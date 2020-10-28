«Текстильщик» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч ФНЛ 28 октября 2020 года

28 октября в рамках 18-го тура первой российской лиги ивановский «Текстильщик» на своем поле сыграет с московским «Торпедо». Начало игры — в 16:00 по мск. Прогноз на «Текстильщик» — «Торпедо».

«Текстильщик»

«Текстильщик» с 21 набранным баллом после 17 сыгранных туров расположился на 17 позиции в турнирной таблице ФНЛ, опережая зону вылета на шесть пунктов.

В минувшем туре ивановцы в гостях разгромили кризисный «Шинник» со счетом 3:0. Этой викторией они прервали 7-матчевую безвыигрышную серию в первенстве.

В этот неудачный период коллектив сперва проиграл пять встреч подряд с общим счетом 1:13, а затем расписал мировые с «Волгарем» дома и «Факелом» в гостях (по 0:0).

Прогнозы на ФНЛ

На своем поле в этом розыгрыше первого дивизиона «Текстильщик» выиграл две игры, четыре раза сыграл вничью и дважды проиграл, разница мячей — 6:9.

«Торпедо»

«Торпедо» с 34 набранными очками расположился на четвертой строке в турнирной таблице, уступая второй позиции всего лишь два балла.

«Автозаводцы» вышли победителями из своих последних пяти матчей чемпионата. При этом они не пропускали даже в этих встречах, а забили 12 мячей.

В своей последней сыгранной игре москвичи в родных стенах одолели 2:0 «Аланию», а туром ранее разгромили «Нефтехими» 4:0, так же на своей территории.

У «Торпедо» первая гостевая статистика в лиге. Команда выиграла шесть поединков, дважды сыграла вничью и потерпела одно фиаско, разница мячей — 20:5.

В минувшем сезоне эти команды в Иваново расписали мировую (0:0), а в Москве победу праздновали «автозаводцы» — 3:1.

Прогноз и ставки

В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Торпедо» — 1.60, победа «Текстильщика» — 5.85, ничья — 4.04.

«Торпедовцы» не пропускают на протяжении уже шести матчей. Вполне возможно, что их «сухая» серия прервется в Иваново.

Наш прогноз на эту игру — «Текстильщик» забьет: да. 0