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    Роттердамцы возьмут три очка в игре с «волками»?

    «Фейеноорд» — «Вольфсберг». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Лиги Европы 29 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Фейеноорд» — «Вольфсберг»
    Маркос Сенеси
    29 октября во втором туре группового этапа Лиги Европы нидерландский «Фейеноорд» на своем поле сыграет с австрийским «Вольфсбергом». Стартовый свисток будет дан в 20:55 по мск. Прогноз на «Фейеноорд» — «Вольфсберг».
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    Футбол. Лига Европы. Группа K 29 Октября 2020 года
    Фейеноорд
  • Лига Европы. Группа K
    •  Фейеноорд 20:55 Вольфсберг Вольфсберг
  • Вольфсберг
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.55
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    «Фейеноорд»

    В первом туре группового этапа Лиги Европы «Фейеноорд», ставший бронзовым призером минувшего чемпионата Нидерландов, сыграл вничью 0:0 в гостях у загребского «Динамо».

    После этого роттердамский клуб в чемпионате сыграл на выезде вничью 2:2 с «Валвейком», дважды по ходу матча отыгравшись.

    В текущем розыгрыше нидерландского первенства «южане» смогли выиграть три поединка и трижды делили очки с оппонентами. С 12 очками коллектив идет шестым, отставая от лидера на три пункта.

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    В минувшем розыгрыше ЛЕ «Фейеноорд» также играл на групповой стадии, где в одной компании с «Порту», «Рейнджерс» и «Янг Бойз» не смог пробиться в плей-офф, выиграв одну игру при двух ничьих и трех фиаско (все на выезде).

    «Вольфсберг»

    «Вольфсберг» в первом туре этой групповой стадии Лиги Европы сыграл дома вничью 1:1 дома с ЦСКА, обменявшись с «армейцами» голами еще в первой половине игры.

    А на выходных коллектив проиграл на своей территории в чемпионате Австрии венскому «Рапиду» со счетом 3:4.

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  • 23/10/2020

    • Всего на внутренней арене в текущем сезоне «волки» провели пять встреч, в которых только раз выиграли и четырежды были повержены. С тремя баллами они только десятые среди 12 участников.

    В минувшем сезоне «Вольфсберг» также принимал участие на групповом этапе ЛЕ. И в одном квартете с «Истанбул ББ» , «Ромой» и «Боруссией» М занял последнее место, выиграв раз при двух ничьих и трех поражениях.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фейеноорда» предлагают — 1.63.

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    На викторию «Вольфсберга» дают — 5.55, ничья оценена — в 4.68.

    Наверняка, роттердамцы, еще не знающие фиаско в этом сезоне, победят гостей из Австрии, которые явно находятся в кризисе. Наш прогноз и ставка — П1. 0

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    «Фейеноорд» — «Вольфсберг». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Лиги Европы 29 октября 2020 года. Прогноз на «Фейеноорд» — «Вольфсберг». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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