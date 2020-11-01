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    Прервет ли «Зенит» в матче с «Химками» свою черную полосу?

    «Химки» — «Зенит». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата России по футболу 1 ноября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Химки» — «Зенит»
    «Зенит»
    В воскресенье, 1 ноября, «Химки» на своем поле примут «Зенит» в рамках 13-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Арене Химки» в Москве, начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Химки» — «Зенит».
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 01 Ноября 2020 года
    Химки
  • Московская область
    •  Химки 14:00 Зенит Зенит
  • Санкт-Петербург
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.50
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 1.43
  • Ставка!
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    «Химки»

    Безвыигрышная серия химчан началась с первого тура и продлилась в РПЛ восемь матчей, что в итоге стоило работы главному тренеру команды Дмитрию Гунько.

    В конце сентября «Химки» разгромно уступили «Краснодару» (2:7), после чего клуб одержал первую победу в сезоне, одолев дома «Динамо» (1:0).

    Но октябрь химчане начали с того, что проиграли в гостях «Локомотиву» (1:2), а после международной паузы дома проиграли «Спартаку» (2:1).

    Все прогнозы на РПЛ

    В последних матчах «Химки» в Кубке России победили по пенальти «Нижний Новогород» (1:1, 10:9), а затем одолели на выезде «Ростов» (2:0) в матче РПЛ.

    После 12 туров «Химки» с 9 очками идут на 14-м месте. Разница мячей 13-23, 3 гола забил Аршак Корян.

    «Зенит»

    Перед октябрьской международной паузой «Зенит» на своем поле разгромил «Уфу» со счетом 6:0, а затем поделил очки о «Спартаком» на выезде — 1:1.

    После перерыва на матчи сборных «Зенит» дома обыграл «Сочи» (3:1), а затем началась трехматчевая провальная серия питерского клуба.

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    • В стартовом матче Лиги чемпионов питерцы на своем поле уступили бельгийскому «Брюгге» (1:2), пропустив на последних минутах.

    Затем в матче РПЛ «Зенит» дома проиграл «Рубину» (1:2), а в последнем матче проигра в Дортмунде «Боруссии» (0:2) в рамках 2-го тура ЛЧ.

    Календарь и таблица РПЛ

    После 12 туров РПЛ «Зенит» с 24 очками идет на 3-м месте, на балл отставая от ЦСКА и на 3 — от «Спартака».

    Разница мячей 25-9, по 6 голов забили Сердар Азмун и Артем Дзюба. Матч может пропустить травмированный Малком.

    Прогноз и ставки

    На победу «Химок» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.50, на ничью — 4.60, а на победу «Зенита» — 1.50.

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    Команды встречались в июле, в финале Кубка России — «Зенит» победил со скромным счетом 1:0, благодаря пенальти на последних минутах.

    Питерцы приложат все силы, чтобы прервать свою черную полосу. Прогнозируем, что «Зенит» победит в Химках.

    Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют» за 1,80, и ТБ 2,5 за 1,65. 0

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    «Химки» — «Зенит». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата России по футболу 1 ноября 2020 года. Прогноз на «Химки» — «Зенит». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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