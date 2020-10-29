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    Увезет ли очки из Турции израильский чемпион?

    «Сивасспор» — «Маккаби Тель-Авив». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Лиги Европы 29 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Сивасспор» — «Маккаби Тель-Авив»
    «Сивасспор»
    В матче 2-го тура Лиги Европы сыграют «Сивасспор» и «Маккаби Тель-Авив». Игра состоится на стадионе «Новый 4 Эйлюл» в Сивасе 29 октября. Стартовый свисток будет дан в 20:55 по мск. Прогноз на «Сивасспор» — «Маккаби Тель-Авив».

    «Сивасспор»

    В прошлом сезоне чемпионата Турции клуб занял 4-е место, получив путевку в групповой этапа ЛЕ. От лигочемпионского третьего места подопечные Ризыа Чалымбая отстали на 2 балла.

    На старте «Сивасспор» уступил «Аланияспору» (0:2), а после этого коллектив одержал две победы и сыграл вничью — в домашнем матче с «Анкарагюджю» (0:0).

    Команда отпраздновала успех в гостевых матчах против «Эрзурума» (2:1) и «Кайсериспора» (3:1), а также провела в начале октября товарищеский матч с «Анкарагюджю», победив со счетом 2:0.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    В матче 1-го тура Лиги Европы «Сивасспор» на выезде крупно уступил испанскому «Вильярреалу» со счетом 3:5. К перерыву счет был 2:2, турецкий клуб трижды отыгрывался по ходу встречи.

    В последнем матче «Сивасспор» дома проиграл « Ризеспору» (0:2) и с 7 очками после 5 туров идет на 14-м месте в чемпионате Турции. Разница мячей 5-6.

    «Маккаби Тель-Авив»

    В прошлом сезоне «Маккаби» выиграл чемпионат Израиля и получил путевку в квалификацию Лиги чемпионов, где в августе выбил латвийскую «Ригу» (2:0) дома и литовскую «Судуву» (3:0) на выезде.

    В сентябре в 3-м раунде квалификации «Маккаби» дома одолел брестское «Динамо» (1:0), а вот в раунде плей-офф ЛЧ уступил австрийскому «Зальцбургу» (1:2 дома и 1:3 в гостях).

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  • 26/10/2020

    • В первом туре группового этапа Лиги Европы тель-авивский клуб дома обыграл азербайджанский «Карабах» со счетом 1:0.

    В чемпионате Израиля «Маккаби Тель-Авив» провел три матча: в августе дома уступил «Маккаби Петах-Тиква» (1:2), пропустив в концовке, а в сентябре на выезде упустил победу над «Бней-Иегуда» (2:2).

    Календарь и таблица Лиги Европы

    В последнем матче «Маккаби» дома разошелся миром с «Хапоэль Беер-Шева» и занимает 10-е место в турнирной таблице с 2 очками. Разница мячей 3-4.

    Прогноз и ставки

    На победу «Сивасспора» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.36, на ничью — 3.30, а на победу «Маккаби» — 3.10.

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    В 5 из 6 последних матчей «Маккаби» Тель-Авив в ЛЕ было забито как минимум 3 гола. В 5 из 6 последних играх «Маккаби» Тель-Авив в Лиге Европы был обмен голами.

    Турецкий клуб не лучшим образом начал групповой этапа, но на своем поле, скорее всего наберет очки Прогнозируем, что «Сивасспор» не проиграет.

    Матч может быть результативным. Интересны варианты для ставок «обе забьют» за 1,80, и ТБ 2,5 за 2,05. 0

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    «Сивасспор» — «Маккаби Тель-Авив». Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Лиги Европы 29 октября 2020 года. Прогноз на «Сивасспор» — «Маккаби Тель-Авив». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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