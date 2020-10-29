«Реал Сосьедад» — «Наполи». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Лиги Европы 29 октября 2020 года

Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» будет принимать «Наполи». Игра пройдет на стадионе «Реале Сегурос» 29 октября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Наполи».

«Реал Сосьедад»

Первую встречу в новом еврокубковом сезоне команда из Страны Басков провела в Хорватии. В поединке с «Риекой» гости сумели вырвать победу на 93-й минуте (1:0).

Уверенно стартовал «Реал Сосьедад» и в Примере. За 7 матчей чемпионата «королевские» набрали 14 баллов и возглавили таблицу. Но в спину им сейчас дышит «Реал», отстающий на 1 пункт и имеющий на игру меньше.

В первых двух матчах чемпионата подопечные Иманоля Альгуасиля сыграли вничью с «Вальядолидом» (1:1) и «Реалом» (0:0), после чего они добыли победу над «Эльче» (3:0).

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Первое поражение «Реал Сосьедад» потерпел 29 сентября, уступив «Валенсии» (0:1). В трех других встречах бело-голубые обыграли «Хетафе» (3:0), «Бетис» (3:0) и «Уэску» (4:1).

«Наполи»

Итальянский клуб из Неаполя в первом туре принимал «АЗ Алкмар». В поединке на «Сан-Паоло» хозяева проиграли с минимальным счетом (0:1) и остались без набранных баллов.

В Серии А подопечные Дженнаро Гаттузо приняли участие в пяти матчах, в ходе которых они заработали 11 очков. В таблице чемпионата «Наполи» находится на второй позиции.

На данный момент разрыв между «Миланом», идущим первым, составляет 2 пункта. В стартовых двух турах «ослы» победили «Парму» (2:0) и «Дженоа» (6:0).

А 4 октября было первое поражение в сезоне от «Ювентуса» (0:3). Позже «Наполи» дома разгромил «Аталанту» (4:1), а в гостях вырвал победу у «Беневенто» (2:1).

Прогноз и ставка

Победа «Реала Сосьедад» в игре второго тура группового этапа Лиги Европы оценивается в 2.69, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.46, а на победу «Наполи» — 2.74.

В своих чемпионатах этих команды играют неплохо, забивают много и пропускают нечасто.

В Сан-Себастьяне два равных по силе соперника сыграют открыто и проведут яркий матч с голами. Наши прогноз и ставка — обе забьют с коэффициентом 1.78. 0