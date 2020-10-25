«Хетафе» — «Гранада». Прогноз (к. 2.62) и ставки на матч чемпионата Испании 25 октября 2020 года

«Хетафе»
Футбольный клуб из пригорода Мадрида находится на шестой позиции в таблице. В пяти поединках Примеры синие набрали 10 очков, забили пять голов, а пропустили три.
В дебютной игре Примеры подопечные Пепе Бордаласа добыли три очка в противостоянии с «Осасуной» (1:0), а затем была нулевая ничья в матче с «Алавесом» (0:0).
В конце сентября «Хетафе» на своем поле разгромил «Бетис» (3:0), а первое поражение в сезоне синие потерпели третьего октября, влетев в Сан-Себастьяне «Реалу Сосьедад» (0:3).
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В прошлом туре клуб шокировал «Барселону» со счетом 1:0 на своем поле.
«Гранада»
В новом чемпионате Испании «Гранада» провела пять матчей, в которых набрала 10 очков. В турнирной таблице команда находится на девятой строчке.
Андалусцы стартовали с двух домашних побед. Сначала команда Диего Мартинеса выиграла у «Атлетика», а потом у «Алавеса», забив обоим по два мяча.
Самым неприятным получился гостевой матч с «Атлетико», где «Гранада» уступила 1:6. А вот выездную ничью с «Кадисом» (1:1) можно считать приемлемым результатом.
В прошлом туре клуб и вовсе одолел дома «Севилью» (1:0). Победа над ПСВ (2:1) в гостях на старте группового этапа Лиги Европы довела его беспроигрышную серию до четырех матчей.
Прогноз и ставка
Букмекеры считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,95.
Успех гостей оценивается в 4,80, тогда как ничья — в 3,00.
Наш прогноз и ставка — обе команды забьют за 2,62. 0