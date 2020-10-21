«Манчестер Сити» — «Порту». Прогноз (к. 1.66) и ставки на матч Лиги чемпионов 21 октября 2020 года

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» будет принимать «Порту». Игра пройдет на стадионе «Этихад» 21 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Порту».

«Манчестер Сити»

В минувшем сезоне команда из Манчестера в еврокубках добралась до четвертьфинала, в котором она провалила игру с «Лионом» (1:3). В новом сезоне «Сити» успел сыграть в четырех турах АПЛ.

В Премьер-лиге «Манчестер Сити» сейчас идет 11 с 7 очками на счету. Дебютный матч чемпионата небесно-голубые выиграли у «Вулверхэмптона» (3:1).

Позже в Кубке лиги подопечные Пепа Гвардиолы взяли верх над «Борнмутом» (2:1), а в домашнем матче против «Лестера» «горожане» получили пять голов в свою сетку (2:5).

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В 1/8 финала Кубка лиги «Манчестер Сити» без проблем прошел «Бернли» (3:0), а затем была ничья с «Лидсом» в чемпионате (1:1). В недавнем поединке «горожане» одолели «Арсенал» (1:0).

«Порту»

В минувшем сезоне португальская команда в еврокубках провалилась. Она сумела попасть в 1/16 финала плей-офф Лиги Европы, где уступила в итоге «Байеру» (1:3).

В домашнем же первенстве «Порту» стал чемпионом. А 1 августа подопечные Сержиу Консейсау завоевали Кубок Португалии, одолев в финале «Бенфику» (2:1).

В новом розыгрыше Примейры-лиги «драконы» сыграли четырежды. Набрав 7 баллов, они заняли вторую строчку в таблице. На старте сезона сине-белые добыли 2 победы.

Сперва «Порту» взял верх над «Брагой» (3:1), а в другом матче он разгромил «Боавишту» (5:0). Позже были поражение от «Маритиму» (2:3) и ничья со «Спортингом» (2:2).

Прогноз и ставка

На победу «Манчестер Сити» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 1.29, на ничью — 6.35, а на победу «Порту» — 10.0.

В домашней игре «Сити» будет действовать активнее впереди, чтобы не позволить португальцам наглухо закрыться в обороне.

После всех неудач в АПЛ команде Гвардиолы важно ярко стартовать в ЛЧ, в которой она каждый год считается одним из фаворитов, но в итоге вылетает в плей-офф.

Наши просто и ставка — «Манчестер Сити» забьет в обоих таймах с коэффициентом 1.66. 0