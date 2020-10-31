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    Сдержит ли «Ливерпуль» свои ворота сухими?

    «Ливерпуль» — «Вест Хэм». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч АПЛ 31 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Ливерпуль» — «Вест Хэм»
    Алиссон
    В седьмом туре английской Премьер-лиги «Ливерпуль» будет принимать «Вест Хэм». Игра пройдет на стадионе «Энфилд» 31 октября. Начало встречи — в 20:30 мск. Прогноз на «Ливерпуль» — «Вест Хэм».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 31 Октября 2020 года
    Ливерпуль
  • Ливерпуль
    •  Ливерпуль 20:30 Вест Хэм Вест Хэм
  • Лондон
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    Коэффициенты на матч
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  • 5.50
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  • 7.50
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    «Ливерпуль»

    Ливерпульскому гранду удалось подобраться к своему принципиальному сопернику в таблице чемпионата. С 13 очками на счету красные занимают второе место и отстают от «Эвертона» по дополнительным показателям.

    В октябре «Ливерпуль» серьезно сдал позиции и провел три встречи кряду без побед. Первого числа «мерсисайдцы» вылетели из Кубка лиги от «Арсенала» в серии пенальти (0:0, 4:5).

    После этого была кошмарная игра с «Астон Виллой» в гостевом матче чемпионата (2:7), ну а в дерби с «Эвертоном» команда Юргена Клоппа дважды выходила вперед, но в итоге сыграла вничью (2:2).

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    К счастью для поклонников «Ливерпуля», ситуация изменилась в трех недавних матчах. В Лиге чемпионов красные переиграли «Аякс» (1:0) и «Мидтьюлланн» (2:0), а в АПЛ они победили «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

    «Вест Хэм»

    Команда из Восточного Лондона в шести турах английского первенства заработала 8 очков. В таблице Премьер-лиги «молотобойцы» занимают 12 строчку.

    В новый сезон АПЛ «Вест Хэм» вошел ужасно. Подопечные Дэвида Мойеса проиграли две встречи на старте. В этих матчах «железные» уступили «Ньюкаслу» (0:2) и «Арсеналу» (1:2).

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    • Между поединками в чемпионате лондонцы успели разгромить «Чарльтон» в Кубке лиги (3:0), а на стадии 1/16 они раскатали «Халл» (5:1). В другой игре этого турнира «молотобойцы» были разгромлены «Эвертоном» (1:4).

    Но в АПЛ «Вест Хэм» улучшил свои выступления. В третьем туре команда Мойеса разгромила «Вулверхэмптон» (4:0). Позже она переиграла «Лестер» (3:0), а также расписала мировую с «Тоттенхэмом» (3:3) и «Ман Сити» (1:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «Ливерпуля» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.39, на ничью — 5.45, а на победу «Вест Хэма» — 8.10.

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    Лишь в одном матче из шести в чемпионате «мерсисайдцы» не пропустили. В других пяти поединках в их сетку влетал минимум 1 гол.

    А «Вест Хэм», несмотря на неудачи на старте, очень хорошо играет с топами. Лондонский клуб в текущем сезоне забивал «Лестеру», «Тоттенхэму» и «Ман Сити». На «Энфилде» «молотобойцы» также могут найти свой момент для гола. Наши прогноз и ставка — обе команды забьют за 1.61. 0

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