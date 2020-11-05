«Хоффенхайм» — «Слован» Либерец. Прогноз (к. 1.60) и ставки на Лигу Европы 5 ноября 2020 года

Немецкий «Хоффенхайм» встретится на своем поле с либерецким «Слованом» в рамках 3-го тура группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 5 ноября, начало — в 23:00 мск. Прогноз на «Хоффенхайм» — «Слован» Либерец.

«Хоффенхайм»

Сине-белые завершили сентябрь неожиданной победой над «Баварией» (4:1), зато октябрь начали поражениями от «Айнтрахта» (1:2) на выезде и дортмундской «Боруссии» (0:1) дома.

В групповом этапе Лиги Европы «Хоффенхайм» стартовал с домашней победы над «Црвеной Звездой» (2:0), после чего в Бундеслиге поделил очки с «Вердером» (1:1).

Матч второго тура ЛЕ с «Гентом» закончился крупной победой в Бельгии — 1:4. Но вернувшись домой, «Хоффенхайм» уступил «Униону» (1:3) .

Все прогнозы на Лигу Европы

После 6 туров Бундеслиги «Хоффенхайм» с 7 очками идет на 12-м месте. Разница мячей 10-10, шесть голов забил Андрей Крамарич.

«Хоффенхайму» в предстоящем матче не помогут Бичакчич, Хубнер, Стафилидис (все — травма), а также Касим и Крамарич (болезнь).

«Слован»

Чешский клуб стартовал в квалификации Лиги Европы, где поочередно обыграл литовский «Ритеряй» (5:1) и румынский «Стяуа» (2:0) на выезде, и кипрский АПОЭЛ (1:0) дома.

После победы над киприотами, «Слован» обыграл дома «Пршибрам» (3:0), а во время международной паузы разгромил «Дуклу» (3:0). Затем чемпионат Чехии приостановили из-за коронавируса.

В матче 1-го тура группового этапа ЛЕ «сине-белые» на своем поле победили «Гент» (1:0), вылетевший из квалификации Лиги чемпионов.

В последнем матче «Слован» на выезде был разгромлен «Црвеной Звездой» со счетом 1:5 и с 3 очками идет на 3-м месте в группе L. Вторые — сербы с 3 очками, лидирует «Хоффенхайм» (6).

Календарь и таблица Лиги Европы

В чемпионате Чехии «Слован» после 6 туров на 5-м месте с 10 очками. Разница мячей 10-6. 4 гола забил Михаэль Рабушиц. Под вопросом участие в матче Качарабы.

Прогноз и ставки

На победу «Хоффенхайма» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.13, на ничью — 8.80, а на победу «Слована» — 19.00.

В родных стенах «Хоффенхайм» не проиграл в 3 предыдущих матчах в Лиге Европы (2 победы, 1 ничья). На выезде «Слован» не смог победить в 4 из 6 последних матчей в ЛЕ (1 ничья, 3 поражения).

У хозяев в предстоящем матче не сыграют ряд ключевых игроков, но гостям вряд ли по силам взять очки у превосходящего классом соперника.Прогнозируем, что «Хоффенхайм» победит дома.

В 7 из 8 матчей «Хоффенхайма» в ЛЕ был обмен голами. В трех последних домашних поединках «Хоффенхайма» забивалось не больше четырех мячей. Интересны варианты для ставок «обе забьют» за 2.10 и ТМ 3,5 за 1.95. 0