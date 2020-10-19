«Вест Бромвич» — «Бернли». Прогноз (к. 1.69) и ставки на матч АПЛ 19 октября 2020 года

В пятом туре английской Премьер-лиги «Вест Бромвич» будет принимать «Бернли». Игра пройдет на стадионе «Хоторнс» 19 октября. Начало встречи — в 19:00 мск. Прогноз на «Вест Бромвич» — «Бернли».

«Вест Бромвич»

На данный момент «Альбион» имеет лишь 1 балл в своей копилке, из-за чего он находится на 18 строчке в таблице. За четыре поединка команда успела пропустить 13 голов.

Первое поражение «Вест Бромвич» потерпел уже в дебютной встрече сезона. На своем поле «мешки» крупно уступили «Лестеру» (0:3).

А затем подопечные Славена Билича добыли уверенную победу над «Харрогейтом» в Кубке лиги (3:0). Во втором матче в АПЛ «дрозды» оказались слабее «Эвертона» (2:5).

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В 1/16 финала Кубка лиги «Вест Бромвич» по пенальти вылетел от «Брентфорда» (2:2, 4:5). Ну а в следующих матчах чемпионата команда Билича расписала мировую с «Челси» (3:3) и проиграла «Саутгемптону» (0:2).

«Бернли»

Пока команда из одноименного города является худшей в Премьер-лиге. За три тура она не набрала очков, потому в таблице идет на последнем месте.

Первый официальный матч сезона «Бернли» провел в Кубке лиги. В противостоянии с «Шеффилд Юнайтед» «бордовые» победили в серии пенальти (1:1, 5:4).

А в дебютной встрече в чемпионате подопечные Шона Дайча уступили «Лестеру» (2:4). В 1/16 финала Кубка лиги его команда спокойно прошла «Миллуол» (2:0).

Однако три следующих матча «Бернли» провалил. В чемпионате «бордовые» влетели «Саутгемптону» (0:1) и «Ньюкаслу» (1:3). Между этими поединками был матч с «Ман Сити» в Кубке (0:3).

Прогноз и ставка

На победу «Вест Бромвича» в этой встрече букмекеры дают коэффициент 2.48, на ничью — 3.42, а на победу «Бернли» — 3.02.

«Вест Бромвич» пытается играть в открытый футбол, за что его часто наказывают соперники.

Однако в противостоянии с равным по силе клубом «дрозды» могут добыть победу. Наши прогноз и ставка — индивидуальный тотал «Вест Бромвича» больше 1 с коэффициентом 1.69. 0