«Фейеноорд» — «Вольфсберг». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч Лиги Европы 29 октября 2020 года

29 октября во втором туре группового этапа Лиги Европы нидерландский «Фейеноорд» на своем поле сыграет с австрийским «Вольфсбергом». Стартовый свисток будет дан в 20:55 по мск. Прогноз на «Фейеноорд» — «Вольфсберг».

«Фейеноорд»

В первом туре группового этапа Лиги Европы «Фейеноорд», ставший бронзовым призером минувшего чемпионата Нидерландов, сыграл вничью 0:0 в гостях у загребского «Динамо».

После этого роттердамский клуб в чемпионате сыграл на выезде вничью 2:2 с «Валвейком», дважды по ходу матча отыгравшись.

В текущем розыгрыше нидерландского первенства «южане» смогли выиграть три поединка и трижды делили очки с оппонентами. С 12 очками коллектив идет шестым, отставая от лидера на три пункта.

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В минувшем розыгрыше ЛЕ «Фейеноорд» также играл на групповой стадии, где в одной компании с «Порту», «Рейнджерс» и «Янг Бойз» не смог пробиться в плей-офф, выиграв одну игру при двух ничьих и трех фиаско (все на выезде).

«Вольфсберг»

«Вольфсберг» в первом туре этой групповой стадии Лиги Европы сыграл дома вничью 1:1 дома с ЦСКА, обменявшись с «армейцами» голами еще в первой половине игры.

А на выходных коллектив проиграл на своей территории в чемпионате Австрии венскому «Рапиду» со счетом 3:4.

Всего на внутренней арене в текущем сезоне «волки» провели пять встреч, в которых только раз выиграли и четырежды были повержены. С тремя баллами они только десятые среди 12 участников.

В минувшем сезоне «Вольфсберг» также принимал участие на групповом этапе ЛЕ. И в одном квартете с «Истанбул ББ» , «Ромой» и «Боруссией» М занял последнее место, выиграв раз при двух ничьих и трех поражениях.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Фейеноорда» предлагают — 1.63.

На викторию «Вольфсберга» дают — 5.55, ничья оценена — в 4.68.

Наверняка, роттердамцы, еще не знающие фиаско в этом сезоне, победят гостей из Австрии, которые явно находятся в кризисе. Наш прогноз и ставка — П1. 0