    Матч второго тура ЛЕ с «Гентом» закончился крупной победой в Бельгии — 1:4. Но вернувшись домой, «Хоффенхайм» уступил «Униону» (1:3) .

    Все прогнозы на Лигу Европы

    После 6 туров Бундеслиги «Хоффенхайм» с 7 очками идет на 12-м месте. Разница мячей 10-10, шесть голов забил Андрей Крамарич.

    «Хоффенхайму» в предстоящем матче не помогут Бичакчич, Хубнер, Стафилидис (все — травма), а также Касим и Крамарич (болезнь).

    «Слован»

    Чешский клуб стартовал в квалификации Лиги Европы, где поочередно обыграл литовский «Ритеряй» (5:1) и румынский «Стяуа» (2:0) на выезде, и кипрский АПОЭЛ (1:0) дома.

    После победы над киприотами, «Слован» обыграл дома «Пршибрам» (3:0), а во время международной паузы разгромил «Дуклу» (3:0). Затем чемпионат Чехии приостановили из-за коронавируса.

  • Трансферный дайджест. 27 октября — 2 ноября
  • Кто зовет Гризманна на родину, где «Барселона» нашла альтернативу Депаю, кем усилится «Атлетико» и другие трансферные новости последних дней
  • 02/11/2020

    • В матче 1-го тура группового этапа ЛЕ «сине-белые» на своем поле победили «Гент» (1:0), вылетевший из квалификации Лиги чемпионов.

    В последнем матче «Слован» на выезде был разгромлен «Црвеной Звездой» со счетом 1:5 и с 3 очками идет на 3-м месте в группе L. Вторые — сербы с 3 очками, лидирует «Хоффенхайм» (6).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В чемпионате Чехии «Слован» после 6 туров на 5-м месте с 10 очками. Разница мячей 10-6. 4 гола забил Михаэль Рабушиц. Под вопросом участие в матче Качарабы.

    Прогноз и ставки

    На победу «Хоффенхайма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.13, на ничью — 8.80, а на победу «Слована» — 19.00.

    10 000ЗабратьФрибет для новых игроковbetcity.ru 20 000ПолучитьБонус для новичковvulkanbet.ru

    В родных стенах «Хоффенхайм» не проиграл в 3 предыдущих матчах в Лиге Европы (2 победы, 1 ничья). На выезде «Слован» не смог победить в 4 из 6 последних матчей в ЛЕ (1 ничья, 3 поражения).

    У хозяев в предстоящем матче не сыграют ряд ключевых игроков, но гостям вряд ли по силам взять очки у превосходящего классом соперника.Прогнозируем, что «Хоффенхайм» победит дома.

    В 7 из 8 матчей «Хоффенхайма» в ЛЕ был обмен голами. В трех последних домашних поединках «Хоффенхайма» забивалось не больше четырех мячей. Интересны варианты для ставок «обе забьют» за 2.10 и ТМ 3,5 за 1.95. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.94
  • Прогноз на матч Севилья — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ференцварош — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Челси — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Барселона — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Севилья — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Барселона — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.49
  • Экспресс дня 4 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Брюгге — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Даллас
  • Футбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Сиэтл Саундерз
  • Футбол
  • Завтра в 07:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •  1.63
  • Прогноз на матч Россия — Финляндия
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • К проблемам в обороне добавились ляпы Сафонова. «Краснодар» уступил «Челси»
    • 00:26 29/10/2020     Смена президента может не убедить Месси остаться
  • В новой эре «Барселоны» может не оказаться Месси
    • 17:52 29/10/2020     ЦСКА — «Динамо» Загреб
  • Били-били, не забили. Расточительность Эджуке стоила ЦСКА очков
    • 02:15 30/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Хоффенхайм» — «Слован» Либерец. Прогноз (к. 1.60) и ставки на Лигу Европы 5 ноября 2020 года. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Слован» Либерец. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.60
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры