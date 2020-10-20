ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Левандовски и компания способны снова выиграть ЛЧЛига чемпионов: фавориты и темные лошадки ЦСКА — «Динамо»Гончаренко решил проблемы с обороной. ЦСКА победил «Динамо» впервые за почти пять лет «Эвертон» — «Ливерпуль»АПЛ. Мерсисайдское дерби закончилось вничью, «Ман Сити» одолел «Арсенал»
  • 22:37
    • Малком — самый дорогой футболист РПЛ
  • 18:11
    • Мурад Мусаев и два игрока «Краснодара» пропустят матч с «Ренном»
  • 22:04
    • СКА разгромил «Витязь», забросив пять шайб
  • 18:04
    • «Сибирь» снова проиграла в КХЛ
  • 17:35
    • «Локомотив» взял 23 футболиста на матч с «Зальцбургом»
  • 17:25
    • France Football выбирает лучшего правого и левого нападающего всех времен
  • 15:24
    • «Амур» разгромил «Йокерит»
    Все новости спорта

    Сумеет ли «Дортмунд» отобрать очки на «Олимпико»?

    «Лацио» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 2.17) и ставки на матч Лиги чемпионов 20 октября 2020 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на Лигу чемпионов Прогнозы на Лацио Прогнозы на футбол Италии Прогнозы на Боруссию Д Прогнозы на футбол Германии Календарь Лиги чемпионов
    Прогноз и ставки на «Лацио» — «Боруссия» Д
    Марко Ройс
    В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Лацио» будет принимать «Боруссию» Д. Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 20 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Лацио» — «Боруссия» Д.
    ×
    Футбол. Лига чемпионов. Группа F 20 Октября 2020 года
    Лацио
  • Рим
    •  Лацио 22:00 Боруссия Д Боруссия Д
  • Дортмунд
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 3.20
  • X
  • 3.80
  • 2
  • 2.10
  • Ставка!
    •

    «Лацио»

    В минувшем сезоне римская команда долго сражалась с «Ювентусом» и «Интером» за чемпионство. Однако в конце гонки римляне серьезно сдали позиции и финишировали в итоге четвертыми.

    В новом розыгрыше Серии А дела у «Лацио» складываются не лучшим образом. Пока «орлята» успели принять участие в четырех турах. И лишь в одной встрече они добыли 3 очка.

    В турнирной таблице бело-голубые находятся на 14 позиции с четырьмя баллами в копилке. В дебютной игре нового сезона «Лацио» одержал верх над «Кальяри» (2:0).

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    А в конце сентября римляне на «Олимпико» были разгромлены «Аталантой» (1:4). В другом матче они сыграли вничью с «Интером» (1:1), а в недавнем поединке «Лацио» потерпел поражение от «Сампдории» (0:3).

    «Боруссия» Д

    Дортмундский клуб пока в чемпионате Германии идет третьим. За четыре тура «шмели» заработал 9 очков. Столько же баллов имеет и «Бавария», а на счету «РБ Лейпцига» — 10 пунктов.

    В новом сезоне «Боруссия» Д впервые сыграла в официальном матче 14 сентября. Тогда в 1/32 финала Кубка страны желто-черные раскатали клуб из Третьей лиги «Дуйсбург» (5:0).

  • Лига чемпионов: фавориты и темные лошадки
  • Кто имеет лучшие шансы на успех в ЛЧ?
  • Сегодня

    • Затем в Бундеслиге команда Люсьена Фавра прихлопнула дома «Боруссию» М (3:0). А уже во втором туре чемпионата дортмундцы потерпели первое в сезоне поражение от «Аугсбурга» (0:2).

    Позже в битве за Суперкубок Германии «Боруссия» Д уступила «Баварии» (3:2). В чемпионате же «шмели» разгромили «Фрайбург» (4:0) и скромно разобрались с «Хоффенхаймом» (1:0).

    Прогноз и ставка

    На победу «Лацио» в игре первого тура группового раунда ЛЧ букмекеры дают коэффициент 3.34, на ничью — 3.86, а на победу «Боруссии» Д — 2.13.

    15 000ПолучитьФрибет для новичковfonbet.ru 10%ИгратьКешбэк на неудачные ставкиmelbet.ru

    Последний раз в официальных поединках эти клубы пересекались в далеком 1995-м. Тогда в Кубке УЕФА команды одержали по одной домашней победе.

    Сейчас же «Боруссия» Д выглядит явно сильнее, что и делает их фаворитами противостояния. Наши прогноз и ставка — «Боруссия» Д не проиграет и тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.17. 0

    20 000
  • Сделать ставкуleon.ru
  • Бонус
    •
    Ещё прогнозы на спорт
    1.74
  • Прогноз на матч Локомотив — Спартак
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Зенит — Брюгге
  • Футбол
  • Завтра в 19:55
    •  2.48
  • Прогноз на матч Динамо Киев — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 19:55
    •  1.75
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Мидлсбро
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Ренн — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч ПСЖ — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Барселона — Ференцварош
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Челси — Севилья
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  7.25
  • Экспресс дня 20 октября
  • Завтра в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч РБ Лейпциг — Истанбул Башакшехир
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1352
  • Суперэкспресс на Лигу чемпионов 20-21 октября
  • Послезавтра в 22:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Самое популярное
    Лионель Месси
  • Звезды на халяву. Месси, Рамос, Агуэро и другие будущие свободные агенты
    • 02:18 14/10/2020     Россия — Венгрия
  • Все устали. Сборная России так и не забила венграм
    • 03:06 15/10/2020     Левандовски и компания способны снова выиграть ЛЧ
  • Лига чемпионов: фавориты и темные лошадки
    • 03:05
    РегистрацияБукмекер №1 в России * 5000ПолучитьБонус на первый депозит
    «Лацио» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 2.17) и ставки на матч Лиги чемпионов 20 октября 2020 года. Прогноз на «Лацио» — «Боруссия» Д. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.17
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дня
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры