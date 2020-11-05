«Хапоэль» (Беэр-Шева) — «Байер». Прогноз (к. 2.42) и ставки на Лигу Европы 5 ноября 2020 года

Леверкузенский «Байер» сыграет на выезде с израильским «Хапоэлем» (Беэр-Шева) в третьем туре группового этапа Лиги Европы. Матч состоится 5 ноября, начало — в 20:55 мск. Прогноз на «Хапоэль» (Беэр-Шева) — «Байер».

«Хапоэль»

В первом туре «Хапоэль» уверенно выиграл у пражской «Славии» (3:1), но эту победу нельзя назвать сенсационной.

В заключительном раунде квалификации израильский клуб одержал победу над другой не менее опасной командой из Чехии — «Викторией» Плзень.

А вот в матче с «Ниццей» представитель Израиля не смог набрать очков. На Лазурном берегу «Хапоэль» проиграл со счетом 0:1. И все же команда Йосси Абукасиса выглядела достойно. Несмотря на определенные сомнения перед началом группового этапа, «Хапоэль» точно не стал лишним в этой компании.

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Факт: в этом сезоне «Хапоэль» выиграл все домашние матчи.

«Байер»

Тем временем «Байер» на прошлой неделе проиграл на выезде пражской «Славии» (0:1). Все могло быть иначе, если бы не раннее удаление Карима Бельараби, получившего красную карточку еще в середине первого тайма. Вдесятером «Байер» пытался удержать ничейный счет, но в итоге пропустил за десять минут до финального свистка.

Но никакого кризиса в игре «Байера» нет. Несколько дней назад леверкузенский клуб одержал шикарную победу над «Фрайбургом» в очередном матче Бундеслиги.

«Байер» наконец-то заиграл в результативный футбол: в четырех предыдущих матчах «фармацевты» забили 13 мячей.

При этом «Байер» в текущем сезоне еще ни разу не пропускал больше двух мячей. В защите леверкузенцы стали играть заметно надежнее.

Прогноз и ставка

На «Хапоэль» можно поставить за 6.40, ничью букмекеры предлагают за 4.65, а победу «Байера» — за 1.53.

За счет огромного желания «Хапоэль» может создать «Байеру» определенные проблемы, но соперники все-таки находятся на разном уровне. Ключевым фактором станет настрой гостей. Но после неудачного визита в Прагу у «Байера» не должно возникнуть проблем с мотивацией.

Ставка — победа «Байера» с форой (-1,5) за 2.42.

А также ставка на тотал «Байера» больше 2,0 за 1.98. 0