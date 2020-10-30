«Ковентри» — «Рединг». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч Чемпионшипа 30 октября 2020 года.

В пятницу, 30 октября, в рамках 9-го тура первенства первой английской лиги «Рединг» сыграет на выезде с «Ковентри». Начало игры — в 22:45 по мск. Прогноз на «Ковентри» — «Рединг».

«Ковентри»

«Ковентри» с пятью набранными баллами разместился в зоне вылета, на 22 месте в турнирной таблице, однако от 21 строки команду отделят только дополнительные показатели.

За всю турнирную дистанцию текущего первенства «небесно-голубые» одержали лишь одну викторию, которая была добыт еще во втором туре дома над КПР со счетом 3:2.

После того они дважды сыграли вничью и четыре раза были повержены. Две последние проведенные игры они проиграли: в родных стенах 0:4 «Блэкберну» и на выезде 0:2 «Мидлсбро».

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В текущем розыгрыше Чемпионшипа «Ковентри» на своей территории добыл одну победу, раз сыграл вничью и дважды терпел неудачу. Забить удалось пять мячей, а пропустил в свои аж девять.

«Рединг»

«Рединг», который в минувшем розыгрыше Чемпионшипа был лишь 14-м, в текущем первенстве после восьми туров возглавляет турнирную таблицу, выиграв семь игр при одной мировой.

Единственная потеря очков в этом турнире состоялась два тура тому назад, когда «бисквиты» не смогли обыграть в гостевой встрече «Мидлсбро», сыграв вничью 0:0.

В минувших двух последних играх «роялисты» на своей территории смогли разгромить «Ротерхэм» (3:0) и одолеть вне родных стен крепкий «Блэкберн» со счетом 4:2.

На выезде в текущем розыгрыше первого английского дивизиона «Рединг» выиграл три игры и раз сыграл вничью, разница забитых и пропущенных — 8:3.

В прошлом чемпионате в Ковентри команды расписали мировую (1:1), а в Рединге победили хозяева — 2:0.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение хозяевам: гостям «Рединга» — 2.40, победа «Ковентри» — 3.32, ничья — 3.16.

«Рединг» набрал хорошую форму в начале сезона, но так как игра пройдет на выезде, рекомендуем ставить на гостей с 0 форой. 0