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    Зацепится ли «Янг Бойз» за положительный результат на выезде?

    «ЧФР Клуж» — «Янг Бойз». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Лиги Европы 29 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «ЧФР Клуж» — «Янг Бойз»
    Мишель Эбишер
    Во втором туре группового этапа Лиги Европы «ЧФР Клуж» будет принимать «Янг Бойз». Игра пройдет на стадионе «Константин Рэдулеску» 29 октября. Начало встречи — в 23:00 мск. Прогноз на «ЧФР Клуж» — «Янг Бойз».
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    Футбол. Лига Европы. Группа A 29 Октября 2020 года
    ЧФР Клуж
  • Лига Европы. Группа A
    •  ЧФР Клуж 23:00 Янг Бойз Янг Бойз
  • Лига Европы. Группа A
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    «ЧФР Клуж»

    Румынская футбольная команда в стартовой встрече группового этапа переиграла ЦСКА Софию (2:0). С тремя очками на счету она оказалась на вершине Группы А.

    В чемпионате Румынии уже прошло 8 туров, в ходе которых «ЧФР Клуж» завоевал 18 баллов. В турнирной таблице Высшей лиги бело-бордовые находятся на третьем месте.

    В первом туре подопечные Дана Петреску победили «Академика Клинчени» (2:1). Затем была ничья с «Сепси» (0:0) и выигранные поединки у «Херманнштадта» (1:0) и «Астры» (2:0).

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    Позже «ЧФР Клуж» расписал мировую с «Киндия Тырговиште» (0:0) и «Вииторулом» (1:1). В недавних встречах «железнодорожники» переиграли «Ботошани» (2:0) и «Волунтари» (1:0).

    «Янг Бойз»

    Швейцарский коллектив из Берна начал европейский сезон с поражения. На своем поле «пчелы» встретились с «Ромой». Открыв счет, хозяева не удержали победный результат и в итоге остались ни с чем (1:2).

    В швейцарской Суперлиге «Янг Бойз» принял участие в пяти матчах. Набрав 11 очков, желто-черные возглавили таблицу чемпионата, оторвавшись от ближайшего соперника всего на 1 пункт.

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    • Новый сезон подопечные Герардо Сеоане начали с победы над «Цюрихом» (2:1). А затем была потеря очков в противостоянии со «Сьоном» (0:0).

    В начале октября «Янг Бойз» у себя дома обыграл «Вадуц» (1:0), а после паузы на матчи Лиги наций «пчелы» расписали мировую с «Серветтом» (0:0) и взяли верх над «Люцерном» (2:1).

    Прогноз и ставка

    На победу «ЧФР Клуж» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 3.08, на ничью — 3.50, а на победу «Янг Бойз» — 2.41.

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    После поражения в первой игре ЛЕ швейцарская команда попытается добыть 3 очка. Однако «ЧФР Клуж» никому не уступает с августа.

    Наши прогноз и ставка — «Янг Бойз» победит хотя бы в одном тайме с коэффициентом 1.74. 0

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    «ЧФР Клуж» — «Янг Бойз». Прогноз (к. 1.74) и ставки на матч Лиги Европы 29 октября 2020 года. Прогноз на «ЧФР Клуж» — «Янг Бойз». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.74
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