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    Увезет ли «Спартак» победу из Красноярска?

    «Енисей» — «Спартак». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Кубка России 21 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Енисей» — «Спартак»
    «Спартак»
    В третьем туре группового этапа Кубка России красноярский «Енисей» сыграет с со «Спартаком». Начало встречи на стадионе «Центральный» намечено на 15:00 по мск. Прогноз на «Енисей» — «Спартак».
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    Футбол. Россия. Кубок. Группа 2 21 Октября 2020 года
    Енисей
  • Россия. Кубок. Группа 2
    •  Енисей 15:00 Спартак Спартак
  • Москва
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    Коэффициенты на матч
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  • 1.35
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    «Енисей»

    «Енисей», как представитель первого российского дивизиона, начал свой путь в Кубке только со второго этапа отбора, где в августе дома одолел со счетом 2:1 «Волгарь».

    В первом матче группового этапа красноярский клуб на выезде уступил в конце сентября «Родине» со счетом 0:3.

    В начале октября «Енисей» проиграл в гостевом матче ФНЛ «Балтике» со счетом 0:1, доведя свою серию поражений во всех турнирах до 7 матчей (два из них были техническими).

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    В последних матчах «Енисей» одержал три победы: обыграв дома «Велес» (2:0), в гостях справившись со «СКА-Хабаровском» (1:0) и удержав домашнюю победу над «Чайкой» (3:2).

    С 23 очками после 16 матчей «Енисей» занимает 10 место в таблице ФНЛ. Разница мячей 18-23.

    «Спартак»

    «Спартак» начал сентябрь столичным дерби, в котором в гостях уступил ЦСКА со счетом 1:3, потерпев первое и пока единственное поражение в сезоне

    Затем красно-белые на выезде разгромили «Родину» (5:1) в рамках Кубка России и в матче РПЛ обыграл в Казани «Рубин» (2:0).

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  • Вчера

    • Перед международной паузой «Спартак» на выезде победил «Тамбов» (2:0) и в дерби двух столиц на своем поле поделил очки с «Зенитом» — 1:1.

    В последнем туре красно-белые в результативном матче обыграли на выезде «Химки», удержав победу со счетом 3:2.

    Всё о футболе России

    С 24 очками после 11 туров «Спартак» идет на 2-м месте в таблице РПЛ, отставая от «Зенита» по дополнительным показателям. Разница мячей 18-10, по 5 голов забили Понсе и Ларссон.

    Прогноз и ставки

    На победу «Енисея» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 7.80, на ничью — 5.20, а на победу «Спартака» — 1.34.

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    Команды встречались в сезоне РПЛ 2018/19. «Спартак» выиграл оба матча: со счетом 3:2 на выезде и со счетом 2:0 дома

    В победе «Спартака» особых сомнений нет , даже учитывая, что в последних матчах «Енисей» побеждает. Прогнозируем, что «Спартак» победит.

    Матч будет результативным. Интересны варианты для ставок ТБ 2,5 за 1,52 и «обе забьют» за 1,80. 0

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    «Енисей» — «Спартак». Прогноз (к. 1.70) и ставки на матч Кубка России 21 октября 2020 года. Прогноз на «Енисей» — «Спартак». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.70
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