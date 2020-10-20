«Лацио» — «Боруссия» Д. Прогноз (к. 2.17) и ставки на матч Лиги чемпионов 20 октября 2020 года

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов «Лацио» будет принимать «Боруссию» Д. Игра пройдет на стадионе «Олимпико» 20 октября. Начало встречи — в 22:00 мск. Прогноз на «Лацио» — «Боруссия» Д.

«Лацио»

В минувшем сезоне римская команда долго сражалась с «Ювентусом» и «Интером» за чемпионство. Однако в конце гонки римляне серьезно сдали позиции и финишировали в итоге четвертыми.

В новом розыгрыше Серии А дела у «Лацио» складываются не лучшим образом. Пока «орлята» успели принять участие в четырех турах. И лишь в одной встрече они добыли 3 очка.

В турнирной таблице бело-голубые находятся на 14 позиции с четырьмя баллами в копилке. В дебютной игре нового сезона «Лацио» одержал верх над «Кальяри» (2:0).

Календарь и таблица Лиги чемпионов

А в конце сентября римляне на «Олимпико» были разгромлены «Аталантой» (1:4). В другом матче они сыграли вничью с «Интером» (1:1), а в недавнем поединке «Лацио» потерпел поражение от «Сампдории» (0:3).

«Боруссия» Д

Дортмундский клуб пока в чемпионате Германии идет третьим. За четыре тура «шмели» заработал 9 очков. Столько же баллов имеет и «Бавария», а на счету «РБ Лейпцига» — 10 пунктов.

В новом сезоне «Боруссия» Д впервые сыграла в официальном матче 14 сентября. Тогда в 1/32 финала Кубка страны желто-черные раскатали клуб из Третьей лиги «Дуйсбург» (5:0).

Затем в Бундеслиге команда Люсьена Фавра прихлопнула дома «Боруссию» М (3:0). А уже во втором туре чемпионата дортмундцы потерпели первое в сезоне поражение от «Аугсбурга» (0:2).

Позже в битве за Суперкубок Германии «Боруссия» Д уступила «Баварии» (3:2). В чемпионате же «шмели» разгромили «Фрайбург» (4:0) и скромно разобрались с «Хоффенхаймом» (1:0).

Прогноз и ставка

На победу «Лацио» в игре первого тура группового раунда ЛЧ букмекеры дают коэффициент 3.34, на ничью — 3.86, а на победу «Боруссии» Д — 2.13.

Последний раз в официальных поединках эти клубы пересекались в далеком 1995-м. Тогда в Кубке УЕФА команды одержали по одной домашней победе.

Сейчас же «Боруссия» Д выглядит явно сильнее, что и делает их фаворитами противостояния. Наши прогноз и ставка — «Боруссия» Д не проиграет и тотал больше 2.5 с коэффициентом 2.17. 0