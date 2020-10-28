«Крылья Советов» — «Шинник». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч ФНЛ 28 октября 2020 года

В среду, 28 октября, «Крылья Советов» в 18-м туре розыгрыша первой российской лиги на своей арене примут ярославский «Шинник». Начало — в 18:00 по мск. Прогноз на «Крылья Советов» — «Шинник».

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» с 36 набранными пунктами после 17 проведенных встреч расположились на второй строке в турнирной таблице ФНЛ, отставая от лидера на два балла.

В своей последней игре «волжане» в Воронеже расписали мировую с местным «Факелом», сыграв 1:1, а перед этим они выиграли шесть поединков во всех турнирах.

Перед игрой с воронежцами, самарцы выиграли три домашних матча, поочередно одолев в Кубке России 3:0 «Ротор», а также в рамках первенства «Волгарь» (3:0) и «Спартак-2» (2:1).

Прогнозы на ФНЛ

В родных стенах «Крылышки» в текущем первенстве добились семь викторий, раз уступили и одну игру свели вничью, разница забитых и пропущенных — 21:2.

«Шинник»

«Шинник» замыкает турнирную таблицу ФНЛ, имея в своей копилке 10 очков после 17 проведенных поединков.

Единственную победу ярославцы добыли еще на старте турнира, одолев дома 1:0 московское «Торпедо». Еще раз им было присуждена техническая виктория в игре с «Енисеем».

В минувшем туре «черно-синие» потерпели крупное домашнее фиаско от «Текстильщика» (0:3), а перед этим сыграли 4:4 во Владикавказе с «Аланией», ведя по ходу игры 4:1.

В гостях «Шинник» в этом розыгрыше ФНЛ выступает просто ужасно, раз сыграв вничью и проиграв семь встреч, разница мячей — 6:21.

Последний раз эти клубы играли между собой в сезоне 2017/18 в рамках ФНЛ. И тогда в Ярославле выиграли «Крылышки» (3:2), а в Самаре была ничья — 3:3.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают преимущество гостям. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 1.29.

На викторию «Шинника» дают — 11.50, ничья оценена — в 4.60.

Уж в очень плачевном состоянии находится сейчас «Шинник». Скорее всего, самарцы добудут уверенную викторию. Наша ставка на эту игру — П1 с форой (-1,5). 0