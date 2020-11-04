«Брюгге» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Лиги чемпионов 4 ноября 2020 года

В третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Брюгге» будет принимать «Боруссию» Д. Игра пройдет на стадионе «Ян Брейдел» 4 ноября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Брюгге» — «Боруссия» Д.

«Брюгге»

Бельгийская команда из одноименного города после двух туров ЛЧ находится на втором месте в квартете F с четырьмя баллами. Соперников из Дортмунда она опережает на 1 очко.

В дебютном матче Лиги чемпионов «Брюгге» встретился с «Зенитом». На «Газпром Арене» черно-синие вырвали победу уже в компенсированное время (2:1).

Во втором туре подопечные Филиппа Клемана сразились с «Лацио» в родных стенах. В этом поединке соперники забили друг другу по разу в первом тайме. Игра так и закончилась вничью — 1:1.

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В чемпионате страны «Брюгге» находится на четвертом месте с 20 очками. В трех недавних матчах национального первенства черно-синие расписали мировую со «Стандардом» (1:1), проиграли «Хеверли Лувен» (1:2) и скатали ничейку с «Мехеленом» (2:2).

«Боруссия» Д

Футбольный клуб из Дортмунда в Группе F занимает третью строчку. С тремя баллами в копилке эта команда отстает от первых двух клубов всего на 1 очко.

«Боруссия» Д текущий розыгрыш Лиги чемпионов начала с поражения. На стадионе «Олимпико» подопечные Люсьена Фавра оказались слабее «Лацио» (1:3).

Удачнее все сложилось для «шмелей» в домашней встрече с «Зенитом». На «Сигнал Идуна Парк» хозяева забили два гола ближе к концу поединка и одержали победу (2:0).

В чемпионате Германии «Боруссии» Д удалось подняться на второе место с 15 очками. Столько же баллов имеет и «Бавария», которая в Бундеслиге лидирует. В немецком первенстве «шмели» только выигрывают уже в течение четырех туров.

Прогноз и ставка

Победа «Брюгге» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов оценивается в 5.75, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.08, а на победу «Боруссии» Д — 1.69.

Пока дортмундцы отстают от «Брюгге» на 1 балл. Усложнять себе жизнь в выездной игре команда Люсьена Фавра не будет.

В гостях мотивированный немецкий клуб должен на классе разобраться с бельгийцами. Наши прогноз и ставка — победа «Боруссии» Д с коэффициентом 1.69. 0