«Лех» — «Бенфика». Прогноз (к. 1.95) и ставки на матч Лиги Европы 22 октября 2020 года

В первом туре группового этапа Лиги Европы «Лех» будет принимать «Бенфику». Игра пройдет на «Городском стадионе» 22 октября. Начало встречи — в 19:55 мск. Прогноз на «Лех» — «Бенфика».

«Лех»

Польский клуб из Познани пробивался в Лигу Европы с 1/8 финала квалификации. На этой стадии команда у себя дома без проблем разобралась с латвийской «Валмиерой» (3:0).

В следующем раунде «Лех» в гостях разгромил «Хаммарбю» из Швеции (3:0). А в двух других встречах на пути в группу поляки разгромили «Аполлон» (5:0) и победили «Шарлеруа» (2:1).

В чемпионате Польши команда Дариуша Журава успела принять участие в шести турах. Набрав 8 очков, она расположилась на девятой позиции в таблице.

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Перед паузой в клубном футболе «Лех» на выезде переиграл «Пяст Гливице» (4:1), а после Лиги наций «железнодорожники» потерпели поражение от «Ягеллонии» (1:2).

«Бенфика»

Перед началом нового сезона португальская команда из Лиссабона организовала три товарняка. В контрольных встречах она победила «Борнмут» (2:1), «Брагу» (2:1) и «Ренн» (2:0).

А в сентябре «Бенфика» попыталась пройти в групповой раунд Лиги чемпионов, но в полуфинальном поединке «орлы» неожиданно уступили ПАОКу на его поле (1:2).

В новом же сезоне команда Жоржи Жезуша выбила четыре из четырех. На старте Примейры красные победили «Фамаликан» (5:1), «Морейренси» (2:0), «Фаренсе» (3:2) и «Риу Аве» (3:0)

Благодаря таким результатам «Бенфика» успела оторваться от преследователей на 5 пунктов. В таблице чемпионата она лидирует, имея 13 очков на счету.

Прогноз и ставка

На победу «Леха» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 7.60, на ничью — 4.94, а на победу «Бенфики» — 1.45.

В своем чемпионате «Лех» уже успел потерять много очков, а вот «Бенфика» идет уверенно не старте сезона.

В Польше «орлы» должны провести яркий матч, делая акцент на атакующей игре. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Бенфики» больше 2 с коэффициентом 1.95. 0