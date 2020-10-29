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    На «Реале Сегурос» игра будет равной?

    «Реал Сосьедад» — «Наполи». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Лиги Европы 29 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Реал Сосьедад» — «Наполи»
    Лоренцо Инсинье
    Во втором туре группового этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» будет принимать «Наполи». Игра пройдет на стадионе «Реале Сегурос» 29 октября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Наполи».
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    Футбол. Лига Европы. Группа F 29 Октября 2020 года
    Реал Сосьедад
  • Сан-Себастьян
    •  Реал Сосьедад 23:00 Наполи Наполи
  • Неаполь
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.70
  • X
  • 3.45
  • 2
  • 2.60
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    «Реал Сосьедад»

    Первую встречу в новом еврокубковом сезоне команда из Страны Басков провела в Хорватии. В поединке с «Риекой» гости сумели вырвать победу на 93-й минуте (1:0).

    Уверенно стартовал «Реал Сосьедад» и в Примере. За 7 матчей чемпионата «королевские» набрали 14 баллов и возглавили таблицу. Но в спину им сейчас дышит «Реал», отстающий на 1 пункт и имеющий на игру меньше.

    В первых двух матчах чемпионата подопечные Иманоля Альгуасиля сыграли вничью с «Вальядолидом» (1:1) и «Реалом» (0:0), после чего они добыли победу над «Эльче» (3:0).

    Все прогнозы на футбол

    Первое поражение «Реал Сосьедад» потерпел 29 сентября, уступив «Валенсии» (0:1). В трех других встречах бело-голубые обыграли «Хетафе» (3:0), «Бетис» (3:0) и «Уэску» (4:1).

    «Наполи»

    Итальянский клуб из Неаполя в первом туре принимал «АЗ Алкмар». В поединке на «Сан-Паоло» хозяева проиграли с минимальным счетом (0:1) и остались без набранных баллов.

    В Серии А подопечные Дженнаро Гаттузо приняли участие в пяти матчах, в ходе которых они заработали 11 очков. В таблице чемпионата «Наполи» находится на второй позиции.

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  • 26/10/2020

    • На данный момент разрыв между «Миланом», идущим первым, составляет 2 пункта. В стартовых двух турах «ослы» победили «Парму» (2:0) и «Дженоа» (6:0).

    А 4 октября было первое поражение в сезоне от «Ювентуса» (0:3). Позже «Наполи» дома разгромил «Аталанту» (4:1), а в гостях вырвал победу у «Беневенто» (2:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Реала Сосьедад» в игре второго тура группового этапа Лиги Европы оценивается в 2.69, на ничью букмекеры дают коэффициент 3.46, а на победу «Наполи» — 2.74.

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    В своих чемпионатах этих команды играют неплохо, забивают много и пропускают нечасто.

    В Сан-Себастьяне два равных по силе соперника сыграют открыто и проведут яркий матч с голами. Наши прогноз и ставка — обе забьют с коэффициентом 1.78. 0

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    «Реал Сосьедад» — «Наполи». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч Лиги Европы 29 октября 2020 года. Прогноз на «Реал Сосьедад» — «Наполи». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.78
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