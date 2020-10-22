«Наполи» — «АЗ Алкмар». Прогноз (к. 1.82) и ставки на матч Лиги Европы 22 октября 2020 года

22 октября в первом туре группового этапа Лиги Европы итальянский «Наполи» на своем поле сыграет с нидерландским «АЗ Алкмаром». Стартовый свисток будет дан в 19:55 по мск. Прогноз на «Наполи» — «АЗ Алкмар».

«Наполи»

Перед эти поединком «Наполи» провел блестящую игру в чемпионате Италии, разгромив в родных стенах «Аталанту» со счетом 4:1, забив все свои голы еще до перерыва.

Эта виктория стала для неаполитанцев третьей в сезоне. Они также еще обыграли 2:0 в гостях «Парму» и 6:0 на своей территории «Дженоа».

Единственная неудача было в новом сезоне с «голубыми» из-за коронавируса. Коллектив не отправился на поединок с «Ювентусом» и получил техническое поражение — 0:3.

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Напомним, в минувшем сезоне «Наполи» выступал в Лиге чемпионов, добравшись там до 1/8 финала, где уступил в противостоянии «Барселоне», сыграв дома 1:1 и проиграв на выезде 1:3.

«АЗ Алкмар»

«АЗ Алкмар» во внутреннем первенстве также провел четыре поединка, которые все свел вничью и находится в середине турнирной таблицы.

«Сырные фермеры» в этих встречах поделили очки в родных стенах с «Зволле» (1:1) и «Венло» (2:2), а также расписали выездные мировые с «Фортуной» (3:3) и «Спартой» (4:4).

Напомним, что этот евросезон алкмарцы начали в Лиге чемпионов, где на стадии второго раунда отбора дома прошли по итогам овертайма чешскую «Викторию» (2:1 ОТ), но затем были биты в гостях киевским «Динамо» — 0:2.

В минувшем сезоне «АЗ Алкмар» закончил свое выступление в 1/16 финала Лиги Европы, уступив дорогу на этом этапе австрийскому ЛАСКу — 1:1 и 0:2.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение хозяевам. На победу «Наполи» предлагают — 1.30.

На викторию «АЗ Алкмара» дают — 10.00, ничья оценена — в 6.00.

Неаполитанцы набрали просто превосходную форму, что не скажешь о их предстоящем противнике, не победившему еще ни в одной игре этого сезона в основное время.

Та что прогнозируем в этом поединке уверенную викторию итальянцев. Ставим на хозяев с форой (-1,5). 0