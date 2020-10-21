«Енисей» — «Спартак». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Кубка России 21 октября 2020 года

«Енисей»
«Енисей», как представитель первого российского дивизиона, начал свой путь в Кубке только со второго этапа отбора, где в августе дома одолел со счетом 2:1 «Волгарь».
В первом матче группового этапа красноярский клуб на выезде уступил в конце сентября «Родине» со счетом 0:3.
В начале октября «Енисей» проиграл в гостевом матче ФНЛ «Балтике» со счетом 0:1, доведя свою серию поражений во всех турнирах до 7 матчей (два из них были техническими).
В последних матчах «Енисей» одержал три победы: обыграв дома «Велес» (2:0), в гостях справившись со «СКА-Хабаровском» (1:0) и удержав домашнюю победу над «Чайкой» (3:2).
С 23 очками после 16 матчей «Енисей» занимает 10 место в таблице ФНЛ. Разница мячей 18-23.
«Спартак»
«Спартак» начал сентябрь столичным дерби, в котором в гостях уступил ЦСКА со счетом 1:3, потерпев первое и пока единственное поражение в сезоне
Затем красно-белые на выезде разгромили «Родину» (5:1) в рамках Кубка России и в матче РПЛ обыграл в Казани «Рубин» (2:0).
Перед международной паузой «Спартак» на выезде победил «Тамбов» (2:0) и в дерби двух столиц на своем поле поделил очки с «Зенитом» — 1:1.
В последнем туре красно-белые в результативном матче обыграли на выезде «Химки», удержав победу со счетом 3:2.
С 24 очками после 11 туров «Спартак» идет на 2-м месте в таблице РПЛ, отставая от «Зенита» по дополнительным показателям. Разница мячей 18-10, по 5 голов забили Понсе и Ларссон.
Прогноз и ставки
На победу «Енисея» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 7.80, на ничью — 5.20, а на победу «Спартака» — 1.34.
Команды встречались в сезоне РПЛ 2018/19. «Спартак» выиграл оба матча: со счетом 3:2 на выезде и со счетом 2:0 дома
В победе «Спартака» особых сомнений нет , даже учитывая, что в последних матчах «Енисей» побеждает. Прогнозируем, что «Спартак» победит.
Матч будет результативным. Интересны варианты для ставок ТБ 2,5 за 1,52 и «обе забьют» за 1,80. 0