«Зальцбург» — «Локомотив». Прогноз (к. 2.48) и ставки на Лигу чемпионов 21 октября 2020 года

Московский «Локомотив» встретится на выезде с «Зальцбургом» в рамках первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Матч состоится 21 октября, начало — в 19:55 мск. Прогноз на «Зальцбург» — «Локомотив».

«Зальцбург»

«Зальцбург» — одна из самых бодрых команд Европы. Соскучились по атакующему футболу? Включайте «Зальцбург». Это они в прошлом сезоне устроили триллер на «Энфилде» и на равных рубились с «Наполи». Теперь, конечно, у «Зальцбурга» нет Холанда, но, судя по результатам, команда несильно пострадала от продажи норвежца.

Всего лишь один факт: в четырех матчах нового чемпионата Австрии «Зальцбург» забил 17 (!) мячей.

При этом команда Джесси Марша пропускала в каждой игре по одному мячу, но вряд ли это можно назвать проблемой. На один пропущенный «Зальцбург» отвечает тремя забитыми мячами. Минимум.

Все прогнозы на Лигу чемпионов

В групповой этап Лиги чемпионов «Зальцбург» попал через квалификацию. Чемпион Австрии обыграл «Маккаби» (Тель-Авив) с общим счетом 5:2.

«Локомотив»

«Железнодорожники» снова попали в главный турнир Лиги чемпионов. И они снова оказались в невероятно сложной группе. Помимо «Зальцбурга», «Локомотив» также будут тестировать «Бавария» и «Атлетико».

Есть мнение, что «Локо» проиграет все шесть матчей. Уровень соперников действительно серьезный, и все-таки от подобных прогнозов пока воздержимся.

«Локомотиву», конечно, далеко до «Зальцбурга» в плане атакующих подвигов. В этом смысле «Локо» можно назвать антиподом «Зальцбурга».

«Железнодорожники» не могут похвастаться подобной результативностью, но при этом они очень мало пропускают. В 11-ти матчах РПЛ команда Марко Николича пропустила лишь семь мячей. И, например, в шести последних турах в воротах «Локомотива» побывал только один мяч.

Так что пока рано говорить, что в «Локомотиве» прогадали, убрав из команды Юрия Семина и назначив Николича.

Прогноз и ставка

На победу «Зальцбурга» можно поставить за 1.61, ничью букмекеры предлагают за 4.50, а победу «Локомотива» — за 5.50.

Очевидно, что в предстоящем матче «Зальцбург» будет очень много атаковать. По-другому австрийцы просто не умеют, и такой план, по всей видимости, на все сто устраивает «Локомотив», который привык терпеть и ждать своего шанса выбежать в контратаку.

«Локо» по-другому тоже не умеет (или не хочет).

Ни у кого нет сомнений в победе «Зальцбурга». Но за коэффициентами 1.60 — 1.65 всегда прячутся разные подвохи. «Локомотив» недооценивают, сто процентов.

Ставка — победа «Локомотива» или ничья за 2.48.

А также ставка на «обе команды забьют» за 1.72. «Локо» вряд ли шокирует нас в матчах с «Атлетико» и «Баварией», но в Зальцбурге как минимум не проиграть «железнодорожникам» по силам. 0