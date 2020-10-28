«Крылья Советов» — «Шинник». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч ФНЛ 28 октября 2020 года

«Крылья Советов»
«Крылья Советов» с 36 набранными пунктами после 17 проведенных встреч расположились на второй строке в турнирной таблице ФНЛ, отставая от лидера на два балла.
В своей последней игре «волжане» в Воронеже расписали мировую с местным «Факелом», сыграв 1:1, а перед этим они выиграли шесть поединков во всех турнирах.
Перед игрой с воронежцами, самарцы выиграли три домашних матча, поочередно одолев в Кубке России 3:0 «Ротор», а также в рамках первенства «Волгарь» (3:0) и «Спартак-2» (2:1).
В родных стенах «Крылышки» в текущем первенстве добились семь викторий, раз уступили и одну игру свели вничью, разница забитых и пропущенных — 21:2.
«Шинник»
«Шинник» замыкает турнирную таблицу ФНЛ, имея в своей копилке 10 очков после 17 проведенных поединков.
Единственную победу ярославцы добыли еще на старте турнира, одолев дома 1:0 московское «Торпедо». Еще раз им было присуждена техническая виктория в игре с «Енисеем».
В минувшем туре «черно-синие» потерпели крупное домашнее фиаско от «Текстильщика» (0:3), а перед этим сыграли 4:4 во Владикавказе с «Аланией», ведя по ходу игры 4:1.
В гостях «Шинник» в этом розыгрыше ФНЛ выступает просто ужасно, раз сыграв вничью и проиграв семь встреч, разница мячей — 6:21.
Последний раз эти клубы играли между собой в сезоне 2017/18 в рамках ФНЛ. И тогда в Ярославле выиграли «Крылышки» (3:2), а в Самаре была ничья — 3:3.
Прогноз и ставки
В этом поединке букмекеры отдают преимущество гостям. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 1.29.
На викторию «Шинника» дают — 11.50, ничья оценена — в 4.60.
Уж в очень плачевном состоянии находится сейчас «Шинник». Скорее всего, самарцы добудут уверенную викторию. Наша ставка на эту игру — П1 с форой (-1,5). 0