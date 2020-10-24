«Факел» — «Крылья Советов». Прогноз (к. 1.78) и ставки на матч ФНЛ 24 октября 2020 года

В субботу, 24 октября, воронежский «Факел» на своем поле примет «Крылья Советов» в 17-м туре розыгрыша первой российской лиги. Начало — в 17:00 по мск. Прогноз на «Факел» — «Крылья Советов».

«Факел»

По итогам 16-ти сыгранных туров «Факел» с 14 набранными очками расположился на 19 месте в турнирной таблице, отставая на четыре очка от безопасной позиции.

Последний раз воронежцы выигрывали аж месяц тому назад, разгромив на выезде «Чертаново» со счетом 3:0. После того они четыре раза сыграли вничью и дважды проиграли.

Последний свои две игры коллектив свел мировыми исходами по 0:0, поделив очки с «Аланией» на своей территории и с «Текстильщиком» на выезде. А туром ранее он потерпел гостевое фиаско от «Нефтехимика» (1:3).

Прогнозы на ФНЛ

На своей арене «Факел» выиграл лишь две игры, три раза закончил матчи вничью и столько же игр проиграл, разница забитых и пропущенных — 2:4.

«Крылья Советов»

«Крылья Советов» с 35 зачетными пунктами расположились на третьей строке в турнирной таблице ФНЛ, уступая первым двух командам один и два очка соответственно.

За последний десять матчей чемпионата «волжане» потеряли очки только в одной встрече, поделив очки четыре тура тому назад с «Нефтехимиком» (1:1) в гостях.

После того поединка самарцы выиграли четыре игры первенства подряд, поочередно одолев на своей территории 2:0 «Аланию», 2:1 «Спартак-2» и 3:0 «Волгарь», а также на выезде 3:0 «Текстильщик».

Вне родных стен «Крылышки» добились четырех виктории, раз сыграли вничью и две встречи закончили ни с чем, разница мячей — 14:7.

Последний раз эти клубы провели очные встречи в сезоне 2017/18 в рамках ФНЛ. И тогда коллективы обменялись домашними викториями — 1:0 и 1:2.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают преимущество гостям. На победу «Крыльев Советов» предлагают — 1.60.

На викторию «Факела» дают — 5.65, ничья оценена — в 3.94.

Домашние поединки «Факела», как правило, не приносят большого количества забитых мячей. Ставим в этой встрече на тотал меньше. 0