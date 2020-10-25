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    Поднимется ли «Вильярреал» на вершину?

    «Кадис» — «Вильярреал». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч чемпионата Испании 25 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Кадис» — «Вильярреал»
    «Вильярреал» идет на четвертом месте
    «Кадис» встретится на своем поле с «Вильярреалом» в рамках седьмого тура чемпионата Испании. Матч состоится 25 октября, начало — в 17:00 мск. Прогноз на «Кадис» — «Вильярреал».

    «Кадис»

    Команда, которая в минувшем сезоне билась за выход из Сегунды, пока идет в середине таблицы на восьмой позиции с разницей забитых и пропущенных — 6:6.

    В шести матчах Примеры «Кадис» заработал 10 очков. Новый сезон в элите испанского футбола он начал с поражения, когда у себя дома уступил «Осасуне» (0:2).

    Спустя неделю подопечные Альваро Серверы в гостях добыли первые три очка, обыграв «Уэску» (2:0), а затем была еще одна неудача в поединке с «Севильей» (1:3).

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    После этого «Кадис» минимально победил «Атлетик» (1:0) и расписал мировую с «Гранадой» (1:1). В прошлом туре клуб совершила сенсацию, одолев в гостях «Реал» (1:0).

    «Вильярреал»

    «Вильярреал» в прошлом сезоне в Примере занял в турнирной таблице пятое место, однако отстав от четвертой лигачемпионовской строки аж на десять баллов.

    В текущем чемпионате Испании «желтая субмарина» после шести сыгранных туров находится на четвертой строчке, имея в копилке 11 набранных очков (три виктории, две ничьи и одно поражение), и отстает от лидера на два балла.

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    • Единственное фиаско «подводники» потерпели в гостях от «Барселоны» со счетом 0:4, после чего дома обыграли 3:1 «Алавес» и на выезде сумели сыграть вничью 0:0 с мадридским «Атлетико».

    В прошлом туре левантийцы переиграли в дерби «Валенсию» (2:1) дома. Посреди этой недели им также удалось выиграть у «Сивасспора» (5:3) в 1-м туре группы Лиги Европы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры считают фаворитом гостей, коэффициент на победу которых равен 2,25.

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    Успех хозяев поля оценивается в 3,50, тогда как ничья — в 3,10.

    Наш прогноз и ставка — тотал больше голов 2,5 голов за 2,37. 0

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    «Кадис» — «Вильярреал». Прогноз (к. 2.37) и ставки на матч чемпионата Испании 25 октября 2020 года. Прогноз на «Кадис» — «Вильярреал». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.37
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