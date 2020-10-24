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    Останутся ли «быки» на вершине таблицы?

    «РБ Лейпциг» — «Герта». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Бундеслиги 24 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «РБ Лейпциг» — «Герта»
    «РБ Лейпциг»
    В пятом туре чемпионата Германии «РБ Лейпциг» будет принимать «Герту». Игра пройдет на «Ред Булл Арене» 24 октября. Начало встречи — в 16:30 мск. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Герта».
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    Футбол. Германия. Бундеслига 24 Октября 2020 года
    РБ Лейпциг
  • Лейпциг
    •  РБ Лейпциг 16:30 Герта Герта
  • Берлин
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    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.45
  • X
  • 4.80
  • 2
  • 6.50
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    «РБ Лейпциг»

    Команда из Лейпцига на данный момент возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги. За 4 тура она смогла заработать 10 очков и опередила преследователей на 1 пункт.

    В новом сезоне «РБ Лейпциг» провел 6 матчей в разных турнирах, пять из которых закончились положительно. На старте была победа над «Нюрнбергом» в 1/32 финала Кубка Германии (3:0).

    Затем на своем поле подопечные Юлиана Нагельсманна переиграли «Майнц» в первом туре Бундеслиги (3:1), а затем «быки» расписали мировую с «Байером» (1:1).

    Все прогнозы на Бундеслигу

    В двух других встречах в рамках немецкого первенства «РБ Лейпциг» прихлопнул «Шальке» (4:0) и взял верх над «Аугсбургом» (2:0). В еврокубках «Ред Булл» стартовал с победы над «Истанбул Башакшехир» (2:0).

    «Герта»

    Берлинская команда пока идет в нижней части таблицы. В ходе четырех туров она завоевала всего 3 очка, из-за чего она занимает 15 место. За 4 матча этот коллектив успел пропустить 10 голов.

    Перед стартом сезона «Герта» сыграла в четырех товарищеских встречах. Три последних она проиграла. Новый сезон клуб из Берлина также начал с поражения от «Айнтрахта Б» в Кубке (4:5).

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  • 19/10/2020

    • А в первом туре Бундеслиги «Старая дама» разгромила «Вердер» на его поле (4:1). Спустя неделю бело-голубые у себя дома потерпели поражение от «Айнтрахта» (1:3).

    В начале октября «Герта» оказала достойное сопротивление «Баварии» на «Альянц Арене», но в итоге все равно уступила (3:4), а 17 числа подопечные Бруно Лаббадиа влетели «Штутгарту» (0:2).

    Прогноз и ставка

    Победа «РБ Лейпцига» в предстоящем матче оценивается в 1.48, на ничью букмекеры дают коэффициент 4.92, а на победу «Герты» — 6.75.

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    В четырех очных встречах из пяти последних «Ред Булл» обыграл «Герту», обеспечив себе перевес в 2+ гола.

    В грядущем поединке команда Нагельсманна, которая идет без поражений, сможет также добыть 3 очка. Наши прогноз и ставка — победа «РБ Лейпцига» с форой -1 за 1.73. 0

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    «РБ Лейпциг» — «Герта». Прогноз (к. 1.73) и ставки на матч Бундеслиги 24 октября 2020 года. Прогноз на «РБ Лейпциг» — «Герта». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.73
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