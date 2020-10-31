«Кротоне» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Серии А 31 октября 2020 года

В рамках 6 тура итальянской Серии А сыграют «Кротоне» и «Аталанта». Поединок должен состояться 31 октября на стадионе «Эцио Скида». Начало встречи назначено на 17:00 по мск. Прогноз на «Кротоне» — «Аталанта».

«Кротоне»

«Кротоне» является аутсайдером турнира с одним пунктом в активе. В пяти турах команда потерпела 4 поражения и один раз сыграла вничью.

Хозяева больше всех пропускают и меньше всех забивают. На их счету 15 пропущенных и всего 5 забитых голов.

В последней игре «Кротоне» проиграл СПАЛу в Кубке Италии после серии пенальти. Перед этим было поражение от «Кальяри» со счетом 2:4. Единственное очко команда набрала в домашней игре с «Ювентусом».

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«Аталанта»

У гостей сейчас непростой период. Они смогли выиграть только в одной из четырех встреч, проиграв при этом в двух. Плотный график с Лигой Чемпионов дает о себе знать.

В прошлом поединке «Аталанта» избежала поражения от «Аякса». Проигрывая 0:2, во втором тайме команда Гасперини сравняла счет. Перед этим ей не удалось избежать фиаско в игре с «Сампдорией» (1:3). Туром ранее «черно-синие» разгромно уступили «Наполи» 1:4.

Единственная победа за 4 поединка была над «Мидтьюлланном». «Аталанта» разгромила соперника с результатом 4:0.

В турнирной таблице гости идут на шестом месте. У них 9 очков после пяти туров. Традиционно коллектив много забивает (15 голов), но при этом немало пропускает (12 голов).

Прогноз и ставка

Сомнений в том, что «Аталанта» победит, у букмекеров практически нет — 5.90 дают на хозяев и 1.49 на гостей. Ничья оценивается коэффициентом 5.20.

«Аталанта» проиграла два матча подряд и в этот раз ей нужно брать три очка. Лига чемпионов важна, но в чемпионате тоже нужно хорошо выступить.

Прогнозируем двойной исход — победу «Аталанты» и тотал больше 2.5. Коэффициент составляет 1.84. Все матчи этого сезона с участием команды заканчивались результативно. 0