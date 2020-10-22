«Хапоэль» Беэр-Шева — «Славия» Прага. Прогноз (к. 2.12) и ставки на матч Лиги Европы 22 октября 2020 года

В четверг, 22 октября, израильский «Хапоэль» Беэр-Шева в домашнем матче сыграет с чешской «Славией» из Праги. Поединок стартует в 19:55 по мск. Прогноз на «Хапоэль» Беэр-Шева — «Славия» Прага.

«Хапоэль» Беэр-Шева

«Хапоэль» Беэр-Шева, как четвертая команда чемпионата Израиля прошлого сезона, взял старт в этом розыгрыше Лиги Европы с первого квалификационного раунда.

На этом этапе «красно-белые» легко дома справились с грузинским «Динамо» из Батуми, выиграв 3:0, затем они не без усилий прошли албанский «Лячи», выиграв в гостях со счетом 2:1.

На третьей и четвертой стадии отбора ко второму по значимости еврокубку «Хапоэль» в домашних поединках «всухую» переиграл 3:0 шотландский «Мозеруэлл» и 1:0 чешскую «Викторию» Плзень.

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В новом чемпионате Израиля, где прошло лишь два тура, клуб из Беэр-Шевы обыграл в родных стенах 3:2 «Маккаби» Нетания и уступил 1:3 на выезде «Маккаби» Хайфа.

«Славия» Прага

Пражская «Славия», как действующий чемпион Чехии, начал свой еврокубковый путь в Лиге чемпионов сразу с раунда плей-офф.

Однако «лоскутных» на данном этапа ждала неудача. Они уступили дорогу в групповой этап самого престижного еврокубка датскому «Мидтьюлланну», сыграв дома 0:0 и проиграв в гостях 1:4.

В минувшем сезоне клуб из столицы Чехии участвовал в групповом раунде ЛЧ, но там в компании с «Барселоной», «Боруссией» Д и «Интером» занял последнее место, набрав всего два очка в шести играх.

После шести туров чешского чемпионата «Славия» с 16 набранными баллами идет второй. Коллектив выиграл пять игр при одной мировой, пропустив в этих встречах всего два мяча.

Прогноз и ставки

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение гостям. На победу «Славии» предлагают — 1.91.

На викторию «Хапоэля» дают — 4.54, ничья оценена — в 3.68.

«Хапоэль» уже в этом евросезоне смог дома удачно сыграть с одним представителем Чехии. Прогнозируем, что израильтяне смогут и на этот раз устоять. Наша ставка на эту игру — 1Х. 0