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    Добудет ли «Сити» легкую победу?

    «Манчестер Сити» — «Порту». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Лиги чемпионов 21 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Манчестер Сити» — «Порту»
    Рахим Стерлинг
    В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» будет принимать «Порту». Игра пройдет на стадионе «Этихад» 21 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Порту».
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа C 21 Октября 2020 года
    Манчестер Сити
  • Манчестер
    •  Манчестер Сити 22:00 Порту Порту
  • Порту
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    Коэффициенты на матч
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    «Манчестер Сити»

    В минувшем сезоне команда из Манчестера в еврокубках добралась до четвертьфинала, в котором она провалила игру с «Лионом» (1:3). В новом сезоне «Сити» успел сыграть в четырех турах АПЛ.

    В Премьер-лиге «Манчестер Сити» сейчас идет 11 с 7 очками на счету. Дебютный матч чемпионата небесно-голубые выиграли у «Вулверхэмптона» (3:1).

    Позже в Кубке лиги подопечные Пепа Гвардиолы взяли верх над «Борнмутом» (2:1), а в домашнем матче против «Лестера» «горожане» получили пять голов в свою сетку (2:5).

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    В 1/8 финала Кубка лиги «Манчестер Сити» без проблем прошел «Бернли» (3:0), а затем была ничья с «Лидсом» в чемпионате (1:1). В недавнем поединке «горожане» одолели «Арсенал» (1:0).

    «Порту»

    В минувшем сезоне португальская команда в еврокубках провалилась. Она сумела попасть в 1/16 финала плей-офф Лиги Европы, где уступила в итоге «Байеру» (1:3).

    В домашнем же первенстве «Порту» стал чемпионом. А 1 августа подопечные Сержиу Консейсау завоевали Кубок Португалии, одолев в финале «Бенфику» (2:1).

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    • В новом розыгрыше Примейры-лиги «драконы» сыграли четырежды. Набрав 7 баллов, они заняли вторую строчку в таблице. На старте сезона сине-белые добыли 2 победы.

    Сперва «Порту» взял верх над «Брагой» (3:1), а в другом матче он разгромил «Боавишту» (5:0). Позже были поражение от «Маритиму» (2:3) и ничья со «Спортингом» (2:2).

    Прогноз и ставка

    На победу «Манчестер Сити» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.29, на ничью — 6.35, а на победу «Порту» — 10.0.

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    В домашней игре «Сити» будет действовать активнее впереди, чтобы не позволить португальцам наглухо закрыться в обороне.

    После всех неудач в АПЛ команде Гвардиолы важно ярко стартовать в ЛЧ, в которой она каждый год считается одним из фаворитов, но в итоге вылетает в плей-офф.

    Наши просто и ставка — «Манчестер Сити» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1.66. 0

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    «Манчестер Сити» — «Порту». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Лиги чемпионов 21 октября 2020 года. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Порту». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.66
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