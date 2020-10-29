«ЧФР Клуж» — «Янг Бойз». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Лиги Европы 29 октября 2020 года

Во втором туре группового этапа Лиги Европы «ЧФР Клуж» будет принимать «Янг Бойз». Игра пройдет на стадионе «Константин Рэдулеску» 29 октября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «ЧФР Клуж» — «Янг Бойз».

«ЧФР Клуж»

Румынская футбольная команда в стартовой встрече группового этапа переиграла ЦСКА Софию (2:0). С тремя очками на счету она оказалась на вершине Группы А.

В чемпионате Румынии уже прошло 8 туров, в ходе которых «ЧФР Клуж» завоевал 18 баллов. В турнирной таблице Высшей лиги бело-бордовые находятся на третьем месте.

В первом туре подопечные Дана Петреску победили «Академика Клинчени» (2:1). Затем была ничья с «Сепси» (0:0) и выигранные поединки у «Херманнштадта» (1:0) и «Астры» (2:0).

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Позже «ЧФР Клуж» расписал мировую с «Киндия Тырговиште» (0:0) и «Вииторулом» (1:1). В недавних встречах «железнодорожники» переиграли «Ботошани» (2:0) и «Волунтари» (1:0).

«Янг Бойз»

Швейцарский коллектив из Берна начал европейский сезон с поражения. На своем поле «пчелы» встретились с «Ромой». Открыв счет, хозяева не удержали победный результат и в итоге остались ни с чем (1:2).

В швейцарской Суперлиге «Янг Бойз» принял участие в пяти матчах. Набрав 11 очков, желто-черные возглавили таблицу чемпионата, оторвавшись от ближайшего соперника всего на 1 пункт.

Новый сезон подопечные Герардо Сеоане начали с победы над «Цюрихом» (2:1). А затем была потеря очков в противостоянии со «Сьоном» (0:0).

В начале октября «Янг Бойз» у себя дома обыграл «Вадуц» (1:0), а после паузы на матчи Лиги наций «пчелы» расписали мировую с «Серветтом» (0:0) и взяли верх над «Люцерном» (2:1).

Прогноз и ставка

На победу «ЧФР Клуж» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.08, на ничью — 3.50, а на победу «Янг Бойз» — 2.41.

После поражения в первой игре ЛЕ швейцарская команда попытается добыть 3 очка. Однако «ЧФР Клуж» никому не уступает с августа.

Наши прогноз и ставка — «Янг Бойз» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1.74. 0