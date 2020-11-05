ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зидан заставил приутихнуть слухи об отставке«Реал» возрождается, достигнув дна в матче с «Шахтером» Диогу ЖотаЖота заставил забыть о Фирмино. Португалец трижды забил «Аталанте» «Локомотив» — «Атлетико»Заслуженная ничья. ВАР и Гильерме помогли «Локо» добыть важное очко
  • 21:57
    • Шапи выйдет в старте «Краснодара» против «Севильи»
  • 19:54
    • Дзюба сыграет на острие атаки «Зенита» против «Лацио»
  • 19:09
    • УЕФА опроверг информацию о проведении Евро-2020 только в России
  • 17:34
    • «Локомотив» продлил контракт с Миранчуком
  • 22:19
    • «Челси» и «Ренн» назвали стартовые составы
  • 22:11
    • Холанд сыграет в атаке «Боруссии» против «Брюгге»
  • 22:04
    • «Барселона» — «Динамо»: Месси и Гризманн выйдут с первых минут
    Все новости спорта

    Сможет ли «Байер» выстоять в Израиле?

    «Хапоэль» (Беэр-Шева) — «Байер». Прогноз (к. 2.42) и ставки на Лигу Европы 5 ноября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу Европы Прогнозы на Байер Календарь Лиги Европы
    Прогноз и ставки на «Хапоэль» (Беэр-Шева) — «Байер»
    «Байер» забил 13 мячей в четырех последних матчах
    Леверкузенский «Байер» сыграет на выезде с израильским «Хапоэлем» (Беэр-Шева) в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 5 ноября, начало — в 20:55 мск. Прогноз на «Хапоэль» (Беэр-Шева) — «Байер».

    «Хапоэль»

    В первом туре «Хапоэль» уверенно выиграл у пражской «Славии» (3:1), но эту победу нельзя назвать сенсационной.

    В заключительном раунде квалификации израильский клуб одержал победу над другой не менее опасной командой из Чехии — «Викторией» Плзень.

    А вот в матче с «Ниццей» представитель Израиля не смог набрать очков. На Лазурном берегу «Хапоэль» проиграл со счетом 0:1. И все же команда Йосси Абукасиса выглядела достойно. Несмотря на определенные сомнения перед началом группового этапа, «Хапоэль» точно не стал лишним в этой компании.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Факт: в этом сезоне «Хапоэль» выиграл все домашние матчи.

    «Байер»

    Тем временем «Байер» на прошлой неделе проиграл на выезде пражской «Славии» (0:1). Все могло быть иначе, если бы не раннее удаление Карима Бельараби, получившего красную карточку еще в середине первого тайма. Вдесятером «Байер» пытался удержать ничейный счет, но в итоге пропустил за десять минут до финального свистка.

    Но никакого кризиса в игре «Байера» нет. Несколько дней назад леверкузенский клуб одержал шикарную победу над «Фрайбургом» в очередном матче Бундеслиги.

  • Песочница для слабаков. Лига конфедераций УЕФА — шаг к изоляции топ-лиг
  • Все, что вы хотели знать о новом клубном турнире УЕФА
  • 07/10/2020

    • «Байер» наконец-то заиграл в результативный футбол: в четырех предыдущих матчах «фармацевты» забили 13 мячей.

    При этом «Байер» в текущем сезоне еще ни разу не пропускал больше двух мячей. В защите леверкузенцы стали играть заметно надежнее.

    Прогноз и ставка

    На «Хапоэль» можно поставить за 6.40, ничью букмекеры предлагают за 4.65, а победу «Байера» — за 1.53.

    5000ЗабратьБонус к депозиту новичкамparimatch.ru 20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru

    За счет огромного желания «Хапоэль» может создать «Байеру» определенные проблемы, но соперники все-таки находятся на разном уровне. Ключевым фактором станет настрой гостей. Но после неудачного визита в Прагу у «Байера» не должно возникнуть проблем с мотивацией.

    Ставка — победа «Байера» с форой (-1,5) за 2.42.

    А также ставка на тотал «Байера» больше 2,0 за 1.98. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.68
  • Прогноз на матч Рединг — Престон Норт Энд
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Севилья — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Ференцварош — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.80
  • Прогноз на матч Челси — Ренн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Барселона — Динамо К
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Севилья — Краснодар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Барселона — Динамо Киев
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.49
  • Экспресс дня 4 ноября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.69
  • Прогноз на матч Брюгге — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Нэшвилл — Даллас
  • Футбол
  • Завтра в 04:30
    •  2.45
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес Гэлакси — Сиэтл Саундерз
  • Футбол
  • Завтра в 07:00
    •  1.72
  • Прогноз на матч Чехия — Швеция
  • Хоккей
  • Завтра в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Фрагмент матча
  • К проблемам в обороне добавились ляпы Сафонова. «Краснодар» уступил «Челси»
    • 00:26 29/10/2020     Смена президента может не убедить Месси остаться
  • В новой эре «Барселоны» может не оказаться Месси
    • 17:52 29/10/2020     ЦСКА — «Динамо» Загреб
  • Били-били, не забили. Расточительность Эджуке стоила ЦСКА очков
    • 02:15 30/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Хапоэль» (Беэр-Шева) — «Байер». Прогноз (к. 2.42) и ставки на Лигу Европы 5 ноября 2020 года. Прогноз на «Хапоэль» (Беэр-Шева) — «Байер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.42
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 10 000
  • рублей
    фрибет
    • забрать
  •  Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры