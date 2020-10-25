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    На «Молинью» «Вулвз» справятся с «Ньюкаслом»?

    «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл». Прогноз (к. 2.07) и ставки на матч АПЛ 25 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл»
    Адама Траоре
    В шестом туре английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон» будет принимать «Ньюкасл». Игра пройдет на стадионе «Молинью» 25 октября. Начало встречи — в 19:30 мск. Прогноз на «Вулверхэмптон» — «Ньюкасл».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Октября 2020 года
    Вулверхэмптон
  • Вулвергемптон
    •  Вулверхэмптон 19:30 Ньюкасл Ньюкасл
  • Ньюкасл-на-Тайне
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    Коэффициенты на матч
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    «Вулверхэмптон»

    В пяти матчах Премьер-лиги футбольный клуб из Вулвергемптона заработал 9 очков. В таблице чемпионата он находится на седьмой строчке, отставая от еврокубковой зоны по дополнительным данным.

    Первые три очка «Вулверхэмптон» добыл в дебютной игре АПЛ. На стадионе «Бремелл Лейн» «волки» всухую переиграли «Шеффилд Юнайтед» (2:0).

    Затем было противостояние со «Сток Сити» в 1/32 финала Кубка лиги. На стадионе «Молинью» «бродяги» потерпели поражение (0:1). После этого в АПЛ они уступили «Манчестер Сити» (1:3).

    Календарь и таблица АПЛ

    А в конце сентября подопечные Нуну Эшпириту Санту крупно влетели «Вест Хэму» (0:4). В двух следующих матчах Премьер-лиги «бродяги» победили «Фулхэм» (1:0) и «Лидс» (1:0).

    «Ньюкасл»

    Коллектив из города Ньюкасл-апон-Тайн набрал 7 очков в пяти матчах Премьер-лиги. В таблице чемпионата черно-белые пока занимают 13 позицию.

    В начале сезона «Ньюкасл» одержал победу в гостевом матче с «Вест Хэмом» в АПЛ (2:0). А в 1/32 финала Кубка лиги «сороки» прошли «Блэкберн» (1:0).

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    • Во втором туре чемпионата подопечные Стива Брюса влетели «Брайтону» (0:3), а в Кубке лиги «горожане» разгромили «Моркам» (7:0). Позже была ничья с «Тоттенхэмом» (1:1).

    В 1/8 финала Кубка «Ньюкасл» был сильнее «Ньюпорта» в серии пенальти (1:1, 5:4), после чего в чемпионате «сороки» победили «Бернли» (3:1) и проиграли «МЮ» (1:4).

    Прогноз и ставка

    На победу «Вулверхэмптона» в предстоящем матче букмекеры дают коэффициент 1.79. На ничью предлагается коэффициент 3.64, а на победу «Ньюкасла» — 5.35.

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    За последние несколько лет эти соперники сыграли между собой лишь три раза на «Молинью». В двух встречах друг другу забивали обе команды.

    Сейчас «Вулвз» пропускают довольно много — 7 голов в 5 поединках. Не самая лучшая игра в защите дает шансы «Ньюкаслу» проявить себя впереди. Но «бродяги» без гола тоже не уйдут. Наши прогноз и ставка — обе забьют с коэффициентом 2.07. 0

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