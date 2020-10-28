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    «Крылышки» легко разделаются с аутсайдером?

    «Крылья Советов» — «Шинник». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч ФНЛ 28 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Крылья Советов» — «Шинник»
    «Крылья Советов»
    В среду, 28 октября, «Крылья Советов» в 18-м туре розыгрыша первой российской лиги на своей арене примут ярославский «Шинник». Начало — в 18:00 по мск. Прогноз на «Крылья Советов» — «Шинник».
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    Футбол. Россия. ФНЛ 28 Октября 2020 года
    Крылья Советов
  • Самара
    •  Крылья Советов 18:00 Шинник Шинник
  • Ярославль
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.17
  • X
  • 7.50
  • 2
  • 15.00
  • Ставка!
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    «Крылья Советов»

    «Крылья Советов» с 36 набранными пунктами после 17 проведенных встреч расположились на второй строке в турнирной таблице ФНЛ, отставая от лидера на два балла.

    В своей последней игре «волжане» в Воронеже расписали мировую с местным «Факелом», сыграв 1:1, а перед этим они выиграли шесть поединков во всех турнирах.

    Перед игрой с воронежцами, самарцы выиграли три домашних матча, поочередно одолев в Кубке России 3:0 «Ротор», а также в рамках первенства «Волгарь» (3:0) и «Спартак-2» (2:1).

    Прогнозы на ФНЛ

    В родных стенах «Крылышки» в текущем первенстве добились семь викторий, раз уступили и одну игру свели вничью, разница забитых и пропущенных — 21:2.

    «Шинник»

    «Шинник» замыкает турнирную таблицу ФНЛ, имея в своей копилке 10 очков после 17 проведенных поединков.

    Единственную победу ярославцы добыли еще на старте турнира, одолев дома 1:0 московское «Торпедо». Еще раз им было присуждена техническая виктория в игре с «Енисеем».

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  • 25/10/2020

    • В минувшем туре «черно-синие» потерпели крупное домашнее фиаско от «Текстильщика» (0:3), а перед этим сыграли 4:4 во Владикавказе с «Аланией», ведя по ходу игры 4:1.

    В гостях «Шинник» в этом розыгрыше ФНЛ выступает просто ужасно, раз сыграв вничью и проиграв семь встреч, разница мячей — 6:21.

    Последний раз эти клубы играли между собой в сезоне 2017/18 в рамках ФНЛ. И тогда в Ярославле выиграли «Крылышки» (3:2), а в Самаре была ничья — 3:3.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают преимущество гостям. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 1.29.

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    На викторию «Шинника» дают — 11.50, ничья оценена — в 4.60.

    Уж в очень плачевном состоянии находится сейчас «Шинник». Скорее всего, самарцы добудут уверенную викторию. Наша ставка на эту игру — П1 с форой (-1,5). 0

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    «Крылья Советов» — «Шинник». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч ФНЛ 28 октября 2020 года. Прогноз на «Крылья Советов» — «Шинник». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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