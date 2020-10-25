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    Все новости спорта

    Прервет ли «Хетафе» беспроигрышную серию «Гранады»?

    «Хетафе» — «Гранада». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч чемпионата Испании 25 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Хетафе» — «Гранада»
    «Гранада» не знает поражений четыре матча кряду
    «Хетафе» встретится на своем поле с «Гранадой» в рамках седьмого тура чемпионата Испании. Матч состоится 25 октября, начало — в 19:30 мск. Прогноз на «Хетафе» — «Гранада».
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    Футбол. Испания. Примера 25 Октября 2020 года
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    •  Хетафе 20:30 Гранада Гранада
  • Гранада
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  • 4.80
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    «Хетафе»

    Футбольный клуб из пригорода Мадрида находится на шестой позиции в таблице. В пяти поединках Примеры синие набрали 10 очков, забили пять голов, а пропустили три.

    В дебютной игре Примеры подопечные Пепе Бордаласа добыли три очка в противостоянии с «Осасуной» (1:0), а затем была нулевая ничья в матче с «Алавесом» (0:0).

    В конце сентября «Хетафе» на своем поле разгромил «Бетис» (3:0), а первое поражение в сезоне синие потерпели третьего октября, влетев в Сан-Себастьяне «Реалу Сосьедад» (0:3).

    Все прогнозы на чемпионат Испании по футболу

    В прошлом туре клуб шокировал «Барселону» со счетом 1:0 на своем поле.

    «Гранада»

    В новом чемпионате Испании «Гранада» провела пять матчей, в которых набрала 10 очков. В турнирной таблице команда находится на девятой строчке.

    Андалусцы стартовали с двух домашних побед. Сначала команда Диего Мартинеса выиграла у «Атлетика», а потом у «Алавеса», забив обоим по два мяча.

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  • 22/10/2020

    • Самым неприятным получился гостевой матч с «Атлетико», где «Гранада» уступила 1:6. А вот выездную ничью с «Кадисом» (1:1) можно считать приемлемым результатом.

    В прошлом туре клуб и вовсе одолел дома «Севилью» (1:0). Победа над ПСВ (2:1) в гостях на старте группового этапа Лиги Европы довела его беспроигрышную серию до четырех матчей.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.

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    Успех гостей оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 3,00.

    Наш прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,62. 0

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    «Хетафе» — «Гранада». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч чемпионата Испании 25 октября 2020 года. Прогноз на «Хетафе» — «Гранада». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.62
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