«Вест Хэм» — «Манчестер Сити». Прогноз (к. 1.61) и ставки на матч АПЛ 23 октября 2020 года

В шестом туре английской Премьер-лиги «Вест Хэм» будет принимать «Манчестер Сити». Игра пройдет на «Олимпийском стадионе» 23 октября. Начало встречи — в 14:30 мск. Прогноз на «Вест Хэм» — «Манчестер Сити».

«Вест Хэм»

Лондонский клуб за пять туров чемпионата заработал 7 очков, благодаря чему он занимает девятое место в таблице. В пяти встречах «железные» забили 11 голов, пропустив при этом 7.

В начале сезона «Вест Хэм» потерпел поражение от «Ньюкасла» (0:2), после чего была победа над «Чарльтоном» в Кубке лиги (3:0). В следующем туре АПЛ лондонцы влетели «Арсеналу» (1:2).

На стадии 1/16 Кубка «молотобойцы» разгромили «Халл» (5:1). А в чемпионате подопечные Дэвида Мойеса добыли первую победу, одолев «Вулвз» (4:0).

Календарь и таблица АПЛ

Из 1/8 финала Кубка «Вест Хэм» вылетел от «Эвертона» (1:4). В двух других поединках чемпионата коллектив из Лондона взял верх над «Лестером» (3:0) и сотворил чудо-камбэк в дуэли с «Тоттенхэмом» (3:3).

«Манчестер Сити»

Команда из Манчестера в АПЛ пока идет ниже «Вест Хэма», уступая ему по дополнительным показателям. В четырех турах небесно-голубые заработали 7 очков и заняли 11 место в таблице.

На старте нового сезона в Англии «Манчестер Сити» победил «Вулверхэмптон» (3:1), а в 1/16 финала Кубка лиги «горожане» прошли «Борнмут» (2:1).

Первое поражение команда Гвардиолы потерпела 27 сентября. В тот день она на своем поле была разгромлена «Лестером» (2:5). Позже «Сити» легко справился с «Бернли» (3:0).

В октябрьских встречах «Манчестер Сити» расписал мировую с «Лидсом» (1:1), победил «Арсенал» (1:0), а в Лиге чемпионов он разобрался с «Порту» (3:1).

Прогноз и ставка

Победа «Вест Хэма» в игре шестого тура АПЛ оценивается в 7.80, на ничью букмекеры дают коэффициент 5.45, а на победу «Ман Сити» — 1.40.

После неудачного старта сезона «Сити» начал подниматься по таблице. В очном противостоянии с «Вест Хэмом» «горожане» побеждают уже в течение 11 матчей кряду.

В гостевом поединке команда Гвардиолы попытается добыть 3 очка, чтобы обойти «молотобойцев» в таблице. Наши прогноз и ставка — победа «Манчестер Сити» с форой -1 за 1.61. 0