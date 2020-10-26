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    ЦСКА подвинет «Зенит» со второго места?

    ЦСКА — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 2.10) и ставки на чемпионат России 26 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на ЦСКА — «Арсенал» Тула
    Игорь Акинфеев
    Московский ЦСКА встретится на своем поле с тульским «Арсеналом» в рамках 12-го тура чемпионата России. Матч пройдет 26 октября, начало — в 19:00 мск. Прогноз на ЦСКА — «Арсенал» Тула.
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    Футбол. Россия. Премьер-лига 26 Октября 2020 года
    ЦСКА
  • Москва
    •  ЦСКА 19:00 Арсенал Тула Арсенал Тула
  • Тула
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    Коэффициенты на матч
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    ЦСКА

    После 11-ти туров ЦСКА занимает в турнирной таблице РПЛ третье место. На данный момент в активе «армейцев» 22 очка. Отставание от «Спартака» составляет пять очков, а от «Зенита» — два.

    В осенней части чемпионата ЦСКА в пяти матчах набрал 12 очков. Единственное поражение в этот период команда Виктора Гончаренко потерпела в дерби против «Локомотива», так и не сумев что-либо придумать у ворот «железнодорожников».

    Если же брать недавние матчи, то, в первую очередь, следует отметить победу над московским «Динамо» (3:1). «Армейцы» здорово сыграли в атаке, и что важно, сейчас команда не зависит в этом плане от одно-двух игроков, как это было раньше.

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  • 19/10/2020

    • Несколько дней назад ЦСКА стартовал в групповом этапе Лиги Европы. Вопреки ожиданиям, «армейцы» не смогли выиграть у австрийского «Вольфсберга» (1:1), хотя моментов, чтобы забить как минимум еще один гол, было достаточно.

    «Арсенал»

    Тем временем «Арсенал» с 12 очками занимает в таблице РПЛ 11-е место. И это, пожалуй, полностью соответствует возможностям тульского клуба.

    Туром ранее «Арсенал» одержал домашнюю победу над «Уралом» (1:0), а перед этим была гостевая ничья с «Тамбовом».

    Все прогнозы на РПЛ

    Но можно заметить, что какой-то стабильности и закономерности в результатах «Арсенала» нет. Типичный середняк. Хотя на своем поле в семи матчах текущего сезона «канониры» потерпели только два поражения. В гостях статистика похуже — три поражения и одна ничья.

    На выезде «Арсенал» в среднем за матч в РПЛ пропускает по два мяча.

    Прогноз и ставка

    Победу ЦСКА в предстоящем матче букмекеры предлагают за 1.61, на ничью можно поставить за 4.30, а на «Арсенал» — за 6.65.

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    У ЦСКА есть супер мотивация — в случае победы «армейцы» подвинут «Зенит» со второго места. И этот момент может стать ключевым в игре с «Арсеналом», который не может похвастаться надежной обороной.

    ЦСКА, скорее всего, выиграет, и, возможно, даже с разницей в несколько мячей.

    Ставка — победа ЦСКА с форой (-1) за 2.10.

    А также ставка на тотал ЦСКА больше 2,0 за 2.59. 0

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    ЦСКА — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 2.10) и ставки на чемпионат России 26 октября 2020 года. Прогноз на ЦСКА — «Арсенал» Тула. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.10
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