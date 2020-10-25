«Арсенал» — «Лестер». Прогноз (к. 1.69) и ставка на матч чемпионата Англии 25 октября 2020 года

«Арсенал»
«Арсенал» на неделе стартовал в Лиге Европы. Команда Микеля Артеты на выезде обыграла австрийский «Рапид» со счетом 2:1.
В АПЛ «Арсенал» после успешного старта (две победы в двух матчах) столкнулся с непростым календарем. В итоге «канониры» проиграли «Ливерпулю» (1:3) и «Манчестер Сити» (0:1), а между этими поединками победили «Шеффилд Юнайтед» (2:1).
«Ливерпулю», правда, удалось отомстить в Кубке лиги. После ничьей в основное время (0:0) «Арсенал» прошел дальше по пенальти (5:4).
Отметим, что «Арсенал» не сумел сохранить свои ворота сухими в четырех из пяти матчей АПЛ этого сезона.
В турнирной таблице чемпионата Англии «канониры» располагаются на пятом месте, имея в активе 9 очков.
«Лестер»
«Лестер» в четверг также играл в Лиге Европы. Команда Брендана Роджерса на своем поле разгромила «Зарю» со счетом 3:0.
В АПЛ «Лестер» стартовал триумфально — три победы в трех турах, включая разгром «Манчестер Сити» со счетом 5:2. Однако затем «лисы» потерпели два поражения от команд, которые в прошлом сезоне боролись за выживание, но удачно начали новую кампанию.
Сперва «Лестер» был разгромлен «Вест Хэмом» со счетом 0:3, а затем уступил «Астон Вилле» (0:1).
В турнирной таблице АПЛ «Лестер», набрав 9 очков, занимает четвертое место.
Стоит отметить, что матчи с участием «Лестера» проходят, как правило, результативно. В пяти турах у команды 12 забитых голов и 8 пропущенных.
Прогноз и ставка
На победу «Арсенала» букмекеры дают коэффициент 1,98, на ничью — 3,84, а на «Лестер» — 4,00.
Совсем недавно, 23 сентября «Лестер» и «Арсенал» пересеклись в Кубке лиги. Встреча завершилась победой «канониров» со счетом 2:0.
«Лестер» демонстрирует результативный футбол, а «Арсенал» может похвастаться солидной атакой, но в то же время «канониры» демонстрируют не самую надежную игру в обороне. В этом матче можно ожидать голов от обеих команд.
Наши прогноз и ставка — «Обе забьют» с коэффициентом 1,69. 0