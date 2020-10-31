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    Улучшит ли «Сити» турнирное положение в гостевой игре?

    «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч АПЛ 31 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити»
    Рияд Марез
    В седьмом туре английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» будет принимать «Манчестер Сити». Игра пройдет на стадионе «Бремелл Лейн» 31 октября. Начало встречи — в 15:30 мск. Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 31 Октября 2020 года Коэффициенты на матч
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  • 9.00
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  • 5.50
  • 2
  • 1.33
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    «Шеффилд Юнайтед»

    Футбольный клуб из Шеффилда начал новый сезон катастрофически. В шести турах он набрал всего 1 балл, поэтому с печальной разницей голов — 3:9 «Юнайтед» находится на 19 месте.

    В семи официальных матчах сезона в разных турнирах «Шеффилд Юнайтед» всего раз сыграл вничью. Остальные встречи были проиграны. На старте АПЛ «клинки» дома уступили «Вулверхэмптону» (0:2).

    Затем был поединок против «Бернли» в рамках 1/32 финала Кубка лиги. В игре на «Терф Мур» гости были слабее в серии пенальти (1:1, 4:5). В трех следующих турах АПЛ эта команда уступила «Астон Вилле» (0:1), «Лидсу» (0:1) и «Арсеналу» (1:2).

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    А первый балл подопечные Криса Уайлдера добыли в противостоянии с «Фулхэмом» 18 октября (1:1). Но уже в следующем матче «Шеффилд Юнайтед» проиграл «Ливерпулю» (1:2).

    «Манчестер Сити»

    Манчестерский коллектив в АПЛ также стартовал не очень удачно. За 5 туров небесно-голубые заработали 8 очков. Имея разницу голов — 8:8, они занимают сейчас 13 строчку в таблице.

    Единственное поражение в Англии в текущем сезоне «Ман Сити» потерпел в домашней встрече с «Лестером» в Премьер-лиге (2:5). После этого «горожане» провели шесть матчей в разных турнирах и выиграли лишь в четырех.

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    • В конце сентября подопечные Пепа Гвардиолы разобрались с «Бернли» в 1/8 финала Кубка лиги (3:0), а в чемпионате его команда потеряла очки в матче с «Лидсом» (1:1).

    В других поединках АПЛ «Манчестер Сити» победил «Арсенал» (1:0) и расписал мировую с «Вест Хэмом» (1:1). А в Лиге чемпионов «горожане» переиграли «Порту» (3:1) и «Марсель» (3:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Шеффилд Юнайтед» в игре седьмого тура АПЛ букмекеры дают коэффициент 9.90, на ничью — 6.00, а на победу «Манчестер Сити» — 1.32.

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    В чемпионате, в отличие от еврокубков, дела у «Ман Сити» пока складываются не лучшим образом. Команда Гвардиолы отстала от лидеров и растранжирила баллы в играх, которые казались проходными.

    Но слегка подправить ситуацию «горожане» могут в матче против «Шеффилда», бьющегося в этом сезоне за выживание. Наши прогноз и ставка — «Манчестер Сити» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1.92. 0

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    «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.92) и ставки на матч АПЛ 31 октября 2020 года. Прогноз на «Шеффилд Юнайтед» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.92
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