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    Все новости спорта

    «Аталанта» прервет серию поражений?

    «Кротоне» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Серии А 31 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Кротоне» — «Аталанта»
    Дуван Сапата
    В рамках 6 тура итальянской Серии А сыграют «Кротоне» и «Аталанта». Поединок должен состояться 31 октября на стадионе «Эцио Скида». Начало встречи назначено на 17:00 по мск. Прогноз на «Кротоне» — «Аталанта».
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    Футбол. Италия. Серия А 31 Октября 2020 года
    Кротоне
  • Италия. Серия А
    •  Кротоне 17:00 Аталанта Аталанта
  • Бергамо
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 6.50
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 1.45
  • Ставка!
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    «Кротоне»

    «Кротоне» является аутсайдером турнира с одним пунктом в активе. В пяти турах команда потерпела 4 поражения и один раз сыграла вничью.

    Хозяева больше всех пропускают и меньше всех забивают. На их счету 15 пропущенных и всего 5 забитых голов.

    В последней игре «Кротоне» проиграл СПАЛу в Кубке Италии после серии пенальти. Перед этим было поражение от «Кальяри» со счетом 2:4. Единственное очко команда набрала в домашней игре с «Ювентусом».

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    «Аталанта»

    У гостей сейчас непростой период. Они смогли выиграть только в одной из четырех встреч, проиграв при этом в двух. Плотный график с Лигой Чемпионов дает о себе знать.

    В прошлом поединке «Аталанта» избежала поражения от «Аякса». Проигрывая 0:2, во втором тайме команда Гасперини сравняла счет. Перед этим ей не удалось избежать фиаско в игре с «Сампдорией» (1:3). Туром ранее «черно-синие» разгромно уступили «Наполи» 1:4.

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    • Единственная победа за 4 поединка была над «Мидтьюлланном». «Аталанта» разгромила соперника с результатом 4:0.

    В турнирной таблице гости идут на шестом месте. У них 9 очков после пяти туров. Традиционно коллектив много забивает (15 голов), но при этом немало пропускает (12 голов).

    Прогноз и ставка

    Сомнений в том, что «Аталанта» победит, у букмекеров практически нет — 5.90 дают на хозяев и 1.49 на гостей. Ничья оценивается коэффициентом 5.20.

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    «Аталанта» проиграла два матча подряд и в этот раз ей нужно брать три очка. Лига чемпионов важна, но в чемпионате тоже нужно хорошо выступить.

    Прогнозируем двойной исход — победу «Аталанты» и тотал больше 2.5. Коэффициент составляет 1.84. Все матчи этого сезона с участием команды заканчивались результативно. 0

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    «Кротоне» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Серии А 31 октября 2020 года. Прогноз на «Кротоне» — «Аталанта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.84
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