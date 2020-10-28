ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты ЦСКАВлашич уничтожил «Арсенал». ЦСКА поднялся на второе место Килиан МбаппеТрансферный дайджест. 20-26 октября «Астон Вилла» — «Лидс»АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Шеффилд», «МанСити» потерял очки в Лондоне, первое поражение в сезоне «Эвертона»
  • 12:53
    • Влашич — лучший игрок 12 тура РПЛ по версии WhoScored
  • 17:42
    • EA назвала дату выхода FIFA 21 на новых консолях
  • 15:47
    • Чиро Иммобиле и еще 7 игроков «Лацио» пропустили тренировку перед «Брюгге»
  • 15:02
    • «Лион» готов обменять Депая на Гризманна
  • 14:09
    • Матч ЦСКА — «Динамо» Загреб обслужит румынская бригада арбитров
  • 13:25
    • Хабиб: Лучшие в мире боксеры? Сейчас это Усик, Ломаченко и Канело Альварес
  • 11:04
    • CAS аннулировал победы Устюгова на ОИ в Сочи и Ванкувере
    Все новости спорта

    Ивановцы прервут «сухую» серию «автозаводцев»?

    «Текстильщик» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч ФНЛ 28 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на ФНЛ Прогнозы на футбол России Прогнозы на Текстильщик Иваново Прогнозы на Торпедо Календарь ФНЛ
    Прогноз и ставки на «Текстильщик» — «Торпедо»
    Сергей Игнашевич
    28 октября в рамках 18-го тура первой российской лиги ивановский «Текстильщик» на своем поле сыграет с московским «Торпедо». Начало игры — в 16:00 по мск. Прогноз на «Текстильщик» — «Торпедо».
    ×
    Футбол. Россия. ФНЛ 28 Октября 2020 года Коэффициенты на матч
  • 1
  • 5.50
  • X
  • 3.70
  • 2
  • 1.65
  • Ставка!
    •

    «Текстильщик»

    «Текстильщик» с 21 набранным баллом после 17 сыгранных туров расположился на 17 позиции в турнирной таблице ФНЛ, опережая зону вылета на шесть пунктов.

    В минувшем туре ивановцы в гостях разгромили кризисный «Шинник» со счетом 3:0. Этой викторией они прервали 7-матчевую безвыигрышную серию в первенстве.

    В этот неудачный период коллектив сперва проиграл пять встреч подряд с общим счетом 1:13, а затем расписал мировые с «Волгарем» дома и «Факелом» в гостях (по 0:0).

    Прогнозы на ФНЛ

    На своем поле в этом розыгрыше первого дивизиона «Текстильщик» выиграл две игры, четыре раза сыграл вничью и дважды проиграл, разница мячей — 6:9.

    «Торпедо»

    «Торпедо» с 34 набранными очками расположился на четвертой строке в турнирной таблице, уступая второй позиции всего лишь два балла.

    «Автозаводцы» вышли победителями из своих последних пяти матчей чемпионата. При этом они не пропускали даже в этих встречах, а забили 12 мячей.

  • Трансферный дайджест. 20-26 октября
  • Разбегутся ли лидеры «Пари Сен-Жермен», сменит ли Криштиану Роналду чемпионат, подберет ли «Ливерпуль» замену Вирджилу ван Дейку и другие трансферные новости последних дней
  • Вчера

    • В своей последней сыгранной игре москвичи в родных стенах одолели 2:0 «Аланию», а туром ранее разгромили «Нефтехими» 4:0, так же на своей территории.

    У «Торпедо» первая гостевая статистика в лиге. Команда выиграла шесть поединков, дважды сыграла вничью и потерпела одно фиаско, разница мячей — 20:5.

    В минувшем сезоне эти команды в Иваново расписали мировую (0:0), а в Москве победу праздновали «автозаводцы» — 3:1.

    Прогноз и ставки

    В предстоящем матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Торпедо» — 1.60, победа «Текстильщика» — 5.85, ничья — 4.04.

    20 000ПолучитьБонус на первое пополнениеleon.ru 15 000ЗабратьБонус на первое пополнениеbettery.ru

    «Торпедовцы» не пропускают на протяжении уже шести матчей. Вполне возможно, что их «сухая» серия прервется в Иваново.

    Наш прогноз на эту игру — «Текстильщик» забьет: да. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Ак Барс — Нефтехимик
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Спартак — Северсталь
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Локомотив — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  5.35
  • Прогноз на матч Шахтер — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  2.56
  • Прогноз на матч Шахтер — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.69
  • Прогноз на матч Локомотив — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 20:55
    •  1.86
  • Прогноз на матч Блэкберн Роверс — Рединг
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.70
  • Прогноз на матч Боруссия М — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Марсель — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.87
  • Прогноз на матч Аталанта — Аякс
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Ливерпуль — Мидтьюлланн
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  8.66
  • Экспресс дня 27 октября
  • Сегодня в 23:00
    •  1.66
  • Прогноз на матч Атлетико — Зальцбург
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия М — Реал
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Хабиб Нурмагомедов
  • Абсолютно великий. Хабиб ушел максимально красиво
    • 12:56 25/10/2020     Зинедин Зидан
  • Зидан допустил серьезную ошибку, «Шахтер» резервным составом шокировал «Реал»
    • 14:00 22/10/2020     «Зенит» — «Брюгге»
  • Залечь на дно после «Брюгге». «Зенит» сделал заявку на четвертое место в группе
    • 00:59 21/10/2020
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Текстильщик» — «Торпедо». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч ФНЛ 28 октября 2020 года. Прогноз на «Текстильщик» — «Торпедо». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры