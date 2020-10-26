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    Прорвет ли «лягушек» и «кельтов»?

    «Леванте» — «Сельта». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата Испании 26 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Леванте» — «Сельта»
    Марти Рохер
    В понедельник, 26 октября, «Леванте» в домашнем матче сыграет с «Сельтой» в 7-м туре испанской Примеры. Начало — в 23:00 по мск. Прогноз на «Леванте» — «Сельта».
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    Футбол. Испания. Примера 26 Октября 2020 года
    Леванте
  • Валенсия
    •  Леванте 23:00 Сельта Сельта
  • Виго
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.55
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.85
  • Ставка!
    •

    «Леванте»

    «Леванте», который в минувшем розыгрыше Примере финишировал на 12-й позиции, текущий чемпионат проводит не лучшим образом.

    В пяти сыгранных турах клуб из Валенсии набрал только три очка, и занимает в турнирной таблице последнюю строчку. Эти баллы он набрала во втором туре первенства, переиграв в гостях 3:1 «Осасуну».

    В остальных же четырех поединках были поражения, три из которых «сухие». Так в прошлом игровом «лягушки» на выезде проиграли «Атлетику» из Бильбао со счетом 0:2.

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    За последние шесть домашних встреч Ла Лиги «Леванте» выиграл в двух из них, раз сыграл вничью и трижды терпел фиаско, в двух из которых даже не забив.

    «Сельта»

    «Сельта», которая в минувшем сезоне с большим трудом избежала вылета, в новом первенстве также не радует своих поклонников, находясь на 17 позиции, имея в своей копилке пять пунктов.

    Команда из Виго в текущем розыгрыше Примере трижды терпела фиаско, два поединка завершила миром, а также обыграла на своем поле «Валенсию» со счетом 2:1.

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    • В своей последней сыгранной игре «кельты» в дома уступили «Атлетико» со счетом 0:2, а туром ранее они были повержены в Памплоне «Осасуной» с таким же результатом.

    Отметим, что за последние 13 выездных матчей в рамках Примеры «Сельта» добилась только одной победы, восемь раз сыграла вничью и четырежды проиграла.

    В минувшем сезоне «Леванте» дважды взял верх над «Сельтой»: 3:1 дома и 3:2 в гостях.

    Прогноз и ставки

    В этом поединке букмекеры отдают преимущество хозяевам. На победу «Леванте» предлагают — 2.54.

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    На викторию «Сельты» дают — 2.97, ничья оценена — в 3.52.

    Оба коллектива находятся в неважной форме, проиграв в последних своих трех проведенных встречах при этом даже не забив. Вполне возможно, что в очной игре эти клуб прорвет, и они на двоих парочку голов заколотят. Рекомендуем ставить на ТБ 2,0. 0

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    «Леванте» — «Сельта». Прогноз (к. 1.63) и ставки на матч чемпионата Испании 26 октября 2020 года. Прогноз на «Леванте» — «Сельта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.63
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