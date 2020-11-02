«Портленд» — «Ванкувер». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч МЛС 2 ноября 2020 года

2 ноября в очередном туре регулярного чемпионата МЛС «Портленд» на своем поле сыграет с «Ванкувером». Начало — в 06:00 по мск. Прогноз на «Портленд» — «Ванкувер».

«Портленд»

«Портленд» занимает на данный момент третье место в Западной конференции. В 19 проведенных поединках коллектив смог разжиться 35 набранными очками и отстает от лидера всего на один пункт.

После гостевого фиаско от «Реал Солт-Лейк» (1:2), состоявшегося 15 октября, затем «дровосеки» не проигрывают, сперва дважды сыграв в ничью, а потом выиграв одну игру.

Мировые были по 1:1 дома с ФК «Лос-Анджелес» и на выезде с «Сиэтлом», а в своей последней сыгранной встрече они в родных стенах разгромили «Лос-Анджелес Гэлакси» со счетом 5:2.

Все прогнозы на футбол

В текущем сезоне «Портленд» на своей арен выиграл пять поединков, три раза уходил с поля поверженным и дважды сыграл вничью, разница мячей — 20:17.

«Ванкувер»

«Ванкувер» в этой же конференции расположился на восьмой строке в турнирной таблице, набрав 24 очка в 21 проведенном матче. От зоны не плей-офф коллектив оторвался всего лишь на два очка.

Стоит отметить, что «сине-белые» в текущем первенстве играют пока бескомпромиссно, выиграв восемь встреч при 13 поражениях, забив 24 мяча, а пропустив аж 43.

За последние три игры они дважды проиграли, уступив в гостях 0:1 «Лос-Анджелес Гэлакси» и 0:2 дома «Сиэтлу» в минувшем туре, а также на своей территории одолели 2:1 «Сан-Хосе».

Вне родных стен в этом турнире «Ванкувер» добился трех викторий и восемь раз проиграл, разница забитых и пропущенных — 6:23.

В текущем чемпионате «Портленд» обыграл в гостях «Ванкувер» со счетом 1:0, а в прошлом сезоне команды обменялись домашними победами — 3:1 и 0:1.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу «Портленда» предлагают — 1.66.

На викторию «Ванкувера» дают — 4.80, ничья оценена — в 4.44.

Прогнозируем, что «Портленд», претендующий на победу в своей конференции, на своей арене справиться с канадцами, неуверенно играющими в гостях. 0