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    Кто одержит победу в матче?

    «Спарта» Прага — «Лилль». Прогноз (к. 2.00) и ставки на матч Лиги Европы 22 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Спарта» Прага — «Лилль»
    Ренату Саншеш
    22 октября стартует Лига Европы и в первом туре состоится встреча пражской «Спарты» и «Лилля». Матч пройдет на стадионе «Ческа Пойштовна Арена». Начало встречи в 22:00 по мск. Прогноз на «Спарта» Прага — «Лилль».

    «Спарта» Прага

    Команда уверенно проводит текущий отрезок сезона. С самого начала «Спарта» побеждает и до сих пор не прервала эту серию. Однако встреча с «Лиллем» станет настоящей проверкой для хозяев.

    «Красные» выиграли 7 поединков подряд. Последнюю встречу клуб провел 3 октября, победив «Яблонец» со счетом 2:1. До этого «Железная Спарта» выиграла «Прибрам» 3:1 и «Бланско» 2:0 в Кубке Чехии.

    Что касается еврокубков, то в Лигу Европы клуб попал напрямую без проведения квалификационных матчей.

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    Из-за травмы колена не сыграет защитник Лукаш Штетина. Он пропустил начало сезона.

    «Лилль»

    «Доги» тоже проводят хороший отрезок. Они лидируют в чемпионате Франции после семи туров. Из них команда выиграла пять. В Лиге Европы клуб оказался по итогам прошлого сезона, причем путевка была прямая, без отбора.

    «Лилль» выиграл три последних поединка, сделав это без пропущенных голов. Со счетом 2:0 гости одолели «Нант». Со счетом 3:0 коллектив обыграл «Страсбург». В прошлом туре чемпионата удалось разгромить «Ланс» 4:0.

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    • В прошлом сезоне гости играли в Лиге чемпионов, но не смогли зацепиться даже за выход в Лигу Европы. Команда набрала только одно очко. К тому же она проиграла все три выезда.

    Сейчас у подопечных Кристофа Гальтье 6-матчевая беспроигрышная серия в официальных поединках. В двух из трех «Лилль» не пропускал.

    Прогноз и ставка

    Разрыв в коэффициентах небольшой. Букмекеры оценили «Спарту» в 3.90, тогда как на «Лилль» они дают 2.00. Ничья оценивается коэффициентом 3.55.

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    В этой паре хочется отдать предпочтение «Лиллю». Команда выступает в более сильном чемпионате, где на данный момент лидирует. «Спарте» будет тяжело, поскольку клуб был на еврокубковой паузе. Придется снова адаптироваться к уровню футбола.

    Прогнозируем чистую победу «Лилля», несмотря на коэффициент 2.00. Гости мало пропускают и при этом имеют неплохую линию атаки. 0

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