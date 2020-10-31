«Кротоне» — «Аталанта». Прогноз (к. 1.84) и ставки на матч Серии А 31 октября 2020 года

«Кротоне»
«Кротоне» является аутсайдером турнира с одним пунктом в активе. В пяти турах команда потерпела 4 поражения и один раз сыграла вничью.
Хозяева больше всех пропускают и меньше всех забивают. На их счету 15 пропущенных и всего 5 забитых голов.
В последней игре «Кротоне» проиграл СПАЛу в Кубке Италии после серии пенальти. Перед этим было поражение от «Кальяри» со счетом 2:4. Единственное очко команда набрала в домашней игре с «Ювентусом».
«Пифагорейцам» не поможет Чигарини, у которого дисквалификация. Травмирован Эммануэль Ривьер.
«Аталанта»
У гостей сейчас непростой период. Они смогли выиграть только в одной из четырех встреч, проиграв при этом в двух. Плотный график с Лигой Чемпионов дает о себе знать.
В прошлом поединке «Аталанта» избежала поражения от «Аякса». Проигрывая 0:2, во втором тайме команда Гасперини сравняла счет. Перед этим ей не удалось избежать фиаско в игре с «Сампдорией» (1:3). Туром ранее «черно-синие» разгромно уступили «Наполи» 1:4.
Единственная победа за 4 поединка была над «Мидтьюлланном». «Аталанта» разгромила соперника с результатом 4:0.
В турнирной таблице гости идут на шестом месте. У них 9 очков после пяти туров. Традиционно коллектив много забивает (15 голов), но при этом немало пропускает (12 голов).
Прогноз и ставка
Сомнений в том, что «Аталанта» победит, у букмекеров практически нет — 5.90 дают на хозяев и 1.49 на гостей. Ничья оценивается коэффициентом 5.20.
«Аталанта» проиграла два матча подряд и в этот раз ей нужно брать три очка. Лига чемпионов важна, но в чемпионате тоже нужно хорошо выступить.
Прогнозируем двойной исход — победу «Аталанты» и тотал больше 2.5. Коэффициент составляет 1.84. Все матчи этого сезона с участием команды заканчивались результативно. 0