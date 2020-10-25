«Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси». Прогноз (к. 2.18) и ставки на матч MLS 25 октября 2020 года

В очередном туре регулярного чемпионата MLS «Лос-Анджелес» сыграет с «Лос-Анджелес Гэлакси». Матч пройдет на арене «Банк оф Калифорния» 25 октября. Начало встречи — в 22:30 мск. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Лос-Анджелес Гэлакси».

«Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес» — лучшая команда прошлого регулярного чемпионата, обогнавшая ближайшего преследователя по Западной конференции на 16 очков.

В этом сезоне дела подопечных Боба Брэдли не так хороши — они идут на 4-м месте с 25 очками, на 7 баллов отставая от лидирующих «Сиэтл Саундерс» и «Портленд Тимберс».

Октябрь «Лос-Анджелес» начал с выездной победы над «Реал Солт Лэйк» (3:1), после чего на своем поле разобрался с лидером конференции «Сиэтл Саундерс» — 3:1.

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На выезде ЛАФК сыграл слабее, сначала проиграв в гостях «Ванкувер Уайткэпс» (1:2), а затем уйдя на последних минутах от поражения в матче с «Портленд Тимберс» (1:1).

В 18 матчах регулярки «Лос-Анджелес» наколотил 40 мячей и пропустил 34 гола. На счету Диего Росси 14 голов, еще 9 голов и 4 ассиста у Брэдли Райт-Филлипса.

«Лос-Анджелес Гэлакси»

Звездный «ЛА Гэлакси» в прошлом сезоне, несмотря на 30 голов Златана Ибрагимовича, стал лишь 5-м в регулярном чемпионате, а в полуфинале конференции вылетел от ЛАФК (3:5).

В этом сезоне, уже без Залатана, «Лос-Анджелес Гэлакси» залегает на дне таблицы конференции, занимая 12 место с 18 очками после 17 туров.

Октябрь «Гэлакси» начал выездным поражением от «Сан-Хосе Эрткуэйкс» (1:2), которое стало для команды четвертым подряд. Черную серию продлил домашний разгром от «Портленд Тимберс» (3:6).

Домашний матч с «Сан-Хосе Эрткуэйкс»тоже завершился разгромом — 0:4, и лишь в последнем матче «Гэлакси» удалось вырвать на последних минутах минимальную гостевую победу у «Ванкувер Уайткэпс» (1:0).

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В 17 турах «Лос-Анджелес Гэлакси» забил 22 мяча и пропустил 34. Семь мячей на счету Павона, еще 6 голова забил Себастьян Льетхет.

Прогноз и ставки

На победу «Лос-Анджелеса» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.55, на ничью — 4.70, а на победу «Лос-Анджелес Гэлакси» — 4.70.

Команды встречались 9 раз, и «Лос-Анджелес» выиграл лишь две встречи, в то время как «Гэлакси» победил в 4 матчах, включая последние встречи в августе и сентябре (2:0 и 3:0).

«Гэлакси» в этом сезоне не блещет, а «Лос-Анджелес» уверенно играет дома. Прогнозируем, что хозяева подправят статистику в свою пользу и победят.

Матч между командами всегда результативны. Интересны варианты для ставок ТБ 3,5 за 1,68 и «обе забьют» за 1,37. 0