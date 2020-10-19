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    Справится ли «Вест Бромвич» с «Бернли» у себя дома?

    «Вест Бромвич» — «Бернли». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч АПЛ 19 октября 2020 года

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    Прогноз и ставки на «Вест Бромвич» — «Бернли»
    Хэл Робсон-Кану и Реким Харпер
    В пятом туре английской Премьер-лиги «Вест Бромвич» будет принимать «Бернли». Игра пройдет на стадионе «Хоторнс» 19 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Вест Бромвич» — «Бернли».
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    Футбол. Англия. Премьер-лига 19 Октября 2020 года
    Вест Бромвич
  • Вест Бромвич
    •  Вест Бромвич 19:30 Бёрнли Бёрнли
  • Бёрнли
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 2.45
  • X
  • 3.30
  • 2
  • 2.95
  • Ставка!
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    «Вест Бромвич»

    На данный момент «Альбион» имеет лишь 1 балл в своей копилке, из-за чего он находится на 18 строчке в таблице. За четыре поединка команда успела пропустить 13 голов.

    Первое поражение «Вест Бромвич» потерпел уже в дебютной встрече сезона. На своем поле «мешки» крупно уступили «Лестеру» (0:3).

    А затем подопечные Славена Билича добыли уверенную победу над «Харрогейтом» в Кубке лиги (3:0). Во втором матче в АПЛ «дрозды» оказались слабее «Эвертона» (2:5).

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    В 1/16 финала Кубка лиги «Вест Бромвич» по пенальти вылетел от «Брентфорда» (2:2, 4:5). Ну а в следующих матчах чемпионата команда Билича расписала мировую с «Челси» (3:3) и проиграла «Саутгемптону» (0:2).

    «Бернли»

    Пока команда из одноименного города является худшей в Премьер-лиге. За три тура она не набрала очков, потому в таблице идет на последнем месте.

    Первый официальный матч сезона «Бернли» провел в Кубке лиги. В противостоянии с «Шеффилд Юнайтед» «бордовые» победили в серии пенальти (1:1, 5:4).

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    • А в дебютной встрече в чемпионате подопечные Шона Дайча уступили «Лестеру» (2:4). В 1/16 финала Кубка лиги его команда спокойно прошла «Миллуол» (2:0).

    Однако три следующих матча «Бернли» провалил. В чемпионате «бордовые» влетели «Саутгемптону» (0:1) и «Ньюкаслу» (1:3). Между этими поединками был матч с «Ман Сити» в Кубке (0:3).

    Прогноз и ставка

    На победу «Вест Бромвича» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.48, на ничью — 3.42, а на победу «Бернли» — 3.02.

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    «Вест Бромвич» пытается играть в открытый футбол, за что его часто наказывают соперники.

    Однако в противостоянии с равным по силе клубом «дрозды» могут добыть победу. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вест Бромвича» больше 1 с коэффициентом 1.69. 0

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    «Вест Бромвич» — «Бернли». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч АПЛ 19 октября 2020 года. Прогноз на «Вест Бромвич» — «Бернли». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.69
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