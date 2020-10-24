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    Добудет ли «Сити» яркую победу в Лондоне?

    «Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч АПЛ 23 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Хэм» — «Манчестер Сити»
    Ферран Торрес и Фил Фоден
    В шестом туре английской Премьер-лиги «Вест Хэм» будет принимать «Манчестер Сити». Игра пройдет на «Олимпийском стадионе» 23 октября. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Вест Хэм» — «Манчестер Сити».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 24 Октября 2020 года
    Вест Хэм
  • Лондон
    •  Вест Хэм 14:30 Манчестер Сити Манчестер Сити
  • Манчестер
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 7.50
  • X
  • 5.50
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  • 1.40
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    «Вест Хэм»

    Лондонский клуб за пять туров чемпионата заработал 7 очков, благодаря чему он занимает девятое место в таблице. В пяти встречах «железные» забили 11 голов, пропустив при этом 7.

    В начале сезона «Вест Хэм» потерпел поражение от «Ньюкасла» (0:2), после чего была победа над «Чарльтоном» в Кубке лиги (3:0). В следующем туре АПЛ лондонцы влетели «Арсеналу» (1:2).

    На стадии 1/16 Кубка «молотобойцы» разгромили «Халл» (5:1). А в чемпионате подопечные Дэвида Мойеса добыли первую победу, одолев «Вулвз» (4:0).

    Календарь и таблица АПЛ

    Из 1/8 финала Кубка «Вест Хэм» вылетел от «Эвертона» (1:4). В двух других поединках чемпионата коллектив из Лондона взял верх над «Лестером» (3:0) и сотворил чудо-камбэк в дуэли с «Тоттенхэмом» (3:3).

    «Манчестер Сити»

    Команда из Манчестера в АПЛ пока идет ниже «Вест Хэма», уступая ему по дополнительным показателям. В четырех турах небесно-голубые заработали 7 очков и заняли 11 место в таблице.

    На старте нового сезона в Англии «Манчестер Сити» победил «Вулверхэмптон» (3:1), а в 1/16 финала Кубка лиги «горожане» прошли «Борнмут» (2:1).

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    • Первое поражение команда Гвардиолы потерпела 27 сентября. В тот день она на своем поле была разгромлена «Лестером» (2:5). Позже «Сити» легко справился с «Бернли» (3:0).

    В октябрьских встречах «Манчестер Сити» расписал мировую с «Лидсом» (1:1), победил «Арсенал» (1:0), а в Лиге чемпионов он разобрался с «Порту» (3:1).

    Прогноз и ставка

    Победа «Вест Хэма» в игре шестого тура АПЛ оценивается в 7.80, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.45, а на победу «Ман Сити» — 1.40.

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    После неудачного старта сезона «Сити» начал подниматься по таблице. В очном противостоянии с «Вест Хэмом» «горожане» побеждают уже в течение 11 матчей кряду.

    В гостевом поединке команда Гвардиолы попытается добыть 3 очка, чтобы обойти «молотобойцев» в таблице. Наши прогноз и ставка — победа «Манчестер Сити» с форой -1 за 1.61. 0

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    «Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч АПЛ 23 октября 2020 года. Прогноз на «Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.61
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