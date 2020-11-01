«Химки» — «Зенит». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч чемпионата России по футболу 1 ноября 2020 года

В воскресенье, 1 ноября, «Химки» на своем поле примут «Зенит» в рамках 13-го тура российской Премьер-лиги. Встреча, которая пройдет на «Арене Химки» в Москве, начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Химки» — «Зенит».

«Химки»

Безвыигрышная серия химчан началась с первого тура и продлилась в РПЛ восемь матчей, что в итоге стоило работы главному тренеру команды Дмитрию Гунько.

В конце сентября «Химки» разгромно уступили «Краснодару» (2:7), после чего клуб одержал первую победу в сезоне, одолев дома «Динамо» (1:0).

Но октябрь химчане начали с того, что проиграли в гостях «Локомотиву» (1:2), а после международной паузы дома проиграли «Спартаку» (2:1).

Все прогнозы на РПЛ

В последних матчах «Химки» в Кубке России победили по пенальти «Нижний Новогород» (1:1, 10:9), а затем одолели на выезде «Ростов» (2:0) в матче РПЛ.

После 12 туров «Химки» с 9 очками идут на 14-м месте. Разница мячей 13-23, 3 гола забил Аршак Корян.

«Зенит»

Перед октябрьской международной паузой «Зенит» на своем поле разгромил «Уфу» со счетом 6:0, а затем поделил очки о «Спартаком» на выезде — 1:1.

После перерыва на матчи сборных «Зенит» дома обыграл «Сочи» (3:1), а затем началась трехматчевая провальная серия питерского клуба.

В стартовом матче Лиги чемпионов питерцы на своем поле уступили бельгийскому «Брюгге» (1:2), пропустив на последних минутах.

Затем в матче РПЛ «Зенит» дома проиграл «Рубину» (1:2), а в последнем матче проигра в Дортмунде «Боруссии» (0:2) в рамках 2-го тура ЛЧ.

Календарь и таблица РПЛ

После 12 туров РПЛ «Зенит» с 24 очками идет на 3-м месте, на балл отставая от ЦСКА и на 3 — от «Спартака».

Разница мячей 25-9, по 6 голов забили Сердар Азмун и Артем Дзюба. Матч может пропустить травмированный Малком.

Прогноз и ставки

На победу «Химок» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 6.50, на ничью — 4.60, а на победу «Зенита» — 1.50.

Команды встречались в июле, в финале Кубка России — «Зенит» победил со скромным счетом 1:0, благодаря пенальти на последних минутах.

Питерцы приложат все силы, чтобы прервать свою черную полосу. Прогнозируем, что «Зенит» победит в Химках.

Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют» за 1,80, и ТБ 2,5 за 1,65. 0