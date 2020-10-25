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    «Арсенал» и «Лестер» могут не удержать ворота сухими

    «Арсенал» — «Лестер». Прогноз (к. 1.69) и ставка на матч чемпионата Англии 25 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Арсенал» — «Лестер»
    Давид Луис
    «Арсенал» будет принимать «Лестер» в 6-м туре АПЛ. Матч пройдет на «Эмирейтс» 25 октября. Начало встречи — в 22:15 мск. Прогноз на «Арсенал» — «Лестер».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 25 Октября 2020 года
    Арсенал Лондон
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    •  Арсенал Лондон 22:15 Лестер Лестер
  • Лестер
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    Коэффициенты на матч
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  • X
  • 3.70
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    «Арсенал»

    «Арсенал» на неделе стартовал в Лиге Европы. Команда Микеля Артеты на выезде обыграла австрийский «Рапид» со счетом 2:1.

    В АПЛ «Арсенал» после успешного старта (две победы в двух матчах) столкнулся с непростым календарем. В итоге «канониры» проиграли «Ливерпулю» (1:3) и «Манчестер Сити» (0:1), а между этими поединками победили «Шеффилд Юнайтед» (2:1).

    «Ливерпулю», правда, удалось отомстить в Кубке лиги. После ничьей в основное время (0:0) «Арсенал» прошел дальше по пенальти (5:4).

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    Отметим, что «Арсенал» не сумел сохранить свои ворота сухими в четырех из пяти матчей АПЛ этого сезона.

    В турнирной таблице чемпионата Англии «канониры» располагаются на пятом месте, имея в активе 9 очков.

    «Лестер»

    «Лестер» в четверг также играл в Лиге Европы. Команда Брендана Роджерса на своем поле разгромила «Зарю» со счетом 3:0.

    В АПЛ «Лестер» стартовал триумфально — три победы в трех турах, включая разгром «Манчестер Сити» со счетом 5:2. Однако затем «лисы» потерпели два поражения от команд, которые в прошлом сезоне боролись за выживание, но удачно начали новую кампанию.

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    • Сперва «Лестер» был разгромлен «Вест Хэмом» со счетом 0:3, а затем уступил «Астон Вилле» (0:1).

    В турнирной таблице АПЛ «Лестер», набрав 9 очков, занимает четвертое место.

    Стоит отметить, что матчи с участием «Лестера» проходят, как правило, результативно. В пяти турах у команды 12 забитых голов и 8 пропущенных.

    Прогноз и ставка

    На победу «Арсенала» букмекеры дают коэффициент 1,98, на ничью — 3,84, а на «Лестер» — 4,00.

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    Совсем недавно, 23 сентября «Лестер» и «Арсенал» пересеклись в Кубке лиги. Встреча завершилась победой «канониров» со счетом 2:0.

    «Лестер» демонстрирует результативный футбол, а «Арсенал» может похвастаться солидной атакой, но в то же время «канониры» демонстрируют не самую надежную игру в обороне. В этом матче можно ожидать голов от обеих команд.

    Наши прогноз и ставка — «Обе забьют» с коэффициентом 1,69. 0

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    «Арсенал» — «Лестер». Прогноз (к. 1.69) и ставка на матч чемпионата Англии 25 октября 2020 года. Прогноз на «Арсенал» — «Лестер». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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